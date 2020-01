Huami

Huami Amazfit, Pionier von Zukunftslösungen in den Bereichen Fitnesstechnologie und Wearables, beeindruckt auf der CES 2020 mit sechs innovativen Produkten für drei vertikale Märkte

Huami Amazfit wird als "Unternehmen bemerkenswertester Innovationen im Bereich intelligenter Wearables" gewürdigt - die "Amazfit Powerbuds" als "Beste TWS-Fitness-Ohrhörer"

Huami (NYSE: HMI), eines der weltweit größten Unternehmen im Bereich Wearables-Technologie, hat auf der "Consumer Electronic Show" (CES) 2020 in Las Vegas die Branche und Konsumenten begeistert. Es stellte sechs neue Produkte für drei vertikale Märkte vor: das futuristische immersive Fitness- und die Kategorie neu definierende "Amazfit HomeStudio", das faltbare Laufband "Amazfit AirRun"[1], die "True Wireless Stereo"- (TWS-) Fitness-Ohrhörer mit "Clip-to-Go"-Konstruktion mit dem Namen "Amazfit PowerBuds", die für Schlafkomfort und Gesundheitsbeobachtung entwickelten "Amazfit ZenBuds", die neu herausgebrachte Armbanduhr "Amazfit T-Rex" für Outdoor-Abenteurer (neue Version unter den sieben im Smart-Watch-Portfolio der Marke), und eine verbesserte Version der "Amazfit Bip S".

Zur Würdigung dieser bahnbrechenden Innovationen und Amazfits führender Rolle im Bereich intelligenter Wearables erhielt Huami Amazfit zwei Top-Auszeichnungen von der IDG (International Data Group)[2]: die Auszeichnung "Most Noteworthy Smart Wearable Innovation Enterprise" (Unternehmen bemerkenswertester Innovationen im Bereich intelligenter Wearables) für seine branchenführenden Innovationen, sowie die Auszeichnung "Best TWS Fitness Earphones" (Beste TWS-Fitness-Ohrhörer) für die neu angekündigten "Amazfit PowerBuds".

Herr Wang Huang - Gründer, Chairman of the Board und Chief Executive Officer des Unternehmens: "Indem wir unsere Expertise in Gesundheits- und Fitnesstechnologie über Smart-Watches und Fitness-Armbänder hinaus auf immersive Laufbänder und Ohrhörer ausweiten, präsentiert Amazfit eine Vision der Zukunft von Fitness im kommenden Jahrzehnt und zeigt, wie Gesundheit und Technologie 2020 und darüber hinaus zusammenfinden können."

Huami Amazfit, das für seine professionellen und stilvollen intelligenten Wearables bekannt ist, möchte seine Innovationen Nutzern in aller Welt verfügbar machen - getreu seinem Leitspruch "LEAP OVER LIMITS" (Limits überwinden). Aufbauend auf dem Leitbild des Unternehmens - "Connect Health with Technology" (Gesundheit mit Technologie verbinden) - setzt sich Huami für die Entwicklung eines weltweiten Ökosystems der Gesundheitsversorgung ein und möchte für seine Nutzer der vertrauenswürdigste Partner in Sachen Gesundheit und Fitness sein.

[1] HINWEIS: Das Laufband "Amazfit AirRun" ist ein anderes Produkt als das "AirRun". [2] IDG, gegründet 1964, ist eine langjährig etablierte, hoch angesehene Größe der Technologiebranche und das weltweit führende Unternehmen bei technologiebezogenen Medien-, Daten- und Marketingdiensten.

