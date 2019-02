Minelab

Minelab nimmt erneut als Titelsponsor an der Detectival 2019 teil

Cork, Irland (ots/PRNewswire)

Minelab übernimmt bei der dritten Teilnahme an der Detectival wieder das Titelsponsorship

Minelab, das weltweit führende Unternehmen für Metalldetektor-Technologie, wird auf der vom 13. bis 16. September in Oxfordshire, Großbritannien, stattfindenden Detectival 2019 als Titelsponsor teilnehmen. Detectival ist eine jährliche Veranstaltung, die die Welt der Metallortung auf mehr als 450 Hektar Fläche zusammenbringt, von denen 243 Hektar noch "nicht gesondeltes", absuchbares Land sind. Minelab nimmt zum dritten Mal an der Veranstaltung teil und fungiert zum zweiten Mal als Titelsponsor.

"Minelab ist hoch erfreut, im Jahr 2019 wieder als Titelsponsor zur Detectival zurückzukehren. Unsere Teilnahme in den vergangenen zwei Jahren hat uns großartige Gelegenheiten geboten, sowohl neue als auch langjährige Anwender von Minelab Technologie aus ganz Europa zu treffen", sagte Ben Harvey, Vice-President, Geschäftsführer für Amerika, Europa und Russland. "Das gesamte Detectival Team arbeitet unermüdlich daran, den Teilnehmern die bestmögliche Erfahrung zu bieten, und wir sind von unserem in diesem Jahr geplanten Angebot wirklich begeistert."

Detectival hat sich von einem Treffen der Sondengänger des Vereinigten Königreichs zu einem Event entwickelt, an dem Gruppen, Hersteller und Händler aus der ganzen Welt teilnehmen. Die Veranstaltung bietet Unterhaltungskünstler, Cateringunternehmen und eine große, noch nicht gesondelte Landfläche. Weitere Informationen über das Detectival 2019 Event sind unter Detectival.com zu finden.

INFORMATIONEN ZU MINELAB:

Minelab ist ein mehrfach ausgezeichnetes australisches Unternehmen, das erfolgreich die Weltmärkte erobert hat und heute in seinen primären Geschäftsbereichen eine globale Führungsrolle einnimmt. Das auf fortschrittliche Elektroniktechnologien spezialisierte Unternehmen ist in Mawson Lakes, Südaustralien, ansässig und verfügt über regionale Niederlassungen in Cork, Irland, Dubai, VAE, Chicago, USA, und Itajai, Brasilien. Seit der Firmengründung im Jahr 1985 ist Minelab ein Weltmarktführer bei der Bereitstellung von Metalldetektor-Technologien für Goldsuche, Schatzsuche und Minenräumung. Durch das Engagement des Unternehmens für Forschung und Entwicklung sowie innovatives Design ist Minelab heute zu einem bedeutenden, weltweit tätigen Hersteller von Handheld-Produkten für die Metalldetektion geworden. In den vergangenen 30 Jahren hat Minelab mehr innovative und praktische Technologie auf den Markt gebracht als jeder seiner Mitbewerber und hat die Metalldetektor-Branche dadurch auf ein neues Leistungsniveau gehoben. Minelab ist ein Unternehmen von Codan Limited. Weitere Informationen über Minelab finden Sie unter minelab.com.

