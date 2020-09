Wir müssen reden! Telefonaktion zum Welt-Alzheimertag

compass private pflegeberatung GmbH

Zur Woche der Demenz 2020 finden deutschlandweit Telefonaktionen statt. Auch die Pflegeexpertinnen und -experten von compass bieten zum Welt-Alzheimertag am 21. September von 16:30 Uhr bis 18:30 Uhr eine spezielle Telefonaktion zu Alzheimer & Co. an.

Dieses Jahr ist alles anders. Normalerweise finden rund um den Welt-Alzheimertag in der Woche der Demenz vielerorts Informationsveranstaltungen und allerlei verschiedenartige Zusammenkünfte zum Thema Demenz statt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das oft in diesem Jahr nicht möglich.

Um dennoch Rückfragen von Betroffenen und Ihren Angehörigen beantworten zu können, bietet compass private pflegeberatung getreu dem Motto der diesjährigen Woche der Demenz "Wir müssen reden!" am Welt-Alzheimertag, dem 21.09.2020, eine Telefonaktion an. Interessierte können sich über die kostenfreie Rufnummer 0800 101 88 99 mit Pflegeberaterinnen und -beratern zum Thema Demenz austauschen und beraten lassen. Die eigens eingerichtete Rufnummer ist von 16:30-18:30 Uhr geschaltet. Selbstverständlich erreichen Ratsuchende compass auch über die Telefonsprechstunde hinaus. Montags bis freitags sind die Pflegeexpertinnen und -experten von 8:00-19:00 Uhr sowie samstags von 10:00-16:00 Uhr unter der kostenfreien Service Nummer 0800 101 88 00 erreichbar.

Wer den Kontakt zu einem Netzwerk vor Ort sucht, findet auf der Internetseite von compass die Telefonnummern der regionalen Demenznetzwerke, die während der Woche der Demenz ebenfalls eine Telefonsprechstunde anbieten.

