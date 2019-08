Perform Investment Germany GmbH

DAZN zeigt über 100 Spiele der UEFA Champions League live und in voller Länge

Berlin / München (ots)

Unter anderem der FC Bayern München gegen Tottenham Hotspur sowie die beiden Partien von Borussia Dortmund gegen Inter Mailand und Slavia Prag live auf DAZN

- Insgesamt 110 von 138 Spielen der UEFA Champions League live und exklusiv in voller Länge auf DAZN, darunter 12 Einzelpartien mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase - Der erste Spieltag steigt am 17. und 18. September, unter anderem mit den Krachern Paris Saint-Germain vs. Real Madrid und Atletico Madrid vs. Juventus Turin exklusiv in voller Länge auf DAZN

Die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions League 2019/20 gestern Abend hat den vier deutschen Teilnehmern einige extrem attraktive internationale Gegner beschert. Einen großen Teil dieser Partien können Fußball-Fans in Deutschland live und exklusiv in voller Länge auf DAZN verfolgen. Unter anderem das Topspiel zwischen den Tottenham Hotspur und dem FC Bayern München am 1. Oktober oder die beiden Partien von Borussia Dortmund gegen Inter Mailand und gegen Slavia Prag am 5. November bzw. 10. Dezember.

Die deutschen Teams & internationale Topspiele live auf DAZN Insgesamt zeigt DAZN 12 Einzelpartien mit deutscher Beteiligung in der Gruppenphase live und exklusiv in voller Länge. Neben den bereits erwähnten Partien des FC Bayern München und von Borussia Dortmund werden fünf Gruppenspiele von Bayer 04 Leverkusen und vier Gruppenspiele von RB Leipzig nur auf DAZN live in voller Länge übertragen. Dazu zeigt DAZN alle anderen Kracher der internationalen Top-Mannschaften - zum Beispiel jeweils am 1. und 5. Spieltag die Duelle des Titelverteidigers FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp gegen den SSC Neapel oder die spannungsgeladenen Partien zwischen Real Madrid und Paris Saint-Germain.

DAZN zeigt mehr als 100 Spiele der UEFA Champions League live DAZN hatte für die Dienstagsspiele am zweiten, vierten und sechsten Spieltag das Erstwahlrecht und zeigt auch in dieser Saison mit insgesamt 110 von 138 Spielen der UEFA Champions League einen Großteil der Begegnungen live und in voller Länge, davon alleine in der Gruppenphase 14 von 16 Spielen pro Spieltag exklusiv. Für alle Fans der UEFA Champions League ist DAZN in Deutschland damit auch weiterhin die erste Anlaufstelle.

Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH sagt: "Einen großen Teil der Spiele mit deutscher Beteiligung können Fans live und exklusiv in voller Länge auf DAZN schauen. Insgesamt zeigen wir über 100 Spiele live. Damit ist jeder Fan, der die UEFA Champions League sehen möchte, bei uns am besten aufgehoben. Die Ergebnisse der Auslosung freuen uns sehr."

Eine Übersicht der Spiele der UEFA Champions League, die auf DAZN in Deutschland übertragen werden, entnehmen Sie der übersichtlichen Grafik im Anhang.

