Aetina Corporation

Aetina präsentiert neue Trägerplatine AX710 für Nvidia Xavier

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire)

Unterstützung für 10G Lan zur Beschleunigung der AIoT-Industrie

Aetina Corporation, Anbieter von Speziallösungen für KI-gestütztes Edge Computing im industriellen Computermarkt, hat seine brandneue Trägerplatine AX710 vorgestellt, die exklusiv für Nvidia Jetson AGX Xavier entwickelt wurde. AX710 unterstützt die platinenübergreifende Konnektivität über PCIe x8 wie beispielsweise 10G Lan. Dies ermögliche intelligente Plattformen in modernen Computingumgebungen, wo es auf Schnelligkeit und hohen Datendurchsatz ankommt.

Jetson AGX Xavier ist für das intelligente Leben konzipiert, und AX710 ist der perfekte Begleiter, um seine ganze Leistung in vielfältigen Anwendungsszenarien zu entfesseln. Die Latenz ist ein kritischer Faktor beim intelligenten Leben. 10G Lan mit seiner hohen Bandbreite ist daher ideal geeignet, um die Latenz zu verringern und den Daten Flügel zu verleihen. Neben 10G Lan bietet AX710 volle Unterstützung für die M.2-Spezifikation und USB Typ C. Dies erleichtert die Integration von Xavier mit anderer Hardware und rückt den AIoT-Standard in greifbare Nähe.

Kameras sind heute allgegenwärtig. AX710 bietet flexible Multi-Kamera-Unterstützung wie beispielsweise FHD-Kamera x6, 4K-Kamera x4 und GMSL/FPD-LINK-Kameras. Mit maximal vier bis sechs Kameras lässt sich das Anwendungsspektrum auf verschiedene Branchen ausdehnen, beispielsweise die Überwachung im Einzelhandel, die Maschineninspektion in der Fabrik oder die Überwachung von Fahrzeuglösungen.

Darüber hinaus bietet Aetina seinen Mehrwertdienst iNAVI für intelligenten Schnellstart mit integriertem OS auf Basis von Linux, einschließlich Secure Boot und System Recovery. Aetina hat die notwendigen Treiberports und gewünschten OS-Spezifikationen bereits ab Werk integriert.

Aetina will seinen Kunden Lösungen aus einer Hand anbieten. Aetina bringt verschiedene Partner im Ökosystem der intelligenten Industrie zusammen mit dem Ziel, Hardware und Software optimal miteinander zu integrieren. "Wir wollen unsere Kunden mit Komplettlösungen versorgen. Die Integration einer intelligenten Plattform mit der bestehenden Lösung soll so einfach wie möglich gemacht werden", sagte Joe Lo, Geschäftsführer von Aetina.

Aetina wurde 2012 in Taiwan gegründet und ist ein langjähriger Supportanbieter von hochperformanten Edge Computing-Lösungen (GPGPU und Nvidia Jetson AI) für Embedded-Anwendungen. Aetina liefert intelligente, innovative und zuverlässige GPU-Lösungen, die Kunden bei der Zielerreichung und Problembeherrschung unterstützen.

Besuchen Sie Aetina auf der Embedded World 2019 in Nürnberg (Deutschland) in Halle 1 (1-259) der besuchen Sie die folgende Website für weitere Informationen: www.aetina.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/823099/Jetson_Xavier_Carrier_AX710.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/823098/Aetina_Corporation_Logo.jpg

