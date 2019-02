Goodix

Goodix zeigt auf MWC19 innovative Technologien für die nächste Ära des IoT

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

-- Präsentiert mit Stolz kommerzielle Anwendungen von IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSOR(TM) als führender Anbieter von Fingerprint-Lösungen für Android

-- Sense, Connect, Protect: Goodix zeigt, wie innovative IoT funktioniert.

Goodix Technology (SH: 603160) ist ein Aussteller beim Mobile World Congress 2019 in Barcelona (Spanien) vom 25.-28. Februar und wird dort die erfolgreiche Kommerzialisierung von IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSOR(TM) vorführen. Zu sehen sind auch seine neuesten IoT-Projekte wie beispielsweise die umfangreiche IoT-Plattform "Sensor + MCU + Security + Connectivity" sowie zwei innovative Wearable-Sensoren mit hoher Präzision und geringem Stromverbrauch.

Die beliebteste biometrische Lösung im Zeitalter der randlosen Smartphones

Die innovative optische Lösung IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSOR(TM) von Goodix ist in 22 Smartphone-Modellen und Produkten von namhaften Herstellern wie Huawei, OPPO, vivo, Xiaomi, OnePlus, Honor und Lenovo verbaut. Im Oktober 2018 war Verkaufsstart von OnePlus 6T in den USA, das erste Smartphone mit Display-Entsperrung. Goodix etablierte sich damit als Branchenführer in einem weiteren wichtigen Mobilmarkt und zementierte seine Rolle als Trendsetter der Smartphone-Branche mit seiner innovativen optischen In-Display-Fingerprint-Technologie. Bis Februar 2019 hat Goodix für seine Technologie mehr als 500 Patente angemeldet. Vorführmodelle werden auf dem MWC bereitgestellt.

Strategisches IoT-Projekt: "Sensor + MCU + Security + Connectivity"-Plattform

Im Zeitalter des IoT legt Goodix den Fokus auf die gängigsten Endknoten von Chipanwendungen und will eine Komplettplattform aus Software und Hardware für physische Wahrnehmung, Datenverarbeitung, kabellose Datenübertragung und Datensicherheit anbieten. Goodix liefert ein differenziertes Nutzenversprechen für Netzbetreiber, Verbrauchermarken und Entwickler, um deren Geschäftserfolg zu unterstützen.

In den vergangenen drei Jahren hat Goodix seine Kernkompetenz in analogen und hybriden Schaltkreisen, optischen Sensoren, stromsparender drahtloser Verbindungstechnik sowie Algorithmen mit kontinuierlicher Innovation aufgebaut. Auf dem MWC wird die Marke ihre neuesten IoT-Lösungen mit verschiedenen Anwendungen wie intelligente Schließanlage, intelligente Straßenbeleuchtung, intelligenter Zähler und intelligente Logistik präsentieren. Goodix ist bestrebt, Verbrauchern auf der ganzen Welt besondere Nutzenvorteile in den Bereichen Smart Home, Smart City und Smart Transportation anzubieten. Zu diesem Zweck hat die Marke eigene, extrem stromsparende NB-IoT- und BLE-Chips für Drahtlos-Konnektivität sowie den Sicherheits-MCU und Live Finger Detection(TM) Sensor entwickelt.

Innovative Sensoren für Wearables

Auf dem MWC19 wird Goodix mit GH61X die weltweit erste 2-in-1-Lösung präsentieren, die Multi-Channel In-Ear-Detection (IED) und Touchbedienung vereint. Die neuen Chips sind die kleinsten und stromsparendsten Exemplare unter den derzeitigen IED-Produkten, die den IPX5-Standard erfüllen. Sie bieten volle Kompatibilität mit TWS (True Wireless Stereo), Kopfhörern und mehr. Für die In-Ear-Detection kommt die Lösung ohne Löcher in den Kopfhörern aus. Die Bedienung erfolgt über Tipp- und Wischbewegungen am kapazitiven Taster. Mit der innovativen Lösung profitieren die Nutzer von einer komfortableren Mensch-Computer-Schnittstelle und einem aufgewerteten Musikerlebnis.

Darüber hinaus bringt Goodix mit GH30X die zweite Generation der ultrakleinen Herzfrequenzsensoren mit ultraniedrigem Stromverbrauch heraus. Die neuen Sensoren zeichnen sich durch eine extrem akkurate Herzfrequenzerkennung aus. Sie eignen sich für Wearables wie Kopfhörer und intelligente Armbänder bzw. Uhren und ermöglichen ein extrem präzises Fitness- und Gesundheitstracking. Dies ermöglicht ausgeklügelte intelligente Gesundheitsanwendungen für Verbraucher.

Goodix investiert weiterhin massiv in Forschung und Entwicklung und erkundet Perspektiven im Bereich des IoT. Als Technologieunternehmen mit Innovationskultur ist Goodix bestrebt, differenzierte Nutzenvorteile für Kunden und intelligentere Erlebnisse für Verbraucher auf der ganzen Welt zu liefern.

Besuchen Sie Goodix auf dem MWC19

Sie finden Goodix in Halle 1 (Stand 1E70). Überzeugen Sie sich selbst von der Innovationsarbeit, die Goodix bei randlosen Smartphones leistet, und vom Beitrag des Unternehmens zur intelligenten und vernetzten Welt.

