Blue Cap AG-Beteiligungsunternehmen em-tec GmbH präsentiert Weltneuheit in der Medizintechnik

München (ots)

System Fumaflow® dient zur exakten Ultraschall-Flussmessung in lebenserhaltenen Geräten in der Chirurgie

Der Medizintechnik-Spezialist em-tec, ein Blue Cap-Beteiligungsunternehmen, hat die Entwicklungs-, Serienfertigungs- und Zulassungs-Phasen für das neue System Fumaflow® erfolgreich abgeschlossen. Mit dieser Weltneuheit im Bereich der non-invasiven Flussmessung mittels Ultraschall können externe Flusskreisläufe zum Beispiel während dem Einsatz von Herz-Lungenmaschinen exakt überwacht werden. Hauptanwendungsgebiet des Sensors ist die Organ Perfusion während offener Aorteneingriffen. Der sterile Single-Use Sensor kann über Standard Luer-Lock Anschlüsse in die Blutschlauchsysteme integriert werden.

Das aus drei Komponenten (Steuercomputer, Sensoradapter, Sensor) bestehende High Tech-Gerät wurde exklusiv für das Schweizer Unternehmen FUMEDICA AG entwickelt und patentiert. FUMEDICA wird auch den weltweiten Vertrieb der Speziallösung koordinieren.

"Wir freuen uns, nach einer Entwicklungszeit von über zwei Jahren inzwischen alle notwendigen Zertifizierungen erhalten zu haben, so dass wir mit dem Produkt jetzt in den Markt gehen können", so Markus Traxler, der seit Februar 2019 Alleingeschäftsführer der em-tec GmbH ist. Zuvor war das Unternehmen von Traxler und Blue Cap-Vorstand Hannspeter Schubert gemeinsam geleitet worden.

Innovationen sollen in der Unternehmensstrategie auch weiterhin eine große Rolle spielen: "Vor kurzem haben wir den Startschuss für den Neubau unserer Hauptverwaltung gegeben. Auf fast 5.000 Quadratmetern entstehen derzeit hoch moderne Büros für bis zu 150 Mitarbeiter. Besondere Bedeutung hat dabei das neue Entwicklungszentrum, in dem bis zu 50 Entwickler in Zukunft auf mehr als 600 Quadratmetern an Produktinnovationen für die Medizintechnik arbeiten werden", erklärt Traxler.

Die em-tec GmbH gehört seit 2014 zur Blue Cap AG, die von Vorstand Dr. Hannspeter Schubert geleitet wird und unter deren Dach zurzeit 10 mittelständische Nischen-Player aus Bayern und anderen Teilen Deutschlands vereint sind. "Der erfolgreiche Abschluss der Entwicklungsphase von Fumaflow® ist nur ein Baustein in einer ganzen Serie hoch erfreulicher Geschäftsentwicklungen dieses mittelständischen Unternehmens", so Dr. Hannspeter Schubert. "em-tec ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man mit zusätzlichem Kapital und effizienter operativer Steuerung ein solides und nachhaltiges Wachstum erzeugen kann."

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Unternehmensgruppe mit Sitz in München. Blue Cap investiert als Beteiligungsgesellschaft speziell in mittelständische Nischenunternehmen mit Umsätzen zwischen 20 und 100 Mio. Euro. Derzeit befinden sich im Portfolio der Blue Cap Gruppe Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- und Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Metalltechnik sowie Medizintechnik. Zurzeit hält die Unternehmensgruppe meist mehrheitliche Anteile an insgesamt 10 Beteiligungsunternehmen. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe beschäftigen derzeit über 1.000 Mitarbeiter in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Über em-tec

Die em-tec GmbH entwickelt und produziert am Standort Finning, Deutschland, seit fast 30 Jahren innovative und wirtschaftliche Produkte sowie kundenspezifische Lösungen für die Medizintechnik, aber auch für nicht medizinische Anwendungen. Von der ersten Idee bis zur Vermarktung ist die Vision von em-tec, der ideale Partner für alle Schritte der Produktentwicklung und Auftragsfertigung zu sein. Dabei werden höchste Ansprüche hinsichtlich Zertifizierung (ISO 13485) und Qualitätsmanagement erfüllt. Der Schwerpunkt liegt bei lebenserhaltenden Geräten, vor allem auf dem Gebiet der Herzchirurgie oder von Herz-Unterstützungs-Systemen. Eine der Kernkompetenzen liegt im Bereich der nicht-invasiven Flussmessung mit dem Ultraschall Transit-Time Verfahren. Auf Basis dieser Technologie bietet em-tec Produkte und Komponenten für medizinische und nicht-medizinische Anwendungen, wie z.B. für die Herz-oder Gefäßchirurgie, für den Einsatz im Labor, für Bioprozesse oder andere industrielle Applikationen, bei denen flexible Schläuche genutzt werden. Das stark wachsende Unternehmen im Bereich der Medizintechnik gehört zur Blue Cap AG mit Sitz in München. www.em-tec.de

