CovidCON live: Was war - was ist - was wird?

Konstanz, Deutschland (ots/PRNewswire)

coliquio Online-Veranstaltung am 25.09.2021 von 10:00 bis 12:00 Uhr

coliquio CovidCON ist die größte Experten-Web-Konferenz-Reihe zu COVID-19 im deutschsprachigen Raum. Sie wurde zu Beginn der Pandemie ins Leben gerufen, um Ärzte national und auch global zu vernetzen und den wissenschaftlichen Austausch über alle Grenzen hinweg zu fördern. Im vergangenen Jahr wurde coliquio (www.coliquio.de) Teil von Medscape, einem führenden Anbieter von wissenschaftlichen News, Gesundheitsinformationen und Praxis-Tools für medizinische Fachkreise.

Zu den CovidCON-Konferenzen werden Experten aus der ganzen Welt - darunter Virologen, Epidemiologen, Infektiologen sowie Vertreter der WHO - eingeladen, ein umfassendes Update zu COVID-19 zu geben und sich live den Fragen der Ärzte zu stellen. Regelmäßig nehmen bis zu 4.500 Ärzte teil und bringen hunderte Fragen ein, die die aktuellen Herausforderungen und Unsicherheiten widerspiegeln.

Die bevorstehende coliquio CovidCON am 25.09.2021 steht unter dem Motto Was war - was ist - was wird?

Am 25.09.2021 versammeln sich von 10:00 bis 12:00 Uhr erneut renommierte Experten zur coliquio Web-Konferenz CovidCON, schauen zurück auf 18 Monate Pandemie und geben mit aktuellen Erkenntnissen rund um die wissenschaftliche Lage ein jeweils 15-minütiges Update zum Thema COVID-19. Die vorläufige Agenda sieht folgende Vorträge vor - in kurzen Videos, die Sie unter dem jeweiligen Link anschauen können, geben vier der fünf Referenten eine kleine Vorschau auf einzelne Punkte, die sie in den Vorträgen ansprechen werden:

Teil I: Medizinischer Fortschritt nach 1 ½ Jahren Pandemie

Status quo zur Therapie von COVID-19 Dr. med. Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ( https://vimeo.com/605720854/9057d4a2de)

https://vimeo.com/605720854/9057d4a2de) Status quo zur COVID-19-Impfung PD Dr. med. Christoph Spinner, Oberarzt, Infektiologe und Pandemiebeauftragter des Klinikums rechts der Isar, Technische Universität München ( https://vimeo.com/605657318/1f151c1bc4 )

https://vimeo.com/605657318/1f151c1bc4 Hot Topic: Titel wird noch bekannt gegebenEric Topol, MD, Kardiologe, Professor für Molekularmedizin, Autor und Medscape Editor-in-Chief, USA

Teil II: Das Leben mit und nach COVID-19

Status quo zur Diagnose und Therapie von Long Covid Dr. med. Jördis Frommhold, Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen und Allergien, Fachärztin für Innere Medizin & Pneumologie sowie Notfallmedizin der MEDIAN Klinik Heiligendamm ( https://vimeo.com/605580506/e0ca6153b7)

https://vimeo.com/605580506/e0ca6153b7) Psychologische Folgen der COVID-19-Pandemie Dr. phil. Samy Egli, leitender Psychologe der Forschungsklinik des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, München (https://vimeo.com/604867329/fe3739f0a7)

Jetzt schnell anmelden und Fragen an die Experten stellen!

Die Akkreditierung wird von WEFRA LIFE SOLUTIONS organisiert. Bitte senden Sie Ihre Anmeldung per E-Mail fl@wefra.life oder Fax 069 69 5008-71 an Susanne Fleischer.

Falls Sie schon konkrete Fragen an die Experten haben sollten, können Sie uns diese vorab per E-Mail (fl@wefra.life) zukommen lassen - ebenso, wenn Sie Interesse an einem Interview mit einem der Referenten haben sollten. Zwischen 09:00 und 15:00 Uhr steht Ihnen Susanne Fleischer bis zur Veranstaltung täglich auch telefonisch unter 069 69 5008-68 oder 0173 4736927 für Rückfragen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Über coliquio

coliquio (www.coliquio.de) ist mit über 190.000 Medizinern aller Fachrichtungen die größte Ärzte-Community im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung 2007 entwickelte sich das Start-up zum Hidden Champion - heute nutzt mehr als jeder zweite deutsche Arzt coliquio. coliquio sieht sich als persönlichen Informationsassistenten für den Arzt: Er soll alles wissen, was er benötigt, um seine Patienten optimal zu behandeln. Dafür liefert coliquio jedem Arzt personalisiert relevantes Praxiswissen, Kollegenerfahrung und Expertise und unterstützt ihn dabei, die besten medizinischen Entscheidungen für seine Patienten zu treffen. Seit November 2020 ist coliquio Teil des Medscape Professional Network, dem internationalen medizinischen Online-Netzwerk der WebMD Health Corp.

Über Medscape

Medscape ist ein Tochterunternehmen der WebMD Health Corp. und ein führender Anbieter von wissenschaftlichen News, Gesundheitsinformationen und Praxis-Tools für medizinische Fachkreise. Medscape bietet Fachärzten, Allgemeinmedizinern und weiteren Fachkreisen umfassenden medizinische Informationen und Fortbildungsinhalte. Medscape Education (medscape.org) ist eine führende Ressource für ärztliche Weiterbildung, bestehend aus mehr als 30 fachgebietsspezifischen Angeboten mit tausenden kostenfreien CME- und CE-Kursen, sowie anderen Fortbildungsprogrammen für Ärzte, Pfleger und weitere medizinische Fachkräfte.

