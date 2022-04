Aetina Corporation

Aetina SuperEdge Powered by NVIDIA A2 GPUs schließt NVIDIA-Zertifizierung ab, liefert hohe Leistung an der Edge

New Taipei City, Taiwan, 31. März 2022 (ots/PRNewswire)

Der Aetina SuperEdge AIS-D422-A1 mit High-Level-GPUs kann als KI-Trainingsplattform in verschiedenen Bereichen wie Smart Cities, Smart Factories und Smart Retail eingesetzt werden. Die Plattform, die von der NVIDIA A2 Tensor Core GPU angetrieben wird, wurde von NVIDIA als KI-Inferenzplattform zertifiziert, die eine überlegene Leistung an der Edge bietet. Das Zertifizierungsprogramm von NVIDIA umfasst eine lange Reihe von Tests, um die beste Systemkonfiguration für Leistung, Sicherheit und Verwaltbarkeit zu validieren. Der SuperEdge AI-D422-A1 hat in der Kategorie Industrial Edge bestanden

Der SuperEdge AIS-D422-A1 bietet seinen Nutzern zahlreiche Vorteile. Er verfügt über eine umfangreiche E/A-Schnittstelle zur Unterstützung einer Vielzahl von Peripheriegeräten und kann in viele Arten von KI-Anwendungen integriert werden. Neben der Ausführung von KI-Trainings- und Inferenzaufgaben ermöglicht der AIS-D422-A1 seinen Nutzern die Überwachung mehrerer KI-Edge-Geräte mit EdgeEye von Aetina, einer Fernüberwachungssoftware. Nach der Installation der Software auf dem AIS-D422-A1 und den KI-Edge-Geräten können die Nutzer den Systemstatus der Edge-Geräte über das EdgeEye-Dashboard einsehen.

AIS-D422-A1 kann mit der NVIDIA A2 Tensor Core GPU gekoppelt und kombiniert werden und kann dann NVIDIAs KI-Tools und -Dienste mit höherer Leistungsfähigkeit unterstützen.

NVIDIA hat praktische Tools und Dienste entwickelt, um KI-Entwicklern und Systemintegratoren bei ihren Projekten zur Seite zu stehen. Entwickler und Systemintegratoren können mit dem NVIDIA Triton™ Inference Server verschiedene Inferenzprozesse durchführen, die durch den SuperEdge AIS-D422-A1 mit NVIDIA A2 Tensor Core GPU beschleunigt werden können.

NVIDIA TAO, ein Framework, mit dem Anwendungsentwickler individuelle, produktionsreife Modelle in wenigen Stunden statt Monaten erstellen können, ohne KI-Expertise oder große Trainingssätze, vereinfacht und beschleunigt die Erstellung von KI-Anwendungen und -Diensten für Unternehmen. Die optimierten Modelle von TAO können in Anwendungen integriert und über NVIDIA Fleet Command, bereitgestellt werden, einen Cloud-Service, der KI-Anwendungen sicher über verteilte Edge-Infrastrukturen in ihren Systemen bereitstellt und verwaltet.

Damit Anwender ihre KI-Aufgaben schnell, ohne Zeitaufwand für Kommandozeilenarbeit, erledigen können, hat Aetina den Aetina Triton Inference Server (ATIS) und das Aetina TAO Utility (ATU) entwickelt, GUI-Tools, die auf dem NVIDIA Triton™ Inference Server und NVIDIA TAO basieren. Die Tools, die Teil des Pro-AI-Services von Aetina sind, machen KI-Training, KI-Inferenz und PoC-Aufgaben für Anwendungen viel einfacher.

