Now Plastics

Now Plastics bringt PET-Folien mit 60-90%-tigem PCR-Anteil auf den europäischen Markt

Milan (ots/PRNewswire)

Bahnbrechendes neues Produkt reduziert Umweltbelastung und senkt Kosten

Now Plastics, einer der weltweit größten Anbieter von Folien und Aluminiumfolien, zielt nun mit einer bahnbrechenden Produktlinie von Folien aus 60 bis 90 % PCR-PET-Harz auf den europäischen Markt. Die Europäische Union hat kürzlich eine strenge Richtlinie für Einweg-Kunststoffe im Rahmen ihres Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe festgelegt. Aus diesem Grund haben Deutschland, Frankreich und Großbritannien Maßnahmen ergriffen, um die Beschränkungen für alle Kunststoffe, die in Lebensmittelverpackungen verwendet werden, zu erhöhen.

Die von Now Plastics angebotenen PCR-PET-Folien sind speziell auf die Konsumgüterindustrie (CPG) ausgerichtet und werden es europäischen Verarbeitern und Herstellern ermöglichen, die neuen Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Die Folien bestehen aus einem extrem hohen Anteil an recycelten PET-Materialien, die vollständig desinfiziert und zu folientauglichem Harz rekonfiguriert wurden, wodurch sie umweltfreundlich sind und zu 100 % den Anforderungen der Nachhaltigkeit entsprechen.

Die zur Herstellung von PET-Folien verwendeten Harze werden aus recycelten, post-consumertauglichen PET-Flaschen unter Verwendung modernster Technologien hergestellt und sind von der FDA und der EU vollständig für den Einsatz in Lebensmittelkontakt- und anderen Produktanwendungen zugelassen. Sie weisen die gleichen Leistungsmerkmale wie andere PET-Folien auf und bieten eine hohe Stoßfestigkeit und extrem effektive Barriereeigenschaften gegenüber Wasser, Kohlendioxid, Sauerstoff und Stickstoff.

Larry Silverstein, CEO von Now Plastics, erklärt: "Unsere PET-Harzfolien mit hohem PCR-Anteil können einen wichtigen Beitrag zum schnellen Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe in Europa leisten. Durch den Einsatz dieser Folien mit hohem PCR-Gehalt in der Konsumgüterindustrie (CPG) können Verarbeiter Nachhaltigkeitsziele erreichen und ihren Kunden und letztlich den Verbrauchern die niedrigsten Verpackungskosten bieten".

Now Plastics ist eine Global Supply Chain Solutions Organisation, die erstklassige Produkte, Logistik, Finanzierung und Produktgarantien sowie andere Dienstleistungen anbietet, um ein nahtloses Importerlebnis zu gewährleisten. Wir bedienen die Industrien für flexible Verpackungen, Etiketten und industrielle Verarbeitung in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Großbritannien, Europa und Nordafrika. Die Produkte des Unternehmens werden von mehreren Herstellern an verschiedenen Standorten bezogen, um Währungsschwankungen sowie politische und andere Risiken zu minimieren.

Für allgemeine Anfragen und Medienkontakte: Netta E'dan-Harel, nharel@nowplastics.com, +972-54-7424834.

Original-Content von: Now Plastics, übermittelt durch news aktuell