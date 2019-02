CrossFit, Inc.

CrossFit vergibt in 159 Ländern die Titel "Fittest Man" und "Fittest Woman".

CrossFit, Inc. gab heute das erste Workout der Reebok CrossFit Games Open 2019 bekannt. Es handelt sich hierbei um das größte Sportereignis der Welt. Am Ende der Open werden sich die Besten (National Champions) aus über 100 Ländern für die Weltmeisterschaft im August qualifiziert haben, wo Preisgeld in Höhe von 2.800.000 USD winkt und der Titel "Fittest On Earth®" vergeben wird.

Die Bekanntgabe des ersten Open-Workouts wurde in Echtzeit aus Paris, São Paulo und London gleichzeitig übertragen. Während der Bekanntgabe in London legte die ehemalige Weltmeisterin Samantha Briggs die Latte für den diesjährigen Wettbewerb bereits sehr hoch, indem sie einen Weltrekord aufstellte. Genau wie sie kämpfen von nun an über 300.000 Athleten fünf Wochen lang um den Titel "Fittest Man" bzw. "Fittest Woman" des jeweiligen Landes.

Die CrossFit Games Open stehen Athleten aller Alters- und Leistungsstufen offen. Aus dem ehemaligen Grassroot-Wettkampf ist mittlerweile ein internationales Phänomen geworden. In diesem Jahr bieten über 12.000 CrossFit-Affiliates den Rahmen für die Workouts, doch auch Militärstützpunkte, Unternehmen und Universitäten wirken mit. Bei den Open messen sich Athleten nicht nur mit den Fittesten der Welt, sondern mit Freunden, Kollegen und Gruppen, die ihrem Alter und persönlichen Merkmalen wie etwa #mom (Mama), #doctor (Arzt), #adaptiveathlete (Athlet mit Behinderung) usw. entsprechen.

Die Reebok CrossFit Games 2019 finden vom 1. bis 4. August in Madison, Wisconsin (USA) statt. Im Vorjahr verzeichnete die Veranstaltung 20.000 Tagesbesucher, viele von ihnen von außerhalb der USA. Im Finale stehen sich dann die Landesbesten (National Champions) der Open, die 20 besten Athleten auf dem weltweiten Open-Leaderboard, vier Athleten mit Sondereinladung sowie die Gewinner der 15 Sanctionals gegenüber, die CrossFit jüngst bekanntgegeben hat. Sanctionals sind unabhängige, von CrossFit lizenzierte Fitness-Events, bei denen die besten Einzelkämpfer sowie die besten Teamkämpfer Einladungen zu den CrossFit Games gewinnen können.

Die offizielle Rangliste während der Open wird aufGames.CrossFit.com/Leaderboard veröffentlicht. Die Rangliste kann nach Land, Division sowie zahlreichen weiteren Filtern angezeigt werden. In jeder Woche des fünfwöchigen Wettbewerbs wird ein neues Workout um 2 Uhr MEZ (17 Uhr Pacific Time) live bekanntgegeben. Jeden Montag um 17 Uhr (Pacific Time) wird die Rangliste aktualisiert. Am Montag, den 25. März steht die endgültige Rangliste fest. Presseanfragen können an press@crossfitgames.com gesendet werden.

