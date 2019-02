Denave

Denave stellt Lösung für die Analytik in der Verkaufsförderung vor

London (ots/PRNewswire)

Neue Gateways für den intelligenten Einzelhandel

Denave, ein globales Unternehmen für Vertriebstechnologie, das sich auf Ertragssteigerung von Kunden-Firmen konzentriert, hat die im Verlauf zweier Jahrzehnte gesammelte Erfahrung im Bereich von Einzelhandelsaktivitäten kanalisiert. Das Unternehmen kündigte die Einführung einer Lösung für die Analytik in der Verkaufsförderung an - eine Lösung, die insbesondere intelligente Techniken zur Datenanalyse und Datenintegration bietet.

Die Lösung umfasst eine integrierte globale Reporting-Plattform, welche eine konsolidierte Sicht auf Daten aus verschiedenen Regionen, Einheiten und Funktionen ermöglicht. Datenanomalien werden mithilfe der Lösung vermieden und es wird eine Standardisierung von verkaufsaktivierenden Prozessen, Performances und KPI als globale Benchmark für die Leistungsbewertung ermöglicht. Daten sind nachweislich auf 7X skalierbar, was mittels Techniken zur Datenreinigung und -verarbeitung die Datenqualität vor der Erfassung von 70 % auf bis zu 99,9 % verbessert.

"Ein Merchandising findet im Retail-Szenario meist nicht organisiert statt, da es zahlreichen Problemen wie schlechter Datenqualität, inkonsistenten metrischen Bestimmungen, schlecht definierten Prozessen, der Verwaltung mehrerer Berichtsplattformen und vielen anderen Problemen ausgesetzt ist. In der Entwicklung dieser Lösung haben wir uns mit all diesen Problemen beschäftigt und dabei unsere weitreichende Vision im Blick behalten: die vereinfachte und verbesserte Aufbereitung von Daten. Die Ergebnisse aus Pilotversuchen sind vielversprechend, da die Daten nachweislich skalierbar sind, die Datenqualität verbessert und die Bearbeitungszeit für das Reporting - das für die Überprüfungsmechanismen entscheidend ist - minimiert werden", so Geeta Khurana, Global Head Transformation, Denave.

"Compliance, Optimierung und Sichtbarkeit stehen im Segment Retail Merchandising im Vordergrund. Diese Lösung, die sich von der auf dem Markt existierenden Methoden zur Analytik einer Verkaufsförderung abhebt und sowohl die lokalen als auch die globalen Bedürfnisse erfüllt, soll allen Unternehmen, die ihre Effektivität im Bereich Verkaufsförderung steigern wollen, die dafür notwendigen Voraussetzungen schaffen. Es handelt sich dabei nicht um eine eigenständige Dienstleistung, welche die Merchandising-Aktivitäten durch Datenauswertung und Datenintegration standardisiert, sondern um einen strategischen Bestandteil unseres Portfolios im Bereich der Umsatzaktivierung, von dem wir denken, dass es für den Einzelhandel zu einem unverzichtbaren Bestandteil wird", so Snehashish Bhattacharjee, Global CEO, Denave.

Die Lösung verfügt über Funktionen wie zentrale Datenerfassung, Datenbewertung und -integration, Sichtbarkeitsoptimierung, Verfügbarkeitsoptimierung, Flächenaudit im Bereich Einzelhandel, Verkaufswirkung und -korrelation sowie Planung und Prognose.

Über Denave:

Denave, ein globales Unternehmen für Vertriebstechnologie, bietet über die Zusammenarbeit mit globalen Unternehmen branchenübergreifendes Knowhow und verfolgt einen lösungsbewussten Ansatz, um durch die Einbeziehung von Menschen, Prozessen, Technologie und Innovationen ein Erfolgsmodell im Vertrieb bereitzustellen und somit den Umsatz des Unternehmens zu steigern. Weitere Informationen unter http://www.denave.com

Pressekontakt:

Meghna Bhattacharya

Meghna.bhattacharya@genesis-bcw.com

+91-9811645152

Original-Content von: Denave, übermittelt durch news aktuell