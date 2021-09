UPPAbaby

UPPAbaby beschreitet neue Wege mit der Einführung des RIDGE All-Terrain Kinderwagens

Rockland, Massachusetts (ots/PRNewswire)

Vollgepackt mit innovativen Funktionen, um Familien in allen Umgebungen in Bewegung zu halten

Mit der Einführung des ersten geländegängigen Kinderwagens RIDGE wird UPPAbaby im Herbst 2021 auch in Ihrer Nähe einen Weg finden. Der RIDGE ist auf Leistung ausgelegt und erreicht mehr Orte, bei jedem Tempo. Intelligente, einstellbare Funktionen sorgen dafür, dass sich Eltern und Kind auf der Straße, auf Wanderwegen und abseits der ausgetretenen Pfade wohl fühlen. Er ist raffiniert und dennoch robust und bietet Familien die Möglichkeit, neue Horizonte zu erkunden.

Möchten Sie joggen, spazieren gehen oder einfach die freie Natur genießen? Der RIDGE ist auf Leistung optimiert, damit aktive Familien in Bewegung bleiben. Die Kinder genießen den sicheren Komfort des tiefen, gepolsterten Sitzes und des vollflächigen Verdecks, so dass sie jedes Abenteuer in vollen Zügen genießen können. Der RIDGE ist für Kinder von 6 Monaten bis 25 kg geeignet und hat eine Gesamtgewichtskapazität von bis zu 36 kg und bietet innovative Funktionen:

Niemals platte Reifen - Eine sanfte Fahrt ohne die Notwendigkeit oder Verwendung einer Luftpumpe! Die luftleeren Reifen ermöglichen es den Eltern, mit den großen 30 cm und 40 cm großen Rädern und dem tiefen Profil über jedes Gelände zu gleiten.

- Eine sanfte Fahrt ohne die Notwendigkeit oder Verwendung einer Luftpumpe! Die luftleeren Reifen ermöglichen es den Eltern, mit den großen 30 cm und 40 cm großen Rädern und dem tiefen Profil über jedes Gelände zu gleiten. Reaktionsfreudige Handbremse - Ein zuverlässiges, leistungsstarkes 160-mm-Scheibenbremssystem für mehr Bremskraft und Reaktionsfreudigkeit, um Sie beim Laufen, Erkunden von unwegsamem Gelände oder beim Bergabgehen zu bremsen.

- Ein zuverlässiges, leistungsstarkes 160-mm-Scheibenbremssystem für mehr Bremskraft und Reaktionsfreudigkeit, um Sie beim Laufen, Erkunden von unwegsamem Gelände oder beim Bergabgehen zu bremsen. Entwickelt für Leistung - Die Advanced Responsive Suspension mit ihrem patentierten zweistufigen System sorgt dafür, dass die Kleinen auf jedem Terrain zufrieden sind, egal wie schwer sie sind.

- Die Advanced Responsive Suspension mit ihrem patentierten zweistufigen System sorgt dafür, dass die Kleinen auf jedem Terrain zufrieden sind, egal wie schwer sie sind. Sie schieben. Das Kind entspannt sich. - Der RIDGE-Sitz ist auf Komfort ausgelegt. Ein tiefer und gepolsterter Sitz mit zusätzlicher Lendenwirbelstütze sorgt dafür, dass Kinder bei allen Ausflügen sicher gestützt werden.

- Der RIDGE-Sitz ist auf Komfort ausgelegt. Ein tiefer und gepolsterter Sitz mit zusätzlicher Lendenwirbelstütze sorgt dafür, dass Kinder bei allen Ausflügen sicher gestützt werden. Einhändiges Zusammenklappen - Der Kinderwagen lässt sich mit einer Hand einfach und schnell zusammenklappen und kann nach dem Zusammenklappen selbständig stehen.

- Der Kinderwagen lässt sich mit einer Hand einfach und schnell zusammenklappen und kann nach dem Zusammenklappen selbständig stehen. Für den Schatten gemacht - Der RIDGE verfügt über ein ausziehbares Sonnendach mit UPF 50+, das schützenden Schatten und eine perfekte Umgebung für ein Nickerchen bietet. Ein Mesh-Fenster ermöglicht es den Eltern, ihre Kleinen zu beobachten, wenn sie unterwegs sind, und sorgt für eine bessere Belüftung.

- Der RIDGE verfügt über ein ausziehbares Sonnendach mit UPF 50+, das schützenden Schatten und eine perfekte Umgebung für ein Nickerchen bietet. Ein Mesh-Fenster ermöglicht es den Eltern, ihre Kleinen zu beobachten, wenn sie unterwegs sind, und sorgt für eine bessere Belüftung. Vierfach verstellbarer Schiebebügel - Stellen Sie den Schiebebügel des Kinderwagens mit der vierfach verstellbaren Ellbogenbeuge auf Ihre gewünschte Höhe ein, um den Schiebekomfort zu erhöhen.

Zusätzlich zu den Funktionen, die das Leben der Eltern erleichtern, können Familien beim Laufen oder Spazierengehen mit dem RIDGE auch eine Vielzahl von Zubehörteilen nutzen, darunter Adapter zum Spazierengehen mit der Babyschale oder dem MESA i-SIZE-Autositz, die Elternkonsole, das PiggyBack Mitfahrbrett, das Performance Sun and Bug Shield und vieles mehr.

Den RIDGE gibt es in drei Ausführungen: BRYCE (weiß, Karbonrahmen), JAKE (anthrazit, Karbonrahmen) und REGGIE (schieferblau, Karbonrahmen) und ist ab Herbst im örtlichen Einzelhandel erhältlich. Um mehr über den RIDGE zu erfahren, besuchen Sie bitte www.uppababy.com/RIDGE, und um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden, besuchen Sie www.uppababy.com/retail-locator. Folgen Sie UPPAbaby auf den sozialen Medien: Instagram (www.instagram.com/uppababy) und Facebook (www.facebook.com/uppababy).

Informationen zu UPPAbaby

UPPAbaby hat es sich zur Aufgabe gemacht, die intelligentesten Kinderwagen, Autositze und Ausrüstungsgegenstände für Kinder herzustellen, die es gibt: intuitiv gestaltet, stilvoll und schlank, mit den Merkmalen und Funktionen, die sich alle Eltern wünschen - plus Innovationen, von denen sie nicht wussten, dass sie möglich sind. UPPAbaby hat es sich zur Priorität gemacht, seinen Kunden ein ebenso außergewöhnliches Erlebnis zu bieten wie die Produkte des Unternehmens. Das 2006 gegründete Unternehmen UPPAbaby hat seinen Sitz in Massachusetts, USA, und bietet seine Produkte weltweit an. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.uppababy.com.

