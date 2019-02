Ledman Optoelectronic Co., Ltd. (Ledman)

Ledman wird auf der "ISLE 2019" in Guangzhou hochentwickelte COB-Displays vorstellen

Ledman, Chinas führender LED-Produzent, wird auf der "International Signs & LED Exhibition" ("ISLE" - Internationale Ausstellung für Leuchtschilder und LED-Produkte) 2019 seine neuesten LED-Display-Produkte vorstellen. Die Ausstellung soll vom 03. bis 06. März im "Canton Fair Complex" (Komplex der Kanton-Messe) in Guangzhou (China) stattfinden.

Ledman wird am Stand 11.2B01 seine neue, höherentwickelte "Chip-on-Board"- ("COB"-) Display-Technologie und eine Reihe von Display-Lösungen vorstellen, die für eine große Palette von Szenarien eingesetzt werden können.

"Wir freuen uns sehr, auf der ISLE 2019 unsere neuesten LED-Display-Lösungen präsentieren zu können", so Li Mantie, President von Ledman. "Ledmans Produkte sind in über 100 Ländern im Einsatz, und wir erhalten von unseren Kunden positive Rückmeldungen über deren Zuverlässigkeit und Leistung. Wir setzen uns für die Entwicklung optoelektronischer Produkte ein, die sich nachhaltig auf den Alltag der Menschen auswirken - mit dem gleichzeitigen Ziel, die Umwelt zu schützen und Energie zu sparen."

Ledman - das erste LED-Display-Unternehmen, das in Chinas "A-Share"-Markt geführt wird - ist eine führende Kraft in der Entwicklung und Produktion hochwertiger LED-Komponenten, energieeffizienter LED-Leuchtmittelprodukte und LED-Displays für den Innen- und Außenbereich. Die bahnbrechende COB-Technologie des Unternehmens kann mehrere Chips auf einem Substrat bündeln. Ein LED-Nackt-Chip kann direkt auf einer Leiterplatte aufgebracht und montiert werden, was die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Displays verbessert.

Verglichen mit traditionellen LED-Displays, die während des Transports Schaden nehmen können, sind COB-Displays robuster (schock- und stoßbeständig, feuchtigkeitsgeschützt, staubgeschützt, wassergeschützt) und zuverlässiger. Sie haben ein höheres Kontrastverhältnis und eine bessere Bildqualität und lassen sich flexibler und schneller installieren. Sie werden vor allem als große, über 2 Meter messende hochauflösende Displays in Innenräumen eingesetzt.

Ledmans COB-Displays kommen bereits in vielen Umfeldern professioneller Displays zum Einsatz, darunter in Studios, Zentren zur Sicherheitsbeobachtung, Einsatzzentralen des Verkehrswesens und großen Videokonferenz-Räumen. Auch hat Ledman Display-Dienstleistungen für Bühnenauftrittsprojekte in Montreal (Kanada) und für ein Automobilmuseum in Stuttgart (Deutschland) erbracht.

Vor Kurzem wurde eine Ledman-COB-Installation in einer Beförderungs-Einsatzzentrale in Shanghai fertiggestellt, die über 500 aktive Busstrecken mit fast 8.000 Fahrzeugen überwacht. Das entspricht über 50 Prozent des öffentlichen Bussystems der Stadt. Die COB-Technologie deckt den Bedarf der Zentrale an großen Screens und eignet sich für die Langzeitbetrachtung durch das Überwachungspersonal.

Informationen zu Ledman

Ledman Optoelectronic Co., Ltd. (Ledman) (SHE: 300162), mit Stammsitz in Shenzhen, ist ein führender Produzent der LED-Branche, der 1993 gegründet wurde. Ledmans Kerngeschäft bilden LED-Displays, -Leuchtmittel, -Komponenten und -Energiesparprodukte. Ledman ist eine führende Kraft in der Entwicklung und Produktion von "Chip-on-board"- ("COB"-) Display-Panels und hält diesbezüglich fast 300 Patente.

Informationen zur ISLE

Die "International Signs & LED Exhibition" ("ISLE" - Internationale Ausstellung für Leuchtschilder und LED-Produkte) ist eine Premium-Geschäftsplattform der Leuchtschilder- und LED-Branche, die jedes Jahr in der Provinz Guangdong (China) gehalten wird. Mit der größten Ausstellungsfläche in Asien misst die ISLE mehr als 100.000 Quadratmeter und zählt über 1.800 Aussteller. Weiterhin werden auf der ISLE Workshop- und Seminarreihen zu den Themen Display-Technologie und Leuchtschilderanwendungen gehalten.

