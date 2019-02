Longview

Longview setzt profitablen Erfolg auch 2018 fort

Der kanadische Softwarehersteller gibt die Ernennung des neuen CEO - Mark Hatton - bekannt und setzt nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 auf weitere Investitionen in den Bereich "Connected Finance"

Longview, einer der führenden Anbieter von Performance Management-, Steuerberichts- und Analysesoftware, freut sich über ein hervorragendes Geschäftsjahr 2018. Gleichzeitig gibt das Unternehmen bekannt, weitere Investitionen in das Portfolio sowie das Unternehmen zu tätigen; hierzu zählt auch die Ernennung von Mark Hatton zum Chief Executive Officer (CEO).

Longview verzeichnet für 2018 im Vergleich zum Vorjahr für das gesamte Produktportfolio weltweit ein beeindruckendes Wachstum. Neue und bestehende Kunden profitieren von den Vorteilen des integrierten Lösungsportfolios "Connected Finance", das die digitale Agenda der Finanzabteilung mit den Multi-Solution-Implementierungen für Plan, Close, Tax und Analytics unterstützt.

Parallel zum anhaltenden Erfolg wurden weitere Investitionen - inklusive wichtiger Produktinnovationen- und Verbesserungen - in der gesamten globalen Organisation getätigt. Hierzu zählt ebenfalls die Ernennung von Mark Hatton zum CEO von Longview im vierten Quartal 2018.

Hatton war zuvor Präsident und CEO von Core Security Technologies sowie als Berater bei Providence Equity Partners tätig, wo er im Vorstand mehrerer Portfoliounternehmen aktiv war. Davor war Hatton Präsident von Sophos Nordamerika und half in dieser Position maßgeblich beim Aufbau des Unternehmens zu einem der größten privaten Sicherheitsunternehmen auf dem Markt.

"Ich habe während meiner Karriere den Erfolg von wegweisenden und wachsenden Teams erleben dürfen. Jetzt freue ich mich darauf, Longview als CEO auf die nächste Stufe des Erfolgs zu heben", sagt Hatton und fügt hinzu: "Was mich zu Longview zieht, ist das unglaubliche Team, das ich dort vorfinde. Das Team von Longview hat in den letzten Jahren enorme Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit bewiesen. Es ist ein Team, von dem ich glaube, dass es für noch größeres Wachstum gerüstet ist."

Jerry Dolinsky, Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Longview ergänzt: "Seit seinem Eintritt in das Longview-Team im Oktober 2018 ist Mark maßgeblich an der Entwicklung der strategischen Vision von Longview und der Umsetzung von Initiativen beteiligt, die sich auf die Beschleunigung von Wachstum, Innovation, Kundenerfolg und Rentabilität in unseren Zielmärkten konzentrieren."

Longview ist die "Connected Finance" Company. Das Unternehmen unterstützt die digitale Agenda des CFO und der Finanzabteilung bei Planung, Analyse, Konsolidierung, Steuern und Compliance. Longview expandiert weltweit, ist gut positioniert und trägt als strategischer Geschäftspartner seiner Kunden erheblich zur Maximierung von Leistung und Effizienz bei."

Über Mark Hatton

Mark Hatton war Senior Advisor bei Providence Strategic Growth, der Wachstumstochter von Providence Equity Partners. Er war CEO von Core Security während des erfolgreichen Exits zu K1 Capital. Zuvor war Hatton Präsident von Sophos Nordamerika und trug in jener Zeit maßgeblich dazu bei, das Unternehmens zu einem der größten privaten Sicherheitsunternehmen auf dem Markt zu machen. Hatton verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Leitung erfolgreicher Technologieunternehmen in hart umkämpften Märkten. Hatton hält einen Master of Business Administration der Boston University sowie einen Bachelor of Arts der Westfield State University.

Über Longview

Longview - 1994 gegründet - ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für Software zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Unsere Lösungen Longview Plan, Longview Close, Longview Tax und Longview Analytics ermöglichen es Unternehmen auch in komplexen internationalen Strukturen durch gezielte Unterstützung bei der Konsolidierung, Auswertung und Analyse von Kennzahlen, die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Unsere Plattform gibt es sowohl on Premise als auch in der Cloud. Unsere leistungsfähigen, intelligenten Lösungen liefern dabei eine zuverlässige und übersichtliche Darstellung der relevanten Unternehmenskennzahlen. Dank unserer anerkannten Branchenexpertise und unserer nahtlos integrierten Plattform vertrauen viele namhafte und internationale Unternehmen Longview bei der Steuerung ihrer Geschäftsprozesse, der Verbesserung der Datenintegrität, der Transparenz der Finanzdaten zur Entscheidungsfindung. Longview ist ein globales Unternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Kanada und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen sowie zu unseren Lösungen finden Sie unter www.longview.com

