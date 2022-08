Alphawave IP

Übernahme von OpenFive durch Alphawave IP von allen Aufsichtsbehörden genehmigt

London und Toronto (ots/PRNewswire)

CIFIUS-Freigabe erteilt und Transaktion voraussichtlich im September 2022 abgeschlossen

Alphawave IP Group plc (LSE: AWE) („Alphawave IP", das „Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die weltweite Technologieinfrastruktur, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle behördlichen Genehmigungen erhalten hat, die für den Abschluss der bereits angekündigten Übernahme von OpenFive erforderlich sind, einschließlich der Genehmigung durch das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS).

Die Transaktion wird voraussichtlich Anfang September 2022 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Das Unternehmen wird weitere Informationen zur Verfügung stellen, sobald die Übernahme abgeschlossen ist.

Informationen zu Alphawave IP Group plc (LSE: AWE)

Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave IP einen entscheidenden Bedarf: Sie ermöglicht es, Daten schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch zu übertragen. Alphawave IP ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die weltweite Technologie-Infrastruktur. Unsere IP-Lösungen erfüllen die Anforderungen globaler Tier-One-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Compute, Networking, AI, 5G, autonome Fahrzeuge und Speicher. Das Unternehmen wurde 2017 in Toronto, Kanada, von einem technischen Expertenteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich auf die am schwierigsten zu lösenden Konnektivitätsprobleme zu konzentrieren. Weitere Informationen zu Alphawave IP finden Sie auf: awaveip.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1885730/Alphawave_IP_Group_Plc_Alphawave_IP_Acquisition_of_OpenFive_Appr.jpg

Original-Content von: Alphawave IP, übermittelt durch news aktuell