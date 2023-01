Yealink

Yealink präsentiert BH7X-Bluetooth-Headsets, den neuen Standard für hybrides Arbeiten

Xiamen, China (ots/PRNewswire)

Yealink, (Börsencode: 300628), ein führender globaler Anbieter von Unternehmenskommunikations- und Kollaborationslösungen, hat am 12. Januar eine Online-Demonstration durchgeführt, um die brandneuen Bluetooth-Headsets der BH7X-Serie zu präsentieren, einschließlich des brandneuen BH71-Mono-Bluetooth-Headsets, das speziell für hybrides Arbeiten entwickelt wurde, des verbesserten, universellen BH72-Bluetooth-Headsets für den täglichen Gebrauch, und des BH76-Premium-Bluetooth-Headsets mit außergewöhnlich aktiver Geräuschunterdrückung (ANC).

Während einiger Demonstrationen zeigte Yealink der Welt, wie die kristallklare Klangqualität, das schlanke Design und die nahtlose Zusammenarbeit mit den Geräten und Plattformen von United Communication (UC) ein intuitives Erlebnis für hybrides Arbeiten in der Zeit nach der Pandemie ermöglichen und eine zuverlässige Leistung im täglichen Leben bieten, die den Herausforderungen verschiedener Umgebungen, der langen Nutzungsdauer und der Zusammenarbeit mit mehreren Geräten gewachsen ist.

Darüber hinaus bietet das Headset der Serie BH7X von Yealink eine hervorragende Leistung bei der Akku-Effizienz, mit 35 Stunden Sprechzeit für BH72 und BH76 sowie 30 Stunden Sprechzeit für BH71.

Yealink hat vor Kurzem auch die innovative PowerStation & UC Workstation auf den Markt gebracht, um Desktops zu vereinfachen und die persönliche Zusammenarbeit über verschiedene Geräte und Plattformen hinweg neu zu definieren. Mit der nahtlosen Integration in führende UC-Plattformen bringt Yealink die Kommunikation und die Gerätezusammenarbeit in der Zeit nach der Pandemie voran.

Yealink BH71

Das Yealink BH71 bietet mehr als nur Geräuschunterdrückung und drahtlose Kommunikation. Mit einem Beamforming-4-Mikrofon-Array mit Geräuschunterdrückung reduziert es bis zu 90 % der Hintergrundgeräusche. Es verfügt über einen verstellbaren Ohrbügel und ein geringes Gewicht von 18 g für bequemes Tragen.

Egal, wie lang eine Reise dauert, ein ständiges Aufladen ist nicht nötig: Das BH71 ermöglicht bis zu 10 Stunden Gesprächszeit plus weitere 20 Stunden mit dem Ladecase. Dank seines federleichten Gewichts von nur 50 g ist es leicht zu tragen und ermöglicht Zusammenarbeit und Kommunikation überall.

Durch die bahnbrechende Geräuschunterdrückung in Verbindung mit seinen nachhaltigen Eigenschaften ist dieses Headset ideal für unterwegs und sorgt für ein komfortables, zuverlässiges Erlebnis während der Reise.

Yealink BH76 und BH72

Die Headsets Yealink BH76 und BH72 sind bahnbrechend in ihren Point-of-Collaboration (POC) und ihre ANC-Fähigkeiten (nur verfügbar für BH76), so dass sich die Nutzer auf die Kommunikation konzentrieren und mehr zusammenarbeiten können.

Das neue Design integriert die akustische Abschirmungstechnologie Acoustic Shield Technology, um eine optimale Klangumgebung durch die Reduzierung von bis zu 90 % der Hintergrundgeräusche mit seinem Mikrofon zur Geräuschunterdrückung zu erzeugen.

Die Gesprächszeit von bis zu 35 Stunden sorgt für maximale Mitarbeitergespräche und Kollaborationen, damit Sie daran keinen Gedanken verschwenden müssen. Für zusätzliche Bequemlichkeit und Komfort ist das Headset mit einem einziehbaren Mikrofonarm ausgestattet, der vom Benutzer ganz einfach eingestellt werden kann.

Egal, wohin die Mitarbeiter gehen, das BH76/72 liefert eine unvergleichliche Klangqualität und ein angenehmes Tragegefühl.

Fokussiert bleiben

Dieses Sortiment an Headsets bietet Benutzern ein intuitives Erlebnis, kristallklare Klangqualität, ein schlankes Design und eine hervorragende Akku-Effizienz. Darüber hinaus sind Yealink-BH7X-Bluetooth-Headsets kompatibel mit führenden UC-Plattformen, einschließlich Microsoft Teams und ZOOM, um ein nahtloses persönliches Kollaborationserlebnis zu bieten.

Ob am Schreibtisch oder unterwegs, die Bluetooth-Headsets der BH7X-Serie von Yealink bieten eine unvergleichliche Soundqualität und Komfort, damit die Mitarbeiter in Verbindung und konzentriert bleiben.

Warum also warten? Sehen Sie sich noch heute die neue Reihe der Bluetooth-Headsets der BH7X-Serie von Yealink an und beginnen Sie Ihren Weg in die Zukunft der Kommunikation und Kollaboration!

Informationen zu Yealink Inc.

Yealink (Börsencode: 300628) ist eine weltweit tätige Marke, die sich auf Videokonferenz-, Sprachkommunikations- und Kollaborationslösungen mit erstklassiger Qualität, innovativer Technologie und Benutzerfreundlichkeit spezialisiert hat. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen gehört Yealink zu den Top 5 der Videokonferenzanbieter (IDC Global Video Conferencing Market Statistics 2021) und ist die Nummer 1 beim weltweiten Marktanteil der SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2020). Um mehr zu erfahren oder um Partner von Yealink zu werden, besuchen Sie bitte: www.yealink.com.

ucinfo@yealink.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1983117/1200x628__2.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/yealink-prasentiert-bh7x-bluetooth-headsets-den-neuen-standard-fur-hybrides-arbeiten-301721788.html

Original-Content von: Yealink, übermittelt durch news aktuell