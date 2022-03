VVDN Technologies Inc

VVDN und Blue Star: Strategische Partnerschaft für gemeinsame Entwicklung und Herstellung innovativer Steuerungen für Klimaanlagen

Gurugram, Indien, 16. März 2022 (ots/PRNewswire)

VVDN Technologies, ein führendes Produktentwicklungs- und Fertigungsunternehmen, hat heute seine strategische Partnerschaft mit Blue Star, einem führenden Unternehmen für Klima- und Kältetechnik in Indien, bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird VVDN an der Entwicklung und Herstellung von Steuerungen der neuen Generation für Kühlsysteme im privaten und kommerziellen Bereich mitwirken.

VVDN verfügt über umfassende Erfahrung im Elektronikbereich und ist auf PCB-Layout und -Design, Leistungsregler, drahtlose Konnektivität und die Optimierung der Stücklisten- und Fertigungslösungen für Klimaanlagen spezialisiert. Kürzlich wurde der VVDN von der indischen Regierung mit dem PLI für Haushaltsgeräte ausgezeichnet – ein weiterer Beleg für das Engagement des Unternehmens im HLK-Sektor.

C P Mukundan Menon, Präsident und COO von Blue Star Limited, erklärte: „Diese Partnerschaft stärkt die Position von Blue Star als Branchenführer für Innovation und Exzellenz im Bereich der Klimaanlagen, indem die innovative Technologie in das Design der Blue Star-Klimaanlagen integriert wird. Blue Star konzentriert sich seit jeher auf die Einführung von Technologien der neuen Generation, um den sich stets ändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, was dazu beiträgt, Mehrwert für die privaten und gewerblichen Anwendungen unserer Kunden zu schaffen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit VVDN Technologies als Technologie- und Fertigungspartner."

Vivek Bansal, Präsident und Mitbegründer von VVDN Technologies, bekräftigte: „Wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit mit Blue Star. Sie erfolgt in einer wichtigen Phase, denn VVDN hat die Zulassung im Rahmen des PLI-Programms für Haushaltsgeräte erhalten. Dank unserer Erfahrung werden wir in der Lage sein, unsere Beziehung zu Blue Star noch weiter zu intensivieren, indem wir ihnen innovative Designs und komplette produktionsunterstützende Dienstleistungen bieten."

Informationen zu VVDN Technologies:

VVDN ist ein führendes Produktentwicklungs- und Fertigungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von End-to-End-Produkten in den Bereichen 5G, Networking und Wi-Fi, Vision, IoT, Cloud und Apps spezialisiert hat. Der indische Firmensitz von VVDN befindet sich im Global Innovation Park, Manesar, Gurugram, und der nordamerikanische Sitz in Fremont, Kalifornien, USA. VVDN ist weltweit für Kunden in verschiedenen Regionen tätig. Dazu gehören die USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. VVDN betreibt 10 hochmoderne Produktdesign- und Entwicklungszentren in Indien, in denen die komplette Hardware und Software entwickelt und getestet wird, die für die Entwicklung eines kompletten Produkts oder einer Lösung erforderlich ist.

Die 5 Weltklasse-Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar, Gurgaon, Indien. Dazu gehören die beste SMT-Fabrik, die Fabrik für Formen und Werkzeuge, die Fabrik für die Produktmontage, die Druckgussanlage und die Labore für Produktzertifizierungen. Die Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen von VVDN sind vollständig auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Unternehmen, Verbraucher, Industrie und Automobilindustrie ausgerichtet.

Auf www.vvdntech.com finden Sie weitere Informationen.

Informationen zu Blue Star:

Blue Star ist Indiens führender Auftragnehmer für Klimaanlagen, gewerbliche Kältetechnik und MEP (Mechanik, Elektrik, Sanitärtechnik, Brandbekämpfung) mit über 78 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Kühllösungen und kann bedeutende Fortschritte in den Bereichen Wasser- und Luftreinigung, technisches Gebäudemanagement sowie Kühlung in Gewerbeküchen und im Gesundheitswesen, unter anderem auch bei der Impfstoffkühlung, vorweisen. Das integrierte Geschäftsmodell des Unternehmens als Hersteller, Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleister (EPC) und After-Sales-Dienstleister ermöglicht es ihm, umfassende Lösungen für die Segmente Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur anzubieten.

Blue Star verfügt heute über ein Netzwerk mit 32 Büros, fünf modernen Produktionsstätten und rund 2621 Mitarbeitern. Es verfügt über 3700 Vertriebspartner mit über 7000 Filialen und rund 1154 Servicemitarbeitern, die Kunden in über 900 Städten betreuen. Das Unternehmen ist in zahlreichen Regionen der Welt vertreten.

Auf https://www.bluestarindia.com/ finden Sie weitere Informationen.

