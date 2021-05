INFODAS GmbH

INFODAS GmbH bringt SDoT Diode und Gateway Express für den Einsatz in Fahrzeugen und unter extremen Umweltbedingungen auf den Markt

Köln, Deutschland (ots/PRNewswire)

Der Erfolg von militärischen Operationen hängt zunehmend von der digitalen Vernetzung sämtlicher Einheiten, Sensoren und Effektoren ab. Basierend auf den bis GEHEIM, NATO SECRET und EU SECRET zugelassenen SDoT Cross Domain Solutions, wurde die robuste COMP-LAND Serie für den Einsatz auf taktischer Ebene u.a. in Fahrzeugen entwickelt. Feuchtigkeit, Wärme, Staub oder Vibration stehen dem digitalen Datenaustausch zwischen normalerweise abgeschotteten Systemen unterschiedlicher Geheimhaltungsstufen nicht mehr im Weg.

Der schnelle und kontrollierte Datenaustausch zwischen mobilen, verlegefähigen und stationären Systemen unterschiedlicher Einstufungen unabhängig von ihrer Lage ist Grundlage der militärischen Zukunftsplanungen der NATO Staaten. Dies erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit, spart Bandbreite oder Platz in Fahrzeugen durch die direkte Verbindung von Systemen an entfernte Speicher und Computing Umgebungen oder relevante Einheiten mit restriktiveren Zugriffsrechten auf eingestufte Informationen. Das bi-direktionale SDoT Security Gateway Express und die unidirektionale SDoT Diode sind nun zusätzlich zur 19-Zoll-Version auch als COMPACT-LAND (COMP-LAND) für den Einsatz in mobilen Systemen und unter extreme Einsatzumgebungen verfügbar.

SDoT COMP-LAND unterstützt TCP und UDP-basierte Kommunikation unter anderem über HTTP/S sowie SMTP/S und erlaubt das Filtern zahlreicher Datenformate wie JREAP, JSON, XML, ASCA, ASTERIX, NMEA, DIS, HLA oder ADatP3. SDoT Produkte werden in Deutschland nach Security by Design Prinzipien entwickelt, produziert und kontinuierlich vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) evaluiert. Sie sind im NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC) gelistet und sind ITAR frei, unterliegen jedoch der Exportkontrolle.

"Daten und Datenaustausch sind stärker denn je Kernelemente zukünftiger Systemarchitekturen Rüstungsvorhaben Mit COMP-LAND erlauben wir der Bundeswehr und Herstellern von Rüstungsgütern den Datenaustausch zwischen Systemen unterschiedlicher Einstufungen auch unter extremen Einsatzbedingungen zu realisieren", so Marc Akkermann, Director National Sales der INFODAS GmbH. "Die SDoT Produktfamile bietet darüber hinaus Betreibern kritischer Infrastrukturen (KRITIS) die Möglichkeit IT/OT Verbindungen für Anlagen in dislozierten Lokationen sicher herzustellen".

Über die INFODAS GmbH

Die INFODAS GmbH wurde 1974 gegründet und zählt zu den führenden Software- und Beratungsunternehmen für Informationssicherheit und Digitalisierung in Deutschland. Das mittelständische Systemhaus begleitet insbesondere die öffentliche Verwaltung, das Militär als auch Unternehmen mit einem ganzheitlichen Dienstleistungsangebot zur Initiierung, Umsetzung, Aufrechterhaltung und Prüfung der organisatorischen und technischen IT-Sicherheit. Mit der SDoT-Produktfamilie bietet die INFODAS GmbH die umfassendste Cross Domain Solution (CDS) am Markt für Netzwerksicherheit und Data Loss Prevention (DLP) an. Mit SAVe bietet die INFODAS GmbH seit über 30 Jahren eines der führenden BSI IT-Grundschutztools.

Die INFODAS GmbH mit Hauptsitz in Köln hat Standorte in Berlin, Bonn, München und Hamburg.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1510712/INFODAS_SDoT_COMP_LAND.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1273874/infodas_Logo.jpg

Original-Content von: INFODAS GmbH, übermittelt durch news aktuell