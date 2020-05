SDS Software Daten Service GmbH

Softwarehersteller SDS forciert das Software Testing-Geschäft in DACH und in neuen Branchen.

Wien (ots)

Als erfolgreicher Softwarehersteller kennt SDS die Anforderungen an Topqualitäts-Software besser als reine Testing-Dienstleister. Ein klarer Nutzenvorteil für IT-Führungskräfte in Banken, bei Telkos oder Versicherungen.

Zukunftsorientierte Anwendungen treiben das digitale Hochleistungsgeschäft voran. Weltweit sind IT-Führungskräfte auf der Suche nach smarten, innovativen Lösungen zur Verbesserung der Softwarequalität. Die digitale Transformation erfordert eine stetige Beschleunigung der Umsetzung bei gleichzeitiger Reduktion der Herstellkosten.

Mit SDS Professional Testing kann SDS nachweislich einen entscheidenden Beitrag leisten, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Als ein in Europa führender und hochspezialisierter Softwarehersteller kann SDS die Anforderungen an zukunftsweisendes Software Testing ganzheitlicher und analytischer bearbeiten. Das bestätigen namhafte SDS-Kunden aus der Finanzindustrie und dem Telekommunikationsbereich.

Anstatt nur am Ende auf Qualität zu testen, deckt SDS Professional Testing alle erforderlichen Aufgaben im kompletten Application Lifecycle – von der Anforderungsanalyse bis zum User Acceptance Test – hochqualitativ ab. Dabei arbeitet SDS intensiv und direkt mit seinen Kunden zusammen, um die Testproduktivität signifikant zu verbessern. Über die Möglichkeit der automatisierten Testdurchführung hinaus entwickeln wir innovative Ansätze zur Digitalisierung der Arbeitsabläufe im Testing: Machine Learning-unterstütztes Defect Management für Test oder Produktion, Automatisierung des Testdatenmanagements durch intelligente Auswahl verfügbarer Testdaten, automatisches Monitoring, Analyse und Behebung von Issues in der Testumgebung etc.

Den Unterschied machen erfahrene, zertifizierte und Top-Level-Testingenieure mit nachweisbaren Erfolgen bei E2E-Großprojekten aus Softwarehersteller-, Anwender- und IT-Betriebssicht sowie über 40 Jahre Erfahrung als Softwarehersteller im hochsensiblen Banking Technology-Umfeld und über 10 Jahre Erfahrung in über 700 Digital Transformation-Projekten. testing.sds.at

Pressekontakt:

Software Daten Service Gesellschaft m.b.H.

Herbert Reinisch, Marketing Manager Europe

Rennweg 97-99, 1030 Vienna, Austria

+43 (676) 882415188,herbert.reinisch@sds.at

Original-Content von: SDS Software Daten Service GmbH, übermittelt durch news aktuell