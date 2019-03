UPPAbaby

UPPAbaby bringt ersten Autokindersitz in Europa und Vereinigtem Königreich auf den Markt - MESA i-SIZE

UPPAbaby tritt erneut als Innovator auf, der Eltern das Leben mit der Einführung des Autokindersitzes MESA i-SIZE in Europa und dem Vereinigten Königreich leichter macht. MESA i-SIZE gesellt sich zu den hochwertigen Premium-Kinderwagen und Kindersitz-Modellen des Unternehmens und entspricht den neuesten europäischen Sicherheitsvorschriften (R129). Das Produkt ist intuitiv konzipiert und zeichnet sich durch seine direkte Funktionalität aus, was umständliches Herumraten und Herumprobieren eliminiert. Komfort muss eben nicht auf Kosten von Sicherheit oder Funktion gehen - so einfach ist das.

"Wir wissen, wonach Eltern suchen, und welche Art von Produkten und Funktionen sie brauchen", erklärt UPPAbaby CEO und Mitgründer Bob Monahan. "Wir wachsen weiterhin weltweit und glauben, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, die UPPAbaby Autokindersitz-Lösung auf den europäischen Markt zu bringen".

Der Autokindersitz MESA i-SIZE verfügt über ein einzigartiges SMARTSecure-System, das fünf visuelle und akustische elektronische Anzeigen und Rückmeldungen kombiniert. Die visuellen und akustischen Hinweise, die mit einem innovativen Spannungsanzeiger an der Basis gekoppelt sind, eliminieren das Fehlbedienungsrisiko und gewährleisten passgenaue Montage. Für das Höchstmaß an Mobilität lässt sich der MESA i-SIZE adapterlos mit einem Kinderwagen der Modelle VISTA oder CRUZ kombinieren, um ohne irgendwelche Zwischenstücke ein UPPAbaby Travel-System zu schaffen. Weitere Schlüsselmerkmale des MESA i-SIZE sind:

- No-Rethread-Dreipunktgurt passt sich an das größer werdende Baby an, was eine Demontage erübrigt - Robuste Kopfstütze mit Seitenaufprallschutz und Memory- und EPP-Foam sorgt für erweiterten Schutz, ohne weitere Zusatzteile oder Extraschritte - Herausnehmbare babygerechte Einsätze positionieren das Kleinkind, um Atmung und Atemwege angemessen zu unterstützen - Das eingebaute Belüftungssystem aus perforierter Schale, atmungsaktivem Mesh, EPP-Schaumstoff und Belüftungskanälen sorgt für einen konstanten Luftstrom, der das Baby kühl hält - Der bequem mit einer Hand vom Kinderwagen zu lösende Sitz gewährleistet den problemlosen Übergang zwischen Kinderwagen und Auto - Großzügig bemessenes Hideaway-Verdeck bietet umfassende Abdeckung - Stützfuß mit zwei Indikatoren für korrekte Positionierung absorbiert und überträgt die Aufprallkräfte effektiver, und mindert die Aufprallwucht auf Kopf und Hals des Babys

MESA i-SIZE ist in ganz Europa und im Vereinigten Königreich erhältlich und wird in folgenden modischen Designs angeboten; JAKE (schwarz), JORDAN (anthrazit-meliert), GREGORY (blau-meliert), und EMMETT (grün-meliert). Der Kindersitz ist nur in mit dem Rücken zur Fahrtrichtung ausgerichteter Ausführung verfügbar und für eine Körpergröße von 40 cm bis 78 cm (rund 14 Monate) geeignet.

Informationen zu UPPAbaby

UPPAbabys Mission lautet, die smartesten Kinderwagen, Kindersitze und kindgerechten Ausrüstungen auf den Markt zu bringen: intuitiv gestaltet, stilvoll und elegant, mit allen Ausstattungsmerkmalen und Funktionen, die Eltern sich wünschen können - und mit innovativen Ideen, die eine echte Erleichterung bringen. UPPAbaby setzt auf ein erstklassiges Kundenerlebnis, das genauso exzellent wie die Fabrikate des Unternehmens ist. Das 2006 gegründete UPPAbaby hat seinen Sitz in Massachusetts, USA, und verfügt über weltweit erhältliche Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter www.UPPAbaby.com.

