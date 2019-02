PHNIX

PHNIX veröffentlicht Bandtrocknersystem, eine führende Lösung zur Nassschlammtrocknung, in Europa

Das Bandtrocknersystem, ein neues, selbst entwickeltes Produkt für die Schlammtrocknung von PHNIX - einem führenden Hersteller von Wärmepumpen und Umweltschutzausrüstungen in China - ist bei Anwendern in einzelnen Ländern auf gute Resonanz gestoßen. Die neu entwickelte umweltfreundliche Anlage ist für die Schlammtrocknung konzipiert und kann bis zu 10 % des 80%igen Feuchtigkeitsgehalts von Schlamm und Klärschlamm von pharmazeutischen Produktionsanlagen entfernen, so Will Yi, Generaldirektor des PHNIX Schlammtrocknungsprojekts.

Herr Yi sagte, dass PHNIX sich seit vielen Jahren der Forschung und Entwicklung neuer Umwelttechnologien und deren Anwendung in industriellen Spezial-Umweltschutzprodukten verschrieben hat. In Bezug auf die Klärschlammtrocknung im Industriebereich ist PHNIX einer der größten und fortschrittlichsten umweltfreundlichen Anlagenhersteller Chinas, der in F&E-Ressourcen investiert. Das Schlammtrocknungssystem von PHNIX ist hocheffizient und intelligent, und derzeit werden seine Lösungen für die Schlammtrocknung im großen Umfang erfolgreich in China, Südostasien und Nordeuropa eingesetzt.

Information zum PHNIX Schlammtrocknungssystem

Reduzierung des Nassschlammgewichts um 80 % durch Trocknung Das PHNIX Bandtrocknersystem reduziert das Nassschlammgewicht um 80 % und reduziert das Schlammvolumen durch Trocknung auf 67 %. Im Trocknungsprozess verbraucht das Gerät nur 280-330 kW/h für 1 Tonne Wasserdehydration.

Vollautomatisches Steuerungssystem ohne Schadstoffausstoß Das PHNIX Bandtrocknersystem ist ein geschlossenes Trocknungssystem, das während des Betriebs keinen Schadstoffausstoß verursacht. Der Trocknungsvorgang des Gerätes bei extrem niedrigen Temperaturen von 50 bis 60 Grad Celsius reduziert die Staubentwicklung erheblich, und das hochintelligente Gerät kann Staub jederzeit automatisch reinigen.

Anwendungsbereich des PHNIX Bandtrockners Das Gerät wird häufig in kommunalen Kläranlagen eingesetzt und findet außerdem Verwendung bei von anderen Unternehmen produzierten Schlamm, u. a. im Bereich Galvanik, Leiterplatten, Elektronik, Druck- und Färbeschlamm sowie zur Schlammtrocknung in der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie.

Informationen zu PHNIX

PHNIX, ein führender Hersteller von Wärmepumpen in China, ist ein internationales Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Wärmepumpenprodukten und Energiesparlösungen spezialisiert hat. Fast 50 % der PHNIX-Produkte werden nach Europa, Nordamerika und in andere Überseemärkte exportiert. Weitere Informationen über PHNIX und seine Produkte finden Sie unter www.phnix-e.com.

