Vision Impact Institute schließt sich mit Partnern zusammen, um gefährdeten Bevölkerungsgruppen in Panama gutes Sehen zu ermöglichen

Gemeinsame Anstrengung wird den Zugang zur Sehkraftversorgung verbessern und kostenlose augenärztliche Versorgung und Dienstleistungen anbieten

Das Vision Impact Institute (VII) freut sich, einer Partnerschaft beizutreten, die augenmedizinische Dienste für bedürftige Bevölkerungsgruppen in Panama bereitstellt. Die Partnerschaft umfasst Lions Club Penonome, Panama, Universidad Especializada de las Americas (UDELAS) Panama, Die Schule für Optometrie an der Interamerikanischen Universität von Puerto Rico, Vision for Life - Essilor, Optometrie schenkt Sehkraft und VOSH International. Gemeinsam werden diese Gruppen umfassende Augenuntersuchungen durchführen, Brillen zur Verfügung stellen, Sehprobleme diagnostizieren, Daten sammeln und ein Bewusstsein für die Gesundheit der Sehkraft bei etwa 1 500 Menschen in der Gemeinde Guna Nega in Panama City schaffen.

Die Eingeborenengruppen machen 12% der Bevölkerung Panamas aus. Die Guna Nega machen 20% dieser Bevölkerung aus und haben nur begrenzten Zugang zu und Wissen über Sehhilfen.

„In Panama leben schätzungsweise 570.000 Menschen mit korrigierbarem Sehverlust. Dies hat soziale und wirtschaftliche Auswirkungen auf alle Bevölkerungsgruppen, auch auf diejenigen, die besonders gefährdet sind", sagt Judith Williams programmmanagerin, Amerika, VII. „Das Ziel dieser Zusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen, Wissenschaftlern und Philanthropen - diejenigen zu erreichen, die keine andere Möglichkeit haben, gut zu sehen - spricht Bände für unser Engagement, eine Welt zu schaffen, in der gutes Sehen für alle Priorität hat. Der VII. ist begeistert, an dieser Veränderung mitzuwirken

„Neben der Bereitstellung humanitärer Dienste werden die gewonnenen Daten es uns ermöglichen, die Merkmale von Refraktionsfehlern und die visuelle Gesundheit dieser Gemeinschaft zu bestimmen", so die Ärzte. Héctor Santiago und Damaris Pagán, die Koordinatoren des siebentägigen Besuchs, an dem auch Dozenten und Studenten der School of Optometry der Inter American University of Puerto Rico teilnehmen.

Eng. Mario Him, ehemaliger Governor des Distrikts D-1 der Lions von Panama, stimmt dem zu: „Dies ist eine außergewöhnliche Gelegenheit für die Lions, gemeinsam mit anderen Partnern die Bedürfnisse der am meisten gefährdeten Gemeinden in Panama im Bereich der visuellen Gesundheit zu erfüllen."

Das Projekt wird bis Ende 2022 laufen.

Über das Vision Impact InstituteDas Vision Impact Institute hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für die Bedeutung von Sehkorrekturen und -schutz zu schärfen, um gutes Sehen zu einer globalen Priorität zu machen. Das Vision Impact Institute ist eine eingetragene 501(c)(3) Non-Profit-Organisation, die durch den Vision for Life Fund von Essilor, dem weltweit führenden Hersteller von Augenoptik, unterstützt wird.

