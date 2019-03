Ministry of Tourism of Bulgaria

Entdecken und mitteilen: Bulgarien auf der ITB Berlin

Das Reiseziel Bulgarien wird durch eine innovative Kommunikationsstrategie gefördert, die auf der Suche und den tatsächlichen Vorlieben der Touristen beruht

Der Tourismus ist ein immaterielles Gut und seiner Kommunikation liegen die Erlebnisse zugrunde. Die Menschen lieben zu reisen. Einige sind auf der Suche nach sich selbst oder nach Inspiration, andere möchten neue Orte entdecken und unbekannte Menschen treffen, Dritte interessieren sich für Geschichte und Kultur und viele suchen einfach nach Ruhe und Erholung zwischen schöner und erhaltener Natur.

Die Kommunikationskampagne Bulgariens konzentriert sich gezielt auf die Bestrebungen und Gründe, die die Menschen zum Reisen bewegen. Im Gegenteil zum traditionellen touristischen Marketing, bietet das Land den Touristen nicht nur zahlreiche Möglichkeiten, sondern zielt auch seine Aufmerksamkeit auf deren Vorlieben, Absichten, ihre Lebensart und die Themen, für welche sich die Besucher wirklich begeistern.

Akzent in der aktuellen Präsentation Bulgariens auf der weltweit größten Reisemesse, der ITB Berlin 2019, ist die innovative Herangehensweise des Landes an die Kommunikation in den wichtigsten Quellmärkten. Auf einer Sonderveranstaltung für Medien und Reiseveranstaltern wurden die Neuigkeiten im Tourismusangebot, Schwerpunkte und Möglichkeiten bei der Kombination verschiedener Arten von Reisen im Land, Informationen über die Vorlieben und Nachfragen der deutschen Touristen in Bezug auf das Reiseziel Bulgarien präsentiert. Die Veranstaltung war ein offener Dialog mit den Medien, Reiseveranstaltern und Influencern, die ihre Wünsche bezüglich ihrer Reisen sowie ihr Interesse an bestimmten Orten und Tourismusarten vortrugen.

Das Land wurde anhand eines virtuellen Rundgangs nach dem Prinzip eines Buchspiels präsentiert. Städte, Kulturgegenstände, landschaftliche Sehenswürdigkeiten - jedes einzelne Objekt wurde vom Publikum selbst während der Veranstaltung ausgewählt. Moderator Marco Buch (www.life-is-a-trip.com) berichtete von seiner persönlichen Reise nach Bulgarien und unterstrich seine eigenen Erlebnisse, Eindrücke und Emotionen vom Land und gab gleichzeitig dem Publikum die Möglichkeit, die Orte, über die er eine Geschichte erzählt, selbst auszuwählen.

Die virtuelle Reise durch Bulgarien begann in Sofia - die Stadt, mit zahlreichen Museen, Galerien, historischen Sehenswürdigkeiten, einer charakteristischen urbanen Kultur und vielfältigen kulinarischen Erlebnissen. Des Weiteren lobte Weltreisender Marco Buch seine persönlichen Eindrücke von der Stadt Plovdiv, die Kulturhauptstadt Europas im aktuellen Jahr 2019.

"Es ist faszinierend, dass man in nur wenigen Stunden von jedem beliebigen Ort in Deutschland in die feierliche Atmosphäre einer besonders alten Stadt eintauchen kann, die gleichzeitig mit Troja und Mykene gegründet wurde."

Anhand von unterschiedlichen Stickpunkten wie Geschichte, Kultur, Natur oder Meer, wurden die Städte Ruse, Varna, Veliko Tarnovo, Melnik und Koprivschtitsa vorgestellt. In Bulgarien kann jeder Tourist die Themen finden, für die er sich wirklich interessiert, unabhängig davon, ob er im Sommer oder Winter seine Reise beginnt, ob er eine aktiven Urlaub oder nur die reine Entspannung bevorzugt oder nur ein Wochenende zur Verfügung hat.

Die Veranstaltung wurde eröffnet von Herrn Plamen Bakalov, Vertreter des Ministeriums für Tourismus der Republik Bulgarien, mit einem Ausblick auf die wesentlichen Akzente der integrierten Kommunikationskampagne auf dem deutschen Markt:

"Die Reisenden haben unterschiedliche Auffassungen von Sinn und Erlebnis ihrer Reise, so dass dies Grundlage des Dialogs mit Medien und Reiseveranstaltern darstellt, denn die Destination Bulgarien entspricht nicht nur der Nachfrage unter den Reisenden, sondern bringt auch einen Mehrwert mit sich. Die Besuche deutscher Touristen in Bulgarien in 2018 erreichten die Zahl von 850 000, wobei wir mit einem weiteren Zuwachs in diesem Jahr rechnen. Ich bin der Ansicht, dass wir aussagekräftige Gründe für diese Annahme haben."

Das Konzept des Reiseziels Bulgarien beruht auf den Aspekten des aktuellen Tourismusmarketings - führend ist die Nachfrage, das Angebot ist die Funktion im Interesse der Vorlieben der Reisenden.

Moderator der Veranstaltung war Ralf Petrov, offizieller Vertreter der Messe Berlin in Bulgarien. Ralf ist halber Bulgare und halber Deutscher - ein echter Weltbürger. Seine Teilnahme an der Präsentation Bulgariens trug dazu bei, einen lebhaften Dialog zum Thema Tourismus auf dem Event zu entfalten: den die Touristen aus Deutschland kennen Bulgarien sehr gut, doch das Land hat stets Überraschungen parat und bietet immer wieder mehr. Wesentlicher Akzent auf dem Quellmarkt Deutschland sind Sonne und Meer, in Kombination mit kulturellen Sehenswürdigkeiten, Traditionen und Festivals, sowie Gourmet Küche.

Das Reiseziel Bulgarien fordert Sie heraus - reisen Sie zu jeder Jahreszeit - weil sie sich für Geschichte und kulturelle Sehenswürdigkeiten interessieren, weil Sie nach Ferien in der Natur suchen, weil Sie die gute Küche und die vollmundigen Weine mögen oder weil Ihnen alles oben Genannte zusagt. Finden Sie Ihr persönliches Abenteuer auf dem offiziellen Reiseportal der Destination Bulgarien - www.bulgariatravel.org.

