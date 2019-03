Auto 1 GmbH

Kein Dumping beim Diesel - So werden Sie Ihren alten Diesel zu fairen Preisen los

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Hamburg, Stuttgart, Frankfurt am Main, bald auch Berlin, Köln, Bonn und wahrscheinlich auch Mainz und Aachen. In all diesen Städten, oder Teilen davon, sind Autofahrer, die nicht mindestens einen Diesel mit der Abgasnorm Euro 5 oder 6 fahren - das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich - nicht mehr willkommen. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es auch weitere Städte trifft. Grund genug für viele Dieselfahrer, ihr Auto abzustoßen. Aber wer will heutzutage schon einen alten Diesel kaufen? Wie die Chancen stehen, sein Fahrzeug zu verkaufen, weiß Mario Hattwig.

Sprecher: Ja, man wird seinen Diesel noch los. Als erstes sollte man sich aber über die Marktsituation informieren, denn ein Auto, das in Städten nicht mehr gerne gefahren wird, kann auf dem Land noch sehr beliebt sein. Wollen Sie Ihr Auto bei einer Onlineplattform einstellen, sind aussagekräftige Fotos wichtig. Am Auto selbst sollten Sie kleine Lackschäden ausbessern.

O-Ton 1 (Hamza Saber, 22 Sek.): "Am besten, Sie haben noch ein Jahr TÜV und auch alle sonst gängigen Inspektionen sollten nicht demnächst anstehen. Und ganz wichtig: das Auto sollte sauber sein, innen und idealerweise auch von außen poliert. Auch ist sehr wichtig, genügend Zeit einzuplanen, denn vor allem, wenn kaum Nachfrage nach Ihrem Fahrzeug in der Region besteht, kann sich der Verkauf sehr in die Länge ziehen mit aufwendigen Probefahrten und anstrengenden Preisverhandlungen."

Sprecher: So Gebrauchtwagenexperte Hamza Saber von wir-kaufen-dein-auto.de. Soll es schneller gehen, kann man sich an einen Vertragshändler wenden oder an die Experten von wir-kaufen-dein-auto.de, wo man schon auf der Website eine erste Bewertung des Fahrzeugs bekommt.

O-Ton 2 (Hamza Saber, 20 Sek.): "Beim anschließenden Termin in einer der über 120 Filialen in ganz Deutschland wird der Wagen begutachtet und ein verbindliches Kaufangebot ermittelt. Wenn Sie damit zufrieden sind und ihr Fahrzeug direkt verkaufen möchten, haben Sie innerhalb weniger Tage das Geld auf dem Konto. Wenn man mit dem Preis nicht zufrieden ist, gibt es noch einen zusätzlichen kostenlosen Service, das Auto schnell und unkompliziert zu verkaufen."

Sprecher: Die sogenannte Händlerauktion, bei der das Auto 48 Stunden lang über 55.000 Partnerhändlern aus ganz Europa angeboten wird.

O-Ton 3 (Hamza Saber, 14 Sek.): "Sie verkaufen das Fahrzeug auch hier an wir-kaufen-dein-auto.de, erhalten aber einen überregionalen Preis. Wie schon erklärt, ist der Gebrauchte vielleicht in Stuttgart oder in Berlin nicht mehr so viel wert wie in Schleswig-Holstein, den Niederlanden oder sogar in Finnland."

Abmoderationsvorschlag:

Mehr Tipps, wie Sie zum Beispiel Ihr Fahrzeug zu einem guten Preis loswerden, gibt's im Internet unter www.wirkaufendeinauto.de.

