Alphawave IP gibt die Verfügbarkeit von zwei neuen Interconnect-IP-Produkten - im TSMC Advanced-Pocess hergestellt - bekannt

Neue Produkte erweitern die Technologieführerschaft von Alphawave bei Chiplets und optischen Lösungen

Alphawave IP (LN: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die weltweite technologische Infrastruktur, freut sich, die Verfügbarkeit von zwei neuen Interconnect-IPs für sein Produktportfolio bekannt zu geben. AresCORE16 ist eine parallele Die-to-Die-Schnittstelle, die Alphawaves Chiplet-Führerschaft weiter ausbaut und eine neue Generation von Chiplet-Produkten ermöglicht. OptiCORE100 ist ein optischer 112 Gbps PAM4 Serialiser-Deserialiser („SerDes"), der die direkte Ansteuerung von Glasfasern ermöglicht und fortschrittliche DSP-Techniken für den Empfang von Signalwellenformen enthält.

Tony Pialis, President und Chief Executive Officer von Alphawave, sagte: „Mit der Einführung von AresCORE16 und OptiCORE100 eröffnen sich für Alphawave IP neue Möglichkeiten, um unsere Kunden bei der Lösung der immer komplizierter werdenden Konnektivitätsprobleme zu unterstützen. AresCORE16 Die-to-Die IP ist eine wichtige Verbindungstechnologie, die die Zukunft des 2,5D- und 3D-Packaging für den aufstrebenden Chiplet-Markt ermöglicht und neue und aufkommende Standards wie uCIE, Bunch of Wires (BOW), Open-HBI und andere für Die-To-Die-Schnittstellen unterstützt. OptiCORE100 löst die einzigartigen Herausforderungen der elektro-optischen Kommunikation und ist führend in Sachen Energie, Leistung und Fläche. Optische und Chiplet-Schnittstellen-IPs sind entscheidend für die Konnektivität der nächsten Generation in unseren Rechenzentren."

Tony Chan Carusone, Chief Technology Officer von Alphawave, sagte: „Alle unsere Silizium-IPs nutzen die Leistung der digitalen Signalverarbeitung (DSP), die Hochleistungskonnektivität bei sehr hohen Geschwindigkeiten wie 224 Gbps und mehr wesentlich zuverlässiger macht. Mit unseren Konnektivitäts-IPs setzen wir ständig neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung, Stromverbrauch und Siliziumfläche. Indem wir unsere fortschrittlichen DSP-Architekturen nutzen, können wir unseren Kunden auf den führenden TSMC N7-, N5-, N4- und N3-Prozessen den größtmöglichen Nutzen bieten."

Das Portfolio von Alphawave IP an Konnektivitäts-IPs, einschließlich PCIe Gen6, CXL 3.0 und 800G Ethernet PHYs, ist ab sofort für die Lizenzierung und Lieferung auf TSMC N12, N7, N6, N5, N4 und N3 Prozessen verfügbar. Die neuesten IP-Angebote von Alphawave IP, AresCORE16 und OptiCORE100, sind ab sofort für Design-Starts auf TSMC N5- und N4-Prozessen verfügbar.

Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave einen entscheidenden Bedarf: Sie ermöglicht es, Daten schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch zu übertragen. Alphawave ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die weltweite Technologie-Infrastruktur. Unsere IP-Lösungen erfüllen daher die Anforderungen globaler Tier-One-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Computing, Netzwerke, KI, 5G, autonome Fahrzeuge und Speicher. Das Unternehmen wurde 2017 in Toronto, Kanada, von einem technischen Expertenteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich auf die am schwierigsten zu lösenden Konnektivitätsprobleme zu konzentrieren. Um mehr über Alphawave IP zu erfahren, besuchen Sie: awaveip.com

