VVDN Technologies trifft Minister für Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsplatzschaffung und Handel der kanadischen Provinz Ontario, um Wachstumsplan zu diskutieren

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire)

VVDN Technologies, ein indisches Unternehmen für Produktengineering, hat jüngst sein globales Entwicklungszentrum in Kanada ausgebaut. In diesem Zusammenhang hat VVDNs Team unter Leitung von CEO Bhupender Saharan den Ehrenwerten Victor Fedeli, Minister für Wirtschaftsentwicklung, Arbeitsplatzschaffung und Handel der kanadischen Provinz Ontario, in der regionalen Niederlassung des Unternehmens getroffen. Nach einer Büroführung für die Ehrengäste gab VVDN eine kurze Präsentation seiner nachgewiesenen Stärken und Leistungskompetenz im Konstruktionswesen, einschließlich einer geführten Begehung der Produktionsanlagen, SMT-Fertigungsstraßen und Maschinenfabrik.

Mit seinem Standort in Ontario will VVDN einen wichtigen Beitrag zur Beschäftigung in der Region leisten, unter anderem durch eine akademische Zusammenarbeit mit den ausgezeichneten anliegenden Universitäten. Mit der regionalen Präsenz untermauert VVDN seine strategische Expansion in Kanada mit dem Ziel, lokale Unternehmen bei Produktengineering, Cloud- und Herstellungsleistungen in den Bereichen Netzwerke, IoT, Kamera, Automobilbau, 5G und Rechenzentrum zu unterstützen. VVDN will in den kommenden Jahren Hunderte spezialisierte Arbeitsplätze schaffen. Unter anderem sollen Fachkräfte mit Diplom bzw. abgeschlossenem Ingenieurstudium und Doktoranten eingestellt werden. Das Entwicklungszentrum wird sich positiv auf die Wirtschaft auswirken und lokale Fachkräfte in modernen Technologien und Trends ausbilden.

"Kanada ist einer der wichtigsten Märkte Nordamerikas, wo viel technische Innovation stattfindet. Wir stehen hinter unserer Wachstumsinitiative in Kanada und wollen unsere landesweiten Kundenbeziehungen weiter stärken und ausbauen", sagte Bhupender Saharan, CEO von VVDN Technologies. "Mit unserer nachgewiesenen Leistungskompetenz im Produktengineering wollen wir nicht nur eine technologische Revolution in der Fertigungsbranche herbeiführen, sondern auch Arbeitsplätze in der Region schaffen."

"Unsere Regierung arbeitet hart daran, administrative Hürden zu beseitigen und die Kosten für Unternehmen in Ontario zu senken, damit internationale Investoren das Vertrauen in unseren Provinzmarkt zurückgewinnen. Gerade erst hat Ontario bei der Arbeitsplatzschaffung aus direkten Auslandsinvestitionen unter allen Gerichtsbarkeiten in Nordamerika den ersten Platz belegt", sagte Minister Fedeli. "Wir freuen uns über VVDNs operative Expansion und werden uns im Rahmen unserer gemeinsamen Wachstumsinitiative für Ontario noch stärker für ausländische Investitionen und die Intensivierung der Handelsbeziehungen einsetzen. Investitionen wie diese bringen mehr gute Arbeitsplätze für Arbeiter in Ontario und ihre Familien."

VVDN ist bestrebt, seine regionale Präsenz auszubauen und quer durch Nordamerika strategische Bündnisse einzugehen, um kanadische Unternehmen bestmöglich mit Konstruktions-, Cloud- und Herstellungsleistungen zu betreuen. Darüber hinaus will das Unternehmen seine mehr als zehnjährige Erfahrung als Anbieter von Rundum-Serviceleistungen (von Konzept bis Inbetriebnahme) einbringen, um führende OEM zu unterstützen.

Weitere Informationen zu VVDN finden Sie unter www.vvdntech.com

