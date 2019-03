Viomi

Viomi Technology veröffentlicht gemeinsam mit IDC ein White Paper mit dem Titel "Consumer IoT Outlook 2025"

Sechs große Trends auf dem IoT-Verbrauchermarkt

Viomi Technology Co., Ltd. ("Viomi" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: VIOT), ein führendes IoT-Unternehmen für Heimtechnologie in China, veröffentlichte heute gemeinsam mit der International Data Corporation ("IDC") ein Whitepaper an der Nasdaq MarketSite. Das Whitepaper trägt den Titel "Consumer IoT Outlook 2025" und sagt sechs bedeutende Trends für den IoT-Verbrauchermarkt voraus.

-- Computing-Funktionalitäten von IoT-Geräten werden rapide zunehmen. AI + IoT stellen den Schlüssel zur zukünftigen Entwicklung des Consumer-IoT dar, die Basis intelligenter Smart-Home-Einrichtungen, und werden darüber hinaus die Entwicklung von Sensortechnologie, Datenerfassungstechniken sowie intelligenten Entscheidungsfindungen vorantreiben.

-- Unterschiedliche Netzwerkprotokolle werden gemeinsam als hybrides Netzwerk agieren und somit überall und jederzeit eine stabile und schnelle Verbindung gewährleisten. Ad-hoc- und Mesh-Netzwerke werden die Entwicklung stabiler und schneller Verbindungen unterstützen. Zusätzlich wird die unmittelbar bevorstehende 5G-Ära für neue Impulse sorgen - überall und jederzeit.

-- Edge Computing und lokale Speicher werden zur Norm für intelligente Geräte und optimieren Computing-Effizienz sowie Privatsphäre. Edge Computing mit lokalen Speichern sorgt für eine weitreichend verbesserte Computing Effizienz und die Anwendung lokaler Speicher für Consumer-IoT-Geräte wird bedeutend zu einer Optimierung der Privatsphäre beitragen.

-- Consumer IoT-Geräte werden größere Integrationsmöglichkeiten in Bezug auf Technologie und Szenario bieten. Interoperabilität wird durch das Überwinden von Grenzen zwischen Produkten, Plattformen und Anwendungen erreicht.

-- Interaktionen zwischen Mensch und Gerät werden benutzerfreundlicher und natürlicher. Interaktionen entwickeln sich in eine benutzerfreundlichere und diversifizierte Richtung, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf Sprach-, Bild-, Face- sowie touchbasierte Interaktionen.

-- Intelligente Geräte werden sich in Kürze einer starken Vermehrung ausgesetzt sehen, was zu der Entstehung entsprechender Dienstleistungen und Anwendungen führt. Das Versandvolumen des chinesischen Marktes für Smart-Home-Geräte wird sich bis 2022 erwartungsweise auf 300 Millionen Geräte belaufen und wächst somit seit 2018 mit einer CAGR-Rate von 18,9 %. Haushaltsgeräte beschreiben hierbei das umfangreichste Marktsegment.

Viomi beabsichtigt, sein White Paper im Rahmen seiner Produkteinführung auf der Appliances & Electronics World Expo in Shanghai, China, am 13. März 2019 um 19 Uhr nach Pekinger Zeit zu präsentieren. Gemeinsam mit IDC wird das Unternehmen seine Perspektiven und Einsichten hinsichtlich der Trends auf dem Consumer-IoT-Markt bis 2025 teilen.

