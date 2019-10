Huami Corporation

Huami stellt bei der IFA 2019 seine neueste Smartwatch Amazfit GTS vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Eine neue modische Uhr, mit der Sie auffallen werden

Mit 341 PPI AMOLED-Display und anpassbaren Widgets

Huami (NYSE: HMI), ein in den USA börsennotiertes und vielfach ausgezeichnetes Technologieunternehmen, stellt auf IFA 2019 seine neueste Smartwatch vor, Amazfit GTS. Das neue Modell ist in 6 verschiedenen Farben erhältlich und bis zu einer Wassertiefe von 50 Metern wasserfest. Die moderne Uhr im Smart-Design hat ein farbiges Silikonarmband, ist mit nur 9,4 mm Höhe sehr schmal und bietet maximalen Tragekomfort. Die Batterielebensdauer beträgt bis zu 14 Tage[i]. Dank der mobilen Smart-Benachrichtigungen, Find-my-Phone-Funktion, Musiksteuerung über Bluetooth und Wettervorhersage bleiben die Benutzer immer auf dem Laufenden.

Design

Die neue Amazfit GTS bietet dem Technikfan weit mehr als einen perfekt aussehenden gekrümmten 2,5-D-Bildschirm, eine grundlegende Weiterentwicklung der bisherigen rechteckigen Amazfit-Designs. Das gekrümmte 2,5-D-Glas geht nahtlos in den Metallkörper über und die Anzeige setzt sich aus sorgfältig ausgewählten Farben zusammen. Dadurch ist die Amazfit GTS so flexibel. Sie kann für alle Gelegenheiten eingesetzt werden und fällt durch ihr elegantes Design auf.

Das 341 PPI AMOLED-Display hat eine der höchsten derzeit erhältlichen Auflösungen und bietet bereits beim Blick auf den Bildschirm ein befriedigendes Erlebnis. Der gekrümmte 1,65-Zoll-Bildschirm weist im Vergleich zu runden Bildschirmen auch mehr Platz für Informationsanzeigen auf.

Die Widgets für den schnellen Zugriff auf dem Front-Bildschirm sind anpassbar. Benutzer können die 7 verfügbaren Widgets[ii] individuell einstellen. Die wichtigsten verfügbaren Funktionen sind dabei Herzfrequenz, Aktivitäten, Schritte, Zeit, Kalender, Wetter, Events und vieles mehr.

Gesundheit und Fitness

Amazfit GTS wird durch Bio Tracker(TM), den optischen Sensor von Huami, gesteuert, der eine 24-stündige ununterbrochene Aufzeichnung der Herzfrequenz mit ausführlichen Herzdaten und Warnfunktion bei auffälligen Werten bietet.

Durch die klare Datenanzeige sowohl auf der Uhr als auch der App sind die Datenmuster der Herzfrequenz leicht zu verstehen. Mit der App können Benutzer ihre persönlichen Herzfrequenzbereiche festlegen und werden gewarnt, wenn die Frequenz außerhalb der Grenzwerte liegt. Alle Aufnahmen werden gespeichert, können in der App angezeigt und geteilt werden.

Das Gerät verfügt auch über viele weitere Funktionen zum persönlichen Gesundheitsmanagement, z. B. Erinnerungen bei Bewegungsarmut, Kalorienverbrauch, Schlafanalyse und mehr. Werden diese Funktionen als integraler Bestandteil des Gesundheitsmanagements eingesetzt, können sie den Benutzer dabei unterstützen, einen gesünderen Lebensstil zu führen und sein Wohlbefinden zu verbessern.

Mit ihrem sechsachsigen Beschleunigungssensor wird die Amazfit GTS zum idealen Sport- und Trainingsbegleiter. Die Smartwatch verfügt über 12 verschiedene Sport-Modi, einschließlich Outdoor-Running, Laufband, Walking, Outdoor-/Indoor-Cycling, Stepper, Pool/Freiwasserschwimmen, Bergsteigen, Trailrunning, Skifahren und sonstige Trainingseinheiten. Sobald eine Trainingseinheit beendet ist, zeigt die Smartwatch sämtliche erhobenen Daten wie Geschwindigkeit, Kalorien, Herzfrequenzbereich, Höhe, Zeit und vieles mehr an.

Verfügbarkeit

Amazfit GTS ist derzeit in Deutschland bei MediaMarkt und Saturn, im Vereinigten Königreich bei Amazon, in Russland bei Svyaznoy, in Italien bei Unieuro, in Spanien bei El Corte Ingles und ab November in Frankreich bei Mistore erhältlich.

Informationen zu Huami

Huami wurde 2013 gegründet und ist ein Unternehmen für Biometrie- und Aktivitätsdaten mit umfangreicher Erfahrung im Bereich tragbarer Smart-Technologie. Ziel des Unternehmen ist es, weltweit durch die Kombination von "Cloud (Health Cloud Service) + End (Intelligent Wearable Devices) + Core (Chip)" Sport-, Gesundheits- und Medizin-Dienste anzubieten.

Huami Technology entwickelt sich dabei rasch zu einem globalen Unternehmen. Im Jahr 2018 betrug der Anteil der Überseeexporte 44,2 %. Die Smartwatch-Produkte der Eigenmarke Amazfit sind in mehr als 60 Ländern weltweit erhältlich, u. a. in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Japan usw. Zudem ging Unternehmen eine globalen Vertriebs- und Strategiepartnerschaft mit der führenden US-amerikanischen Uhrenmarke TIMEX und mit McLaren, einem Weltklasse-Unternehmen für Automobiltechnologie ein.

Medien

Für zu unserer PR-Abteilung wenden Sie sich bitte an: Cao Kun, caokun@huami.com, +86-136-0125-0959

Bilder der Amazfit GTS können Sie unter diesem Link herunterladen.

[i] Gemäß Ergebnissen von Laborstudien. Ergebnisse können je nach Einsatz variieren. [ii] Unterschiedliche Anzeigen der Uhr haben eine unterschiedliche Anzahl an Widgets.

