Yealink unterstützt den Arbeitsplatz der Zukunft mit Tools für die Zusammenarbeit in Microsoft Teams

Xiamen, China, 21. März 2022 (ots/PRNewswire)

Yealink (SZ. 300628), ein weltweit führender Anbieter von Unified-Communications (UC)-Lösungen, hat offiziell seine zwei neuen Lösungen zur Zusammenarbeit in Microsoft Teams, Yealink MeetingBoard 65 und DeskVision A24 vorgestellt. Sie wurden am 21. März auf der Enterprise Connect, einer führenden Messe und Konferenz für Unternehmen in Orlando, FL, und online präsentiert.

Im Zusammenhang mit der Coronakrise benötigen immer mehr Unternehmen hochwertige Geräte für Videokonferenzen und Zusammenarbeit am hybriden Arbeitsplatz. 72 % der Führungskräfte in den USA geben an, dass sie in Zukunft in Tools für hybrides Arbeiten investieren wollen[1]. Um den Anforderungen des hybriden Arbeitsplatzes gerecht zu werden, sind Unternehmen aktiv auf der Suche nach den richtigen Tools. Die neuesten Kommunikationslösungen von Yealink helfen dabei, die Lücke zwischen Whiteboard-Collaboration und Videokonferenzen zu schließen: Sie bieten eine auf den Menschen ausgerichtete Meeting-Erfahrung mit mehr Funktionen für Meeting-Räume.

„Meet the Future, hier kommt bessere Kommunikation und Zusammenarbeit. Wir möchten mit den Collaboration-Display-Lösungen von Yealink die Menschen zusammenbringen und unseren Kunden mehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit bieten", so Alvin Liao, Vice President of Product bei Yealink.

Yealink MeetingBoard 65: kompaktes Design für den modernen Arbeitsplatz

Im Gegensatz zu traditionellen Besprechungsszenarien, bei denen ein physisches Whiteboard zum Einsatz kommt, werden an modernen Arbeitsplätzen Collaboration-Tools benötigt, die von den Teilnehmern in Person von entfernten Standorten aus genutzt werden können. Die Yealink MeetingBoard Collaboration Display-Lösung für den hybriden Arbeitsplatz erhöht die Effizienz der digitalen Zusammenarbeit durch die Kombination von hochwertiger Hardware mit Microsoft Teams Räumen.

Das innovative MeetingBoard von Yealink integriert alles im Raum, vom Rechner bis hin zu einem breiten 65-Zoll-Touchscreen-Display, einer 4K-Kamera, Mikrofonarrays und Lautsprechern. Benutzer brauchen es nur in die Steckdose zu stecken und an ein Wi-Fi-Netzwerk anzuschließen und können so schnell und einfach bei ihren Videokonferenzen an einem Whiteboard zusammenarbeiten. Über das Teams Admin Center können IT-Administratoren die Geräte aus der Ferne verwalten, egal ob diese zu Hause oder im Büro eingesetzt werden.

Digitale Zusammenarbeit mit einem intelligenten Whiteboarding-Service

Durch die Integration von Microsoft Whiteboard in den Microsoft Teams-Raum hat Yealink MeetingBoard das physische Whiteboard in einen digitalen Raum für nahtlose Echtzeit-Zusammenarbeit beim Brainstorming, bei der Planung von Projekten oder bei der Lösung von Problemen verwandelt. Dank Funktionen wie digitaler Tinte, kollaborativen Diagrammen und einer ganzen Reihe von anderen Materialien steigert Yealink MeetingBoard die Kreativität und Produktivität im Vergleich zu anderen papierbasierten Materialien oder Besprechungsprotokollen.

[1] Teilweise angepasst von United States executives plan investments to support hybrid work 2021, by category. https://www.statista.com/statistics/1211576/executives-plan-support-hybrid-work/

Ein erstklassiges Audio- und Videoerlebnis

Das Yealink MeetingBoard sorgt für hochwertige und nahtlose Teamsitzungen mit klarer Audio- und Videoqualität. Die eingebauten 16 MEMS-Beamforming-Mikrofone und sechs Lautsprecher bieten ein HD-Vollduplex-Audioerlebnis, das für mittelgroße Konferenzräume geeignet ist und die 4K-Kamera und die leistungsstarken Kodierungs- und Dekodierungsfunktionen ermöglichen wirklich reibungslose und stabile HD-Videokonferenzen.

Um außergewöhnliche Audio- und visuelle Erlebnisse zu bieten, kommt im MeetingBoard ebenfalls KI zum Einsatz. Die Yealink-Displaylösung ist mit einer unabhängigen integrierten Audioverarbeitungseinheit und der neuesten Generation der KI-basierten Rauschunterdrückungstechnologie von Yealink ausgestattet, die eine klare Sprachübertragung in offenen Räumen gewährleistet. Die Kamera verfügt außerdem über Auto Framing und Speaker Tracking.

Beispiellose Flexibilität für unterschiedliche Arbeitsplatzszenarien

Das Yealink MeetingBoard erfüllt die Anforderungen an die Video Collaboration in einer Vielzahl von Arbeitsplatzszenarien, von Huddle Spaces und Executive Offices bis hin zu kleineren Meetingräumen. Für größere Arbeitsbereiche bieten die erweiterten Gerätelösungen von Yealink weitere Einsatzmöglichkeiten: Mit dem erweiterten optischen PTZ-Kameramodul 6X/12X, den drahtlosen Mikrofonen und dem erweiterten Touch-Display für Bildschirmanwendung können Benutzer das MeetingBoard mit Mehrwinkel-Videoaufnahme und Sprachaufnahme von höchster Qualität aufrüsten.

Yealink DeskVision A24: ein Dual-Mode-Display für den Arbeitsplatz der Zukunft

Neben dem MeetingBoard hat Yealink den DeskVision A24 vorgestellt, einen größeren Bildschirm der nächsten Generation für Büros, Co-Working-Räume und Huddle-Räume. Mit seinem überragenden Audio- und Videoerlebnis und erweiterten Teams-Display-Funktionen kommt die Dual-Mode-Display-Lösung von Yealink sowohl als alltäglicher Monitor als auch als natives Teams-Display in Einsatz. Das DeskVision A24 fungiert auch als UC-Workstation und weist einen USB-Hub und eine Qi-Ladestation auf.

„Yealink erweitert sein Portfolio kontinuierlich mit leistungsstarken Teams-Geräten", sagte Albert Kooiman, Senior Director, Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification bei Microsoft. „Diese Geräte bieten die gefragte hybride Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und sorgen für ein großartiges Meeting-Erlebnis, das hochwertige Audio-, Video-, Touch- und Inking-Funktionen kombiniert. Sie können alle problemlos in persönlichen, Hot-Desking- und Besprechungsräumen eingesetzt werden."

Yealink wird sein komplettes Portfolio an Lösungen für Microsoft Teams auf der Enterprise Connect vor Ort und bei einer virtuellen Veranstaltung präsentieren. Erfahren Sie mehr über Yealinks Collaboration-Display-Lösungen, indem Sie sich hier die virtuelle Ankündigung ansehen oder registrieren Sie sich hier, um an Yealinks live Event bei Enterprise Connect teilzunehmen.

Der Yealink MeetingBoard 65 wird voraussichtlich im Juni 2022 und der Yealink DeskVision A24 im August 2022 verfügbar sein. Beide Produkte werden weltweit angeboten.

