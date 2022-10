VVDN Technologies Inc

VVDN baut CoE durch globale strategische Partnerschaft mit Google Cloud auf

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire)

VVDN Technologies, ein globaler Anbieter von technischen und digitalen Dienstleistungen und Lösungen, gab heute den Abschluss einer mehrjährigen globalen strategischen Partnerschaft mit Google Cloud bekannt. Die Partnerschaft wird Kunden helfen, die Modernisierung von Anwendungen und die Cloud-Transformation zu beschleunigen. Durch diese neue Partnerschaft mit Google Cloud wird VVDN auch die nächste Generation innovativer Lösungen entwickeln, nämlich die IdD- und Video-Cloud-Plattform sowie eine NextGen private 5G Cloud für Unternehmen usw.

Durch diese Partnerschaft erhalten die Unternehmenskunden von VVDN mehr finanzielle Flexibilität und die Möglichkeit, ihre Cloud-Migrationen zu beschleunigen und ihre Unternehmensanwendungen auf Google Cloud zu modernisieren. Sobald sie in der Google Cloud sind, können Kunden sofort mit der Erstellung hybrider Anwendungen beginnen, die es Unternehmen ermöglichen, agiler zu sein, mit einem sichereren Zugang zu Google Cloud-Diensten wie BigQuery und Cloud Operations und ihre bestehenden Disaster-Recovery-, Backup- und Speicherdienste erweitern.

Darüber hinaus gründen VVDN und Google Cloud ein gemeinsames CoE, um an IdD, Video Cloud und einer privaten 5G Cloud für Unternehmen zu arbeiten.

Im Bereich IdD und Video-Cloud entwickelt VVDN eine SaaS-basierte geräteunabhängige IdD-Cloud-Lösung mit Google Cloud für das Onboarding von intelligenten Geräten, Kameras und mehr. Die Lösung basiert auf einer skalierbaren und sicheren Architektur, die für mehrere Anwendungen bereitgestellt werden kann und eine Vielzahl von Anwendungsfällen bedient. Die Bausteine wurden entwickelt, um den Einsatz in verschiedenen Branchen, einschließlich IdD, Sicherheit und Überwachung, der Automobilindustrie, Netzwerken und drahtlosen Geräten und vielem mehr zu beschleunigen.

Als Teil einer umfassenderen 5G-Strategie will VVDN seine entsprechende 5G-Expertise einbringen und mit Google Cloud ein End-to-End-Anbieter für privates 5G für Unternehmen werden. Die VVDN 5G-Cloud-Services umfassen: End-to-End-Service-Orchestrierung, VNF-Optimierung, CI/CD und Automatisierung, Netzwerkleistungstests, Entwicklung von Automatisierungs-Frameworks und Anwendungsentwicklung (z. B. Network Management System).

Vivek Bansal, Präsident Technik, VVDN Technologies: „Wir sind wirklich begeistert von unserer neu angekündigten Partnerschaft mit Google Cloud. Diese Partnerschaft wird als Katalysator für das Wachstum von VVDN wirken und uns in die Lage versetzen, unsere Kunden mithilfe der Infrastruktur von Google Cloud zu skalieren. Dieses gemeinsame CoE von VVDN Technologies und Google Cloud wird es uns ermöglichen, innovative und fortschrittliche Technologien zu entwickeln, die unser Wachstum entscheidend vorantreiben werden. Mit dieser Partnerschaft wollen wir Lösungen für IdD-, Video- und 5G-Cloud-Plattformen entwickeln, die gefragt sind."

„Unternehmen auf der ganzen Welt erkennen die Vorteile der Übernahme von Cloud-Technologien im IdD- und privaten 5G-Bereich." So Majed Al Amine, Head of 5G & Edge Telecom Industry Solutions, Google Cloud. „Wir sind stolz darauf, das Engagement von VVDN für Innovation zu unterstützen und freuen uns auf unserer gemeinsamen Reise voran zukommen."

Informationen zu VVDN:

VVDN ist ein Produktentwicklungs- und Fertigungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von End-to-End-Produkten in verschiedenen vertikalen Technologiemärkten (5G, DataCenter, Netzwerke und WLAN, Vision, Automobilindustrie, IdD, Cloud und Apps) konzentriert. Der indische Hauptsitz von VVDN befindet sich in Gurugram, Indien und der nordamerikanische Hauptsitz in Fremont, Kalifornien, USA. VVDN bedient globale Kunden in mehreren Regionen, darunter die USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. VVDN verfügt über zehn fortschrittliche Produktentwicklungszentren in Indien, die vollständig ausgestattet sind, um die komplette Hardware und Software zu entwickeln und zu testen, die für die Entwicklung eines kompletten Produkts oder einer Lösung erforderlich ist. Die sieben Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar, Gurgaon und Pollachi, Tamil Nadu, Indien. Dazu gehören eine SMT-Fabrik, eine Fabrik für Formpressung und Werkzeugbestückung, eine Druckgussfabrik, eine Fabrik für die Montage von Antennen, eine Fabrik für die Produktmontage und Labore für Produktzertifizierungen. Die Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen von VVDN sind vollständig für die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Unternehmen, Verbraucher, Industrie sowie die Automobilindustrie ausgelegt.

Informationen zu Google Cloud

Google Cloud beschleunigt die Fähigkeit von Unternehmen zur digitalen Transformation ihres Geschäfts mit der besten Infrastruktur, Plattform, Branchenlösung und Expertise. Wir liefern Lösungen für Unternehmen, die Spitzentechnologie von Google nutzen – und das alles in der saubersten Cloud der Branche. Kunden in mehr als 200 Ländern und Gebieten vertrauen auf Google Cloud als Partner ihres Vertrauens, um Wachstum zu ermöglichen und ihre wichtigsten Geschäftsprobleme zu lösen.

Kunwar.sinha@vvdntech.com

