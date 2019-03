GAC NE

GAC New Energy gibt den Vorverkaufspreis des Aion S bekannt

Preis des mit Spannung erwarteten Elektrofahrzeuges im Vorverkauf ab 140.000 Renminbi (20.890 USD)

Die GAC New Energy Automobile Co. Ltd. ("GAC NE"), der am schnellsten wachsende Hersteller von Elektroautos in China, hat den Vorverkaufspreis des Aion S bekannt gegeben, des ersten Elektrofahrzeuges (EV) der Baureihe Aion. Mit einer Reichweite von mehr als 510 km unter den Bedingungen des Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEDC) bietet der Aion S dem Kunden individuelle Ausstattung in mehr als 16.800 Kombinationen.

Der Aion S wird hauptsächlich in der intelligenten, umweltfreundlichen Fabrik (Smart Eco-Plant) von GAC NE gebaut. Der Beginn des Verkaufs ist für Mai 2019 angesetzt, der Vorverkauf läuft in der GAC-App. Kunden können ihr Fahrzeug als Teil des Produktionsprozesses bei der Bestellung individuell ausstatten und den Status der Produktion in der App visuell verfolgen.

"Der Aion S bedeutet für Elektrofahrzeuge eine neue Ära und ist der Konkurrenz darin voran, Kunden den Genuss der Technik zu ermöglichen", sagte Gu Huinan, Geschäftsführer von GAC NE.

Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von 0,245 integriert das Design des Aion S Aerodynamik mit Eleganz und ergonomischer Innovation. Die Abmessungen betragen 4,768 mm Länge und 2,750 mm Radstand. Die Konstruktion reduziert den Rollwiderstand, um den Energieverbrauch weiter zu senken.

Der Aion S ist mit einem integrierten elektrischen Antriebssystem der Klasse "Three in One" für hohe Leistung und den Akkuzellen des Typs NCM 811 von CATL der letzten Generation ausgestattet. Der Motor verfügt über 150 kW Leistung und ein maximales Drehmoment von 350 Nm. Die Reichweite beträgt 510 km unter den Bedingungen des NEDC.

Zudem ist der Aion S das erste chinesische Fahrzeug, das Solarstrom nutzt. Solarzellenplatten auf dem Schiebedach senken den Strombedarf für das Aufladen und stellen ein stromsparendes internes System der Ventilation und Zirkulation bereit.

Das Fahrzeug ist für autonome Fahrerunterstützung der Kategorie 2 eingerichtet, darunter dynamische Tempo- und Abstandsregelung (ICA), Stauassistent (TJA) und Parkassistent (APA). Mobile Informationen werden durch Sprachkommandos über Tencent unterstützt. Es gibt schlüssellosen Zugang mit dem Smartphone für mehr Sicherheit und Effizienz.

Die GAC New Energy Automobile Co. Ltd. (GAC NE), der neueste Bereich der GAC Group, wurde 2017 gegründet und widmet sich der Innovation und Entwicklung im Bereich der Elektrofahrzeuge. Die Zielsetzung lautet, innerhalb der nächsten 3-5 Jahre zu einem Hersteller von Elektroautos der Weltklasse aufzusteigen. GAC NE zielt eine jährliche Produktionskapazität von 200.000 Elektrofahrzeugen an und hat 2,13 Milliarden Renminbi (310 Millionen USD) in eine moderne intelligente, umweltfreundliche Fabrik (Smart Eco-Plant) investiert, die im Dezember 2018 fertiggestellt wurde.

