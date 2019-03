compass private pflegeberatung GmbH

Unternehmen aus der Pflege-Branche holt den Titel

compass als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

compass private pflegeberatung GmbH gehört zu den besten Arbeitgebern Deutschlands 2019. Dies ist das Ergebnis des Wettbewerbs von "Great Place to Work". Damit erhält das Unternehmen, als einer der wenigen Ausgezeichneten aus der Pflegebranche, zum 2. Mal einen Platz unter den ersten Hundert. Fragt man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter danach, was compass als Arbeitgeber besonders macht, dann ist es neben einer hochwertigen Dienstleistung vor allem die Kultur der Wertschätzung, die compass auszeichnet.

Zu einer bestmöglichen Pflegeberatung im Sinne der Klienten gehören außerdem Arbeitsbedingungen, die es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlauben, fachlich und zugewandt zu beraten und Beruf und Familie gut miteinander zu vereinbaren. "Die Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die von Respekt und einer wertschätzenden Zusammenarbeit geprägt ist", betont Dr. Sibylle Angele, Geschäftsführerin bei compass. Dies sei Ansporn dafür, nicht nachzulassen und auch zukünftig daran zu arbeiten, die Rahmenbedingungen stetig weiterzuentwickeln, so Angele nach der Preisverleihung in Berlin am vergangenen Donnerstag.

Grundlage für die Auswahl der besten Arbeitgeber Deutschlands war eine detaillierte anonyme Befragung der Mitarbeitenden zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität der Zusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Auch das Management der einzelnen Arbeitgeber wurde befragt.

Am Dachwettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2019" beteiligten sich bundesweit Unternehmen aller Größen und Branchen. Sie stellten sich einer Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrer Arbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work Institut und der Bewertung durch die eigenen Mitarbeitenden.

Pressekontakt:

Stefanie Nelle

Abteilung Politik und Kommunikation

Telefon: 0221 933 32-127

kommunikation@compass-pflegeberatung.de

Original-Content von: compass private pflegeberatung GmbH, übermittelt durch news aktuell