Perform Investment Germany GmbH

Das UEFA Champions League und das UEFA Europa League Finale live auf DAZN

München/Berlin (ots)

- UEFA Champions League Finale: Sa., 01.06.2019, Tottenham vs. Liverpool live aus Madrid - UEFA Europa League Finale: Mi., 29.05.2019, Chelsea vs. Arsenal live aus Baku - Übertragungsbeginn auf DAZN jeweils 20:30 Uhr - Jan Platte & Uli Hebel kommentieren die Finalspiele - Per Mertesacker, Jonas Hummels & Ralph Gunesch fungieren als DAZN-Experten - Fans können beide Finalspiele gratis im Rahmen des Probemonat sehen

Die internationalen Klubwettbewerbe der UEFA hatten es in sich. Die Champions League hat zuletzt mit den beiden Halbfinalrückspielen für absolute Höhepunkte gesorgt und Europa zwei würdige Finalisten beschert. So treffen am Samstag, den 1. Juni im Estadio Metropolitano in Madrid Tottenham Hotspur und der FC Liverpool aufeinander.

Auch die Europa League hat bis zuletzt die Massen begeistert. Nachdem Eintracht Frankfurt denkbar knapp erst im Halbfinale ausgeschieden ist, stehen sich nun auch in diesem Wettbewerb zwei englische Vereine im Finale gegenüber. Bereits am 29. Mai treffen im Olympia Stadion von Baku der FC Chelsea und der FC Arsenal aufeinander. Somit kommen erstmals alle Europapokal-Finalisten aus ein und demselben Land. DAZN überträgt beide Spiele live.

Das UEFA Champions League Finale live auf DAZN

Moderator Alex Schlüter und DAZN-Experte Per Mertesacker werden sich am 1. Juni live ab 20:30 Uhr direkt vom heiligen Rasen im Estadio Metropolitano melden. Kommentieren wird die Partie Jan Platte. Als Field-Reporter wird Daniel Herzog auf Stimmenfang gehen. Bereits im Vorfeld des Finales wird es für die Fans wie gewohnt zahlreiche Features und Interviews rund um die Mannschaften und Wettbewerbe auf der Plattform geben. So kann sich jeder Fan sein Programm flexibel und basierend auf seinen Interessen zusammenstellen. Ab sofort können sich Fans noch einmal den Weg der beiden Mannschaften in das Finale der UEFA Champions League anschauen. Mit den besten Tore, Top Momenten der Saison und Interviews der Trainer folgt nun Tag für Tag neuer, spannender Content auf DAZN.

Das UEFA Europa League Finale live auf DAZN

Bereits drei Tage vor dem Finale der Champions League, wird in Aserbaidschan das Europa League Finale ausgetragen. Am Mittwochabend melden sich ab 20:30 Uhr Tobi Wahnschaffe und Ralph Gunesch live aus dem Baku Olympic Stadium. Kommentieren wird die Partie Uli Hebel gemeinsam mit Jonas Hummels als DAZN-Experte.

Fans können beide Finalspiele auf DAZN gratis im Rahmen des Probemonats sehen

"Wir sind stolz, dass wir auf DAZN den Fans das Finale zeigen können", sagt Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH. "Dabei bleiben wir nach wie vor bei unserem Angebot, dass Neukunden das Spiel im Rahmen einer einmonatigen Testphase gratis sehen können." Innerhalb dieses Gratis-Monats können auch andere Inhalte angeschaut werden, wie etwa der Schwergewichtskracher im Boxen zwischen Anthony Joshua gegen Andy Ruiz Jr. direkt im Anschluss an das Champions League Finale oder auch alle Spiele der UEFA Nations League Endrunde vom 05.06. - 09.06.2019. DAZN kostet 9,99 EUR pro Monat und ist jederzeit monatlich kündbar.

Pressekontakt:

Dominik Bethke, PR Executive, DAZN DACH

Perform Investment Germany GmbH

Mail: dominik.bethke@dazn.com

Tel.: +49 172 75 31 247

Original-Content von: Perform Investment Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell