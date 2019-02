IDB Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs

IDB: "Taiwan ist Vorreiter der KIoT-Revolution"

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

- Objekte, die Daten analysieren, Entscheidungen treffen und Vorhersagen treffen können, stellen die 4. Phase des Internet der Dinge dar - Revolutionäre Technologien, die darauf ausgerichtet sind, Künstliche Intelligenz (KI) mit IoT (KIoT) durch 5G-Netzwerkfortschritte zu integrieren, ist der Schwerpunkt der taiwanesischen ICT-Industrie - Der Taiwan Pavillon (Halle 5, Stand 5A61), organisiert vom Industrial Development Bureau (IDB), zeigt die Technologie von 13 taiwanesischen Unternehmen, um die ICT-Kapazitäten Taiwans zu demonstrieren

Die Ära des Internet der Dinge befindet sich bereits in der dritten Phase. Das erste Ziel war es, Objekte mit dem Netzwerk zu verbinden. Der nächste Schritt war, dass sie miteinander kommunizieren und interagieren konnten. Und schließlich, dass sie intelligent waren. Das bedeutet, dass sie sich ihrer Umgebung bewusst waren, Daten extrahieren und analysieren und auf deren Grundlage Entscheidungen treffen konnten.

Das Industrial Development Bureau (IDB) wird auf dem Mobile World Congress 2019 neue Lösungen zur Integration von Künstlicher Intelligenz in das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) und der 5G-Technologie vorstellen. Das IDB hat 13 taiwanesische Unternehmen mit innovativen Produkten und Lösungen ausgewählt, die auf der größten IT-Konferenz der Welt, die in Barcelona stattfindet, vorgestellt werden.

Die unendlichen Möglichkeiten der Integration von KI mit IoT

Die Integration künstlicher Intelligenz in das Internet der Dinge erfordert leistungsfähigere Verbindungen. Daher sind neue fortschrittliche Server wichtig, damit 5G-Netzwerke ihr volles Potenzial entfalten können. Davon ausgehend sollte dann jede Branche ihre eigenen Produktionsprozesse bewerten und bestimmen, welche Teile digitalisiert werden müssen.

Die industriellen Prozesse in Montagelinien, die Vernetzung zwischen verschiedenen Werken, entweder von Lieferanten oder Herstellern, sowie das Management des Endprodukts können durch KIoT effizienter und produktiver gestaltet werden. Die KI erscheint auf allen drei Ebenen der IoT-Architektur, von der Geräteanbindung über die Plattformanalyse bis hin zu den Anwendungsdiensten.

Taiwanesische Unternehmen und die 4. industrielle Revolution

Die IoT-Industrie in Taiwan bietet große Vorteile im Bereich Hardware sowie bei flexiblen und schnellen Reaktionen im Rahmen der Produktentwicklung. In Anbetracht der Bedeutung der Integration von Plattformen und Systemen baut die taiwanesische Industrie ihre Kompetenz bei der Integration von Geräten, Netzwerken und Systemen für KI, NB-IoT und Edge Computing weiter aus, um die Geschäftsmöglichkeiten verschiedener vertikaler Märkte zu nutzen und Taiwans Smart City-Entwicklung zu unterstützen.

https://www.moeaidb.gov.tw/ctlr?PRO=idx2015

Pressekontakt:

Guillermo Carandini

guillermo.carandini@mci-group.com

+34-633-280-804

Original-Content von: IDB Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs, übermittelt durch news aktuell