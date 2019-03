Euroclear

Rekordjahr für Euroclear, angetrieben durch strategische Initiativen und positive Marktbedingungen

Euroclear meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2018

Finanzielle Eckdaten

- Betriebsergebnis wächst um 9 % gegenüber GJ 2017 auf 1335 Mio. EUR - Betriebseinnahmen steigen um 4 % auf 1079 Mio. EUR; Open-Architecture-Modell und strategische Initiativen profitieren von positiven Marktbedingungen - Bankgeschäft und sonstige Einkünfte wachsen um 39 % auf 256 Mio. EUR infolge höherer Zinssätze in den USA - Mit 814 Mio. EUR bleiben die Betriebskosten auf breiter Basis stabil; kontinuierliche Investition in unser Kundenversprechen und Initiativen in Zusammenhang mit regulatorischen Fragen wurden durch strikte Kostenkontrolle abgefedert - Nettogewinn steigt um 36 % auf 322 Mio. EUR - Gewinn je Aktie (EPS) wächst um 21 % auf 102,3 EUR je Aktie gegenüber 84,6 EUR je Aktie in 2017 - Vorstand empfiehlt Zwischenausschüttung von 55 EUR je Aktie. Nach erfolgreicher Umstrukturierung ist Dividendenausschüttung für das vierte Quartal 2019 geplant

Wichtige operative Metriken

- Rekord bei saldierten Settlement-Transaktionen in Euroclear Group im Gegenwert von 791 Billionen EUR, ein Anstieg um 8 % gegenüber 2017 und ungefähr das 10-fache des weltweiten BIP - Durchschnittswert der im Auftrag von Euroclear-Kunden verwahrten Wertpapiere steigt 2018 erneut auf 28,8 Billionen EUR gegenüber 28,4 Billionen EUR in 2017 - Euroclears Collateral Highway mobilisiert im Jahresdurchschnitt 1,2 Billionen EUR, ein Zuwachs von 7 % - Anzahl der von Euroclear abgewickelten Fondsorder steigt 2018 um 4 % auf 10,9 Mio.

Strategischer Lagebericht

Fortgesetzter Fokus auf die Erfüllung unserer drei strategischen Zielsetzungen, um unser Kundenversprechen aufzuwerten: Stärkung unseres Netzwerks, Ausbau unseres Netzwerks und Umgestaltung unseres Netzwerks. Highlights für 2018:

- Start von Single CSD-Zugang auf EZBs T2S-Plattform, ermöglicht internationalen Anlegern effizienten Abruf von Eurozonen-Liquidität - Fortgesetzte Investition in Kernsysteme, Verbesserung der Cybersicherheit und Erfüllung der Anforderungen bevorstehender Verordnungen, einschließlich CSDR - Kundenrückmeldungen zu Lösungen für Sicherheitenmanagement bleiben positiv; Euroclear schneidet in Umfrage "Global Custodian Tri-Party Securities Financing" ausgezeichnet ab - Großes Interesse von Schwellenmärkten, die "euroclearable" werden wollen, um internationale Investitionen zu erleichtern - Auslotung neuer Perspektiven zur Bereitstellung von Datendiensten, die Kunden bei der Optimierung von Sicherheiten und Liquidität unterstützen

Veränderungen im Unternehmen

- Erfolgreicher Umzug der obersten Beteiligungsgesellschaft nach Belgien nach praktisch einstimmiger Zustimmung unserer Aktionäre. Damit ist sichergestellt, dass sich der Rechtssitz des Unternehmens innerhalb der Europäischen Union befindet - Aktionäre genehmigen Änderungen der Unternehmenssatzung; Unternehmen hat jetzt eine einzige Klasse von Stammaktien - Vorstand erkennt Notwendigkeit, eine langfristige Liquiditätslösung bereitzustellen, die allen Aktionären zur Verfügung steht; derzeit werden Alternativen geprüft, um dies in einem geordneten Verfahren durchzuführen

Lieve Mostrey, Chief Executive Officer, sagte über die Ergebnisse: "Euroclear hat ein ausgezeichnetes Jahr hinter sich; wichtige Geschäftsmetriken waren auf Rekordniveau, ein Beweis für die Attraktivität unseres Modells und unserer fokussierten Strategie. Mit Blick in die Zukunft werden wir die Investition in unsere Kundenleistungen fortsetzen und uns auf die Erfüllung unserer strategischen Zielsetzungen konzentrieren, damit alle unsere Aktionäre einen Nutzen haben."

