Horizon Robotics hat seinen Automotive KI-Prozessor der zweiten Generation auf der IAA 2019 der internationalen Öffentlichkeit vorgestellt

IAA 2019 -Horizon Robotics, der Marktführer für KI-gestütztes Edge-Computing, hat auf der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt (IAA) sein neuestes Modell Horizon Journey(TM) 2 international vorgestellt. Das 2015 gegründete Unternehmen Horizon Robotics ermöglicht Tier-1-Zulieferern und OEMs in ganz Nordamerika, Europa und Asien, fortschrittliche Deep Learning-Lösungen zu entwickeln, die die Zukunft der Automobilindustrie mitbestimmen.

Journey(TM) 2 ist eine der ersten AEC-Q100-konformen Deep Learning-Rechenoptionen für Tier-1- und OEM-Kunden, die ADAS-Ressourcen der nächsten Generation und intelligente Cockpit-Erfahrungen mit begrenztem Stromverbrauch und ausgezeichneter Leistung und Effizienz bereitstellen wollen.

Der Prozessor verfügt über Horizon Robotics' proprietäre, hocheffiziente programmierbare Deep Learning Rechenkerne - BPU, Dual-Core ARM Cortex-A53 und dedizierten Bildsignalprozessor. Dank der dedizierten BPU-Kerne, die 60% die Siliziumfläche dominieren, kann Journey(TM) 2 leistungsstarke Deep Learning-Performance von 4 TOPS bei einem typischen Energieverbrauch von 2W*liefern. Der Prozessor wird über das stabile 28nm HPC+ Verfahren von TSMC gefertigt.

Journey(TM) 2 kann 4K-Video-Inputs mit 30 Bildern pro Sekunde verarbeiten und bietet vollständiges Parsing von mehr als 23 semantischen Kategorien, 2D+3D Erkennung von Hunderten von Objekten, Abschätzung von Entfernung und Geschwindigkeit und weitere den Euro NCAP 2022-Anforderungen entsprechende wichtige Wahrnehmungs-Funktionen. Optional bietet Horizon Robotics seinen Kunden auch hochoptimierte produktionsreife Perzeptionssoftware für ADAS und autonomes Fahren für schlüsselfertige Perception-Lösungen auf Basis von Journey(TM) 2 an.

Zusammen mit Journey(TM) 2 bringt Horizon Robotics auch das Horizon OpenExplorer AI Toolkit auf den Markt, das es dem Kunden ermöglicht, kundenspezifische Deep Learning-Netzwerke auf Journey(TM)2 einzusetzen, um die hohe Rechenleistung zu nutzen. Das OpenExplorer AI Toolkit umfasst außerdem Ausführungsbeispiele und Best Practices, um die Markteinführungszeiten für Kunden signifikant zu verbessern.

Journey(TM) 2 hat bereits zahlreiche wichtige Kunden. SK Telecom, das führende südkoreanische Telekommunikationsunternehmen, ist derzeit dabei, Zehntausende von Fahrzeugen mit Journey(TM) 2 auszustatten, um Karten-Updates in HD über Crowd-Sourcing und ADAS-Funktionen zu ermöglichen und so den Weg für ein sichereres und stärker automatisiertes Fahrerlebnis zu ebnen. Mehrere führende Automobilhersteller und Tier-1-Unternehmen auf der ganzen Welt haben Journey(TM) 2 als Design Win integriert, und die Massenproduktion von mit Journey(TM) 2 ausgestatteten Serienfahrzeugen wird bereits im 2. Quartal 2020 beginnen.

Das 2015 gegründete Horizon Robotics TM ist ein Pionier auf dem Gebiet des KI-gestützten Edge-Computing für Smart Mobility-Anwendungen. Die Technologie von Horizon Robotics deckt den Bedarf an leistungsstarken, stromsparenden und kostengünstigen Lösungen, die darauf abzielen, die Sicherheit der Fahrer zu erhöhen, das Fahrerlebnis an Bord zu verbessern und die zukünftige Generation automatisierter Fahrzeuge voranzutreiben. Die auf Automotive-Anwendungen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs zugeschnittene Horizon Robotics Journey-Prozessorserie und die proprietäre Software des Unternehmens bieten erweiterte visuelle Wahrnehmung und können in Kombination mit Lokalisierungstechnologie sogar zur Erstellung von Kartenmaterial in HD über Crowd-Sourcing dienen. Horizon Robotics hat aufgrund seiner Leistungen Investments von weltweit führenden Technologieinvestoren erhalten.

* Alle TOPs-Zahlen sind äquivalente Rechenleistung in Bezug auf GPU.

