Aetina und Fibocom arbeiten zusammen, um Hochgeschwindigkeits-5G-Kapazität auf Edge-KI-Computing-Plattformen zu bringen

Aetina, ein führender Anbieter von leistungsstarken GPGPU- und Jetson-Edge-AI-Computing-Lösungen für Embedded-Anwendungen, gibt eine Partnerschaft mit Fibocom bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von drahtlosen IoT-Lösungen (Internet of Things) und drahtlosen Kommunikationsmodulen. Die neuesten Edge-KI-Computing-Plattformen von Aetina, die auf NVIDIA Jetson-Modulen basieren, sind mit dem Fibocom 5G-Kommunikationsmodul FM160 kompatibel und bieten Benutzern und Entwicklern hohe Leistung und Flexibilität, während sie das 5G-Netz für eine schnellere, nahtlose und Echtzeit-Konnektivität nutzen.

Edge Computing erfordert intensive Workloads für Computer Vision und andere Aufgaben mit künstlicher Intelligenz (KI), wodurch es immer wichtiger wird, 5G-Funktionen in Echtzeit und mit geringer Latenz zu gewährleisten. Das 5G-Modul FM160 von Fibocom erfüllt die Standards 3GPP Release 16 (R16) und unterstützt NR Carrier Aggregation (CA). Sie kann das 5G-Nutzererlebnis durch eine erweiterte Abdeckung, einen höheren Durchsatz und eine höhere Kapazität erheblich optimieren, sodass Unternehmen wie Industrie von intelligenten und autonomen Entscheidungen profitieren.

Mit 5G hat AIoT das Potenzial, das Geschäft branchenübergreifend zu verändern, neue Möglichkeiten für Edge-Geräte zu schaffen und eine energieeffizientere Leistung am Edge zu bieten. Als Elite-Mitglied des NVIDIA-Partnernetzwerks bietet Aetina eine breite Palette kompakter und energieeffizienter Edge-KI-Computing-Plattformen, die auf NVIDIA Jetson-Modulen basieren. Der Aetina AN810-XNX unterstützt beispielsweise M.2-Geräte mit Erweiterungssteckplatz, die Entwicklern dabei helfen, die Kommunikationsfähigkeit ihrer Systeme und die E/A-Konnektivität flexibel und schnell zu erweitern, was einen hohen Leistungs- und geringen Stromverbrauch für Edge-KI-Computing bietet. Mit Blick auf die Zukunft werden Aetina und Fibocom weiterhin KI- und 5G-Lösungen auf der Basis von NVIDIA Jetson-Modulen, einschließlich dem NVIDIA Jetson AGX Orin, entwickeln und optimieren.

„Unsere Zusammenarbeit mit Aetina spiegelt das Engagement von Fibocom für den Aufbau der AIoT-Welt wider", erklärte Simon Tao, Geschäftsführer der Abteilung MBB Product Management bei Fibocom. „Durch die Bereitstellung von 5G-Kapazitäten am Edge kann AIoT sein volles Potenzial ausschöpfen und eine neue Ära massiver Konnektivität einleiten, die die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und spielen, revolutionieren wird."

„Aetina hat ein breites und starkes Ökosystem-Netzwerk in der weltweiten Edge-KI-Industrie aufgebaut", erklärte Austin Lin, Produktbereichsleiter der Jetson Series bei Aetina. „Diese Partnerschaft mit Fibocom kommt unseren Kunden mit Blick auf die wachsende Nachfrage nach der Entwicklung zuverlässiger KI-Plattformen mit Echtzeit-Konnektivität am Edge zugute."

Auf der embedded world 2022 präsentieren Aetina und Fibocom ihre Edge-KI- und 5G-Lösung am Aetina-Stand 370 in Halle 1.

Informationen zu Fibocom

Fibocom ist ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Kommunikationsmodulen und Lösungen im Bereich IoT (Internet of Things) sowie der erste börsennotierte (Stock Code: 300638) Anbieter von drahtlosen Modulen in China. Wir bieten End-to-End-Lösungen für die drahtlose IoT-Kommunikation für Telekommunikationsbetreiber, IoT-Gerätehersteller und IoT-Systemintegratoren. Mit über zwei Jahrzehnten Engagement in der M2M- und IoT-Kommunikationstechnologie und umfassender Expertise sind wir in der Lage, leistungsstarke drahtlose Kommunikationsmodule wie 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, Android Smart, Automotive, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS, Wi-Fi, GNSS, usw. unabhängig zu entwickeln. Neben zuverlässigen, komfortablen, sicheren und intelligenten IoT-Kommunikationslösungen für fast alle vertikalen Branchen sind wir auch darauf ausgerichtet, die besten und optimalen IoT-Module und -Lösungen an Ihre speziellen Anforderungen anzupassen.

Informationen zu Aetina

Die Aetina Corporation, die 2012 in Taipeh, Taiwan, gegründet wurde, ist ein führender Anbieter von leistungsstarken GPGPU- und Jetson-Edge-AI-Computing-Lösungen für Embedded-Anwendungen. Mit Fokus auf den Industriemarkt bieten wir Industriekomponenten und Langlebigkeitsservices an. Wir sind auch ein Integrator auf dem AIoT-Markt und lösen Kundenprobleme, indem wir intelligente, innovative und zuverlässige GPU-Lösungen anbieten, die ihre Anforderungen erfüllen.

