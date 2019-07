Yealink

Yealinks hochmoderne neue Geschäftstelefonreihe "T5" erobert schon jetzt das Büroumfeld von Unternehmen

Xiamen, China (ots/PRNewswire)

Die neueste Geschäftstelefonreihe von Yealink bietet Nutzern ein Erlebnis nahtloser Zusammenarbeit und lässt sich nach den Anforderungen aller Größen von Unternehmen der nächsten Generation skalieren.

Auf ihrer kürzlichen weltweiten Roadshow in 13 Städten von 7 Ländern bot Yealink Kunden eine ideale Plattform, ein wirkliches Gefühl für seine beliebtesten Produkte zu entwickeln. Darunter fielen die berühmten Telefonreihen "T2" und "T4", die dazu geführt haben, dass Yealink beim weltweiten Marktanteil der Lieferungen von SIP-Telefonen an erster Stelle rangiert; sowie die mit Spannung erwartete neue Geschäftstelefonreihe "T5" (New T5 Business Phone Series).

Bei ihrer Präsentation begeisterten leitende Mitarbeiter des Yealink-Teams das interessierte Publikum mit den bahnbrechenden audiovisuellen Funktionen der neuen Geschäftstelefonreihe T5. Um zu veranschaulichen, wie Kunden von den Möglichkeiten der neuesten Geschäftstelefonreihe Yealinks wirklich profitieren können, hielt das Team eine szenariobasierte Präsentation.

Yealinks Product Director Lee zu dem Anlass: "Als vorausdenkendes Unternehmen ist es Yealinks Leitsatz, sich stets primär auf seine Kunden zu konzentrieren. Was die Einführung der neuen Geschäftstelefonreihe T5 betrifft, war es daher wichtig für uns, unsere Kunden 'mitzunehmen'. Die Roadshow-Veranstaltungen boten den Gästen eine perfekte Gelegenheit, herauszufinden, wie jedes Produkt der neuen Geschäftstelefonreihe T5 ihnen unter realen Bedingungen helfen könnte."

Die beliebte Reihe "T4" ist noch immer leicht im Markt erhältlich. Die neue Geschäftstelefonreihe T5 verspricht Kunden, die an einem Upgrade interessiert sind, jedoch ein noch besseres Nutzererlebnis. Die Reihe bietet vier bedeutende zusätzliche Vorteile:

Ergonomisches Design für zusätzlichen Komfort

Das Bewusstsein dafür, aktiv und gesund zu bleiben, nimmt zu. Es ist daher wichtig, ein Telefon zu haben, bei dem man das Heft selbst in der Hand hat. Mit dem anpassbaren LCD-Screen der neuen Geschäftstelefonreihe T5 haben Kunden die Flexibilität, die Screen-Position an ihre Körpergröße und Sitzposition oder in Relation zu verschiedenen Lichtquellen anzupassen.

Funktionen eines Mobiltelefons + Qualität eines Tischtelefons

Die neue Geschäftstelefonreihe T5 besitzt integrierte Bluetooth- und Wi-Fi-Funktionen. Diese gestatten ein nahtloses Synchronisieren von Mobiltelefonkontakten mit einem Tischtelefon. Auch ermöglichen sie es, ein Standard-Bluetooth-Headset anzuschließen und zu koppeln. Man kann somit von einem Tischtelefon, das eine weit bessere Sprachqualität bietet, direkt auf Mobiltelefonkontakte zugreifen oder einen Skype-Kontakt anrufen.

Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen für lebhafte Arbeitsumgebungen

Hat man in einer geräuschintensiven offenen Büroumgebung ein Telefon, das Hintergrundgeräusche abschirmt, können die Nutzer wichtige Geschäftstelefonate führen, ohne dafür den Raum verlassen zu müssen. Die Technologie akustischer Abschirmung der neuen Geschäftstelefonreihe T5, die nur die Stimme des Anrufführenden aufnimmt und Hintergrundgeräusche blockt, kann die Produktivität des gesamten Teams steigern.

Automatische Umschaltung zwischen kabelgebundenem Mobilteil und DECT-Telefon

Eine weitere erstaunliche Funktion der neuen Geschäftstelefonreihe T5 ist ihre Fähigkeit, Anrufe ohne Verbindungsunterbrechung von einem kabelgebundenen Mobilteil auf ein kabelloses DECT-Mobilteil zu transferieren. Das System unterstützt bis zu vier DECT-Mobilteile, was es zur idealen Wahl für kleine Büros macht.

In seiner Präsentation fasste Yealinks Technical Manager Lee es perfekt zusammen: "Mit ihren speziellen neuen Funktionen bietet die neue Geschäftstelefonreihe T5 Nutzern eine All-in-one-Lösung zur Zusammenarbeit."

Informationen zu Yealink Inc.

Yealink (Aktiencode: 300628), gegründet 2001, ist ein führender weltweit aktiver Anbieter von Lösungen für die Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen, der Firmen weltweit Videokonferenzdienste anbietet. Neben seinem Fokus auf Forschung und Entwicklung besteht Yealink zudem auf Innovation und Kreativität. Mit seinen herausragenden technischen Patenten in Cloud-Computing-, Audio-, Video- und Bildverarbeitungstechnologie hat Yealink über die Zusammenführung seiner Cloud-Dienste mit einer Reihe von Endpunktprodukten eine breit angelegte Lösung zur Zusammenarbeit via Audio- und Videokonferenzen entwickelt. Als einer der besten Anbieter in über 140 Ländern und Regionen, darunter in den USA, Großbritannien/Nordirland und Australien, rangiert Yealink beim weltweiten Marktanteil der Lieferungen von SIP-Telefonen an erster Stelle ("Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report", Frost & Sullivan, 2018). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.yealink.com.

