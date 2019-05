Yealink

Die Zukunft der einheitlichen Kommunikation: VP of Sales, Leo Huang erläutert Yealinks Wachstumspläne auf Global Roadshow 2019

Xiamen, China (ots/PRNewswire)

Leo Huang spricht über Yealinks aktuellste Entwicklung, vergangene Performance, Zukunftspläne und vieles Weitere

Yealink, eine bekannte Marke in der Branche für einheitliche Kommunikation, belegt weltweit den ersten Rang auf dem Markt für Anbieter von SIP-Telefonen. Das Unternehmen hat sich dem Auftrag verschreiben, nur Produkte von höchster Qualität zu produzieren.

Mit 18 Jahren Erfahrung und einer breiten, hochqualitativen Produktpalette hat Yealink bereits mehr als 15 Millionen IP-Telefone in über 140 Ländern verkauft. Heutzutage verwendet fast 1 von 500 Personen auf der Welt ein Produkt von Yealink, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern.

Leo Huang enthüllte kürzlich während der aufregenden internationalen Roadshow die Geheimnisse des Erfolges von Yealink. (Leo ist seit 14 Jahren für die Vertriebs- und Marketingabteilung von Yealink verantwortlich.)

Leo Huang informierte mit Freuden über die aufstrebenden Branchentrends und deren Fortschritte und sprach außerdem über Yealinks Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung, um deren Vision einer einfachen Zusammenarbeit und hoher Produktivität umzusetzen.

Er sagte, dass Yealink in den vergangenen 5 Jahren sowohl bezogen auf den Marktanteil, als auch auf den Umsatzerlös ein rapides Wachstum verzeichnet habe. Das Unternehmen hatte in der gesamten Zeit ein durchschnittliches Jahreswachstum bezogen auf den Umsatz im zweistelligen Bereich mit einem durchschnittlichen Wachstum von 41,6 %. Im Jahr 2018 erreichte der Jahresumsatz von Yealink schätzungsweise 260 Millionen US-Dollar.

Das Unternehmen hat mit seiner stetig starken Position in der Branche für einheitliche Kommunikation stets in Forschung und Entwicklung investiert. In den vergangenen Jahren hat Yealink Millionen von US-Dollar in den Aufbau eines hochrangigen EMV-Labors sowie eines Audiolabors investiert. Alleine im Jahr 2018 beliefen sich Yealinks Investitionen in Forschung und Entwicklung auf über 14 Millionen US-Dollar.

Durch diese Investitionen wurde die Fähigkeit des Unternehmens gefordert, die aktuellsten technischen Innovationen zu erlangen und die sich ständig verändernde Nachfrage des Marktes zu befriedigen.

Yealink hat sich innerhalb kürzester Zeit sehr positiv entwickelt. Laut Leo ist einer der Hauptgründe für den Erfolg des Unternehmens die Tatsache, dass es seinen Hauptfokus stets darauf gelegt hat, die Bedürfnisse seiner Kunden in einer schnell wachsenden Unternehmenswelt zu befriedigen.

In seiner Rede auf der Roadshow merkte Leo Huang an, dass Yealink es sehr ernst nimmt, seinen Ruf als Entwickler von hochqualitativen Produkten zu erhalten. Die strategische Partnerschaftsstruktur mit Unternehmen wie AT&T, Verizon, BT und Microsoft ist unbestreitbar ein weiterer wichtiger Faktor, der zu Yealinks Erfolg beiträgt.

Auf die Frage nach den Zukunftsplänen von Yealink gab Leo Huang an, dass Yealink im Jahr 2017 offiziell auf dem ersten Rang des Marktes für SIP-Telefone lag und mit 26 % den höchsten Marktanteil, die höchsten Lieferungen und die höchste Kundenzufriedenheit verzeichnete. Aber das Unternehmen hat nicht vor, sich darauf auszuruhen.

Yealink ist der Auffassung, dass dem Unternehmen aufgrund seines ständigen Einsatzes in Forschung und Entwicklung, der Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen, der Unterstützung der geschätzten Partner von Yealink und dem Vertrauen der Kunden die Zukunft gehört. Leo sieht Yealink als führendes Unternehmen in den Bereichen Innovation und Nutzererfahrung.

Informationen zu Yealink Inc.

Das Im Jahr 2001 gegründet Unternehmen Yealink (Börsenkürzel: 300628) ist eine führender internationaler Anbieter von Lösungen für Kommunikation und Zusammenarbeit und bietet Unternehmen auf der ganzen Welt Videokonferenzdienste an. Yealink, das sich auf Forschung und Entwicklung konzentriert, besteht auch auf Innovation und Neuschöpfung. Mit seinen herausragenden technischen Patenten in den Bereichen Cloud-Computing, Audio-, Video- und Bildbearbeitungstechnologie hat Yealink eine panoramaartige Lösung für Zusammenarbeit durch Audio- und Videokonferenzen geschaffen, indem das Unternehmen seine Cloud-Dienstleistungen mit einer Reihe von bestehenden Produkten verbunden hat. Als einer der führenden Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen, darunter in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, und in Australien, belegt Yealink den ersten Rang in Bezug auf den weltweiten Marktanteil an Lieferungen von SIP-Telefonen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2018). Weitere Informationen finden Sie unter: www.yealink.com

