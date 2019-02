Deluxe Milk

Ein Kenner der Trends des internationalen Milchmarkts: Deluxe Milk erhält Auszeichnung auf der BioFach 2019

Die rasante Entwicklung des Internets führte in China zur Konsumerweiterung und einer Neuorientierung der Milchindustrie von Preisorientierung hin zu Qualitätssteigerung. Als eine führende Marke stellte sich Deluxe Milk auf der BioFach 2019 als einziger chinesischer Teilnehmer dem stark homogenisierten Milchmarkt. Das Unternehmen wurde mit Gold ausgezeichnet und erhielt somit seine siebte Auszeichnung in Folge, was Anerkennung in China und im Ausland bedeutet. Die siebenjährige Erfolgsserie verhalf Deluxe Milk in der Branche zu einer stabilen Position und gab neue Anstöße für die zukünftige Entwicklung der Milchwirtschaft.

1. Spitzenprodukte - Mehr Wert bei verstärktem Konsum

Mit steigendem Bewusstsein der Menschen von Ernährung, Lebensmittelsicherheit, Umwelt und Gesundheit wächst ihr Bedarf an organischen Produkten. Als führende Qualitätsmilchmarke in China erhält Deluxe-Biomilch mit 3,6 g hochwertigen Proteinen und 120 mg Kalzium pro 100 ml Biomilch seit 2005 hohe Standards aufrecht. Nun hat sich die Marke erneut selbst übertroffen und in der Branche neue Maßstäbe gesetzt. Deluxe Milk ist seit jeher um besseres Wachstum durch bessere Ernährung bemüht und hat Verbraucher inspiriert, im Leben nach mehr zu streben.

Dieses Jahr nahm Deluxe Milk an der BioFach 2019 unter dem Motto "Bessere Bioprodukte durch Kenntnis der Natur" teil. Die Ausstellungsfläche in organischer Baumform sowie interaktive AR-Komponenten zeigten, wie Biomilch von Deluxe Milk dank ausschließlich biologisch gehaltener Erzeugung sowie entsprechender Ökologie und Weideland nicht nur eine bessere Ernährung bietet, sondern auch höhere Standards setzt.

2. Personalisierte Verpackung - Personalisierte Produkte sind der neue Trend unter jungen Verbrauchern

Im wettbewerbsintensiven Milchmarkt werden jüngere und durchdachtere kreative sowie praktische Produkterfahrungen zunehmend zur Notwendigkeit. Somit stellte die neue Verpackung einen weiteren Höhepunkt von Deluxe Milk dar: Das "250 ml Dream Cover" bricht mit dem traditionellen Trinkverzehr, indem ein Strohhalm nicht länger erforderlich ist. Darüber hinaus integriert Deluxe-Biomilch auf kreative Weise natürliche Elemente in der Verpackung, wie z. B. edle Holstein-Kühe und grünes Weideland, und möchte Verbraucher über "natürliche Sprache" erreichen, um die Marke jünger zu gestalten. Die neue Verpackung festigt nicht nur die Position des Unternehmens in China, sondern läutet auch eine neue Ära in der internationalen Milchbranche ein.

3. Abwechslungsreiche Szenarien - Modernere Trinkszenarien verändern die Branchenlandschaft

Diversere Konsumszenarien sowie größerer Fokus auf den Outdoor-Markt sind die zentralen Maßnahmen, um dem Milchverzehr ein moderneres Image zu verpassen. Das neue Dream Cover-Design bietet eine neue Milchtrinkoption für den einfachen, schnellen Konsum unterwegs. Gleichzeitig kommt eine 250 ml Verpackung, die einen eleganteren und praktischeren Konsum ermöglicht, besser den Trinkgewohnheiten der Verbraucher entgegen.

Im Zeitalter der Konsumerweiterung bieten sich neue Möglichkeiten nur, wenn die Produkte entsprechend der Verbraucherbedürfnisse kontinuierlich modernisiert werden. In diesem Sinne fördert Deluxe Milk regelmäßig die Produktaufwertung durch Innovation, setzte durch höhere Standards und strenge Anforderungen neue Maßstäbe in der Branche und definiert Qualitätsmilch neu. Das Unternehmen übertrifft sich selbst, wird zum industriellen Maßstab, fördert durchgehend die Entwicklung der Branche und ebnet chinesischen Milchmarken den Weg zum Weltmarkt.

