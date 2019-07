SMA Technologies

SMA Technologies mit neuen Funktionen zur Automatisierung manueller Workloads und Ermöglichung übergeordneter Arbeiten

Houston (ots/PRNewswire)

Neu sind Unterstützung für Microsoft SQL auf Linux und robustere operative Leistung für effizientere Automatisierungsadministration

SMA Technologies, ein Weltmarktführer im Bereich Workload-Automatisierung, hat heute die neueste Version seiner Workload-Automatisierungsplattform OpCon 19.0 vorgestellt.

Es gibt immer mehr IT-Systeme, die Anwendungen, Desktops, Laptops, Mobilgeräte und die Cloud miteinander vernetzen. Die notwendigen Geschäftsprozesse zur Verwaltung dieser Systeme sind eine Belastung für die IT-Manager, deren Aufgabe eigentlich die Abwicklung von Arbeitsaufträgen und Fehlerbehebung ist. Mithilfe von Workload-Automatisierung lassen sich viele dieser arbeitsintensiven Aufgaben automatisieren. Das hilft Kosten zu sparen und die Reaktionszeit zu verbessern, während Effizienzen freigesetzt werden und die IT-Mitarbeiter mehr Zeit für übergeordnete Aufgaben haben.

Die neue Workload-Automatisierungsplattform OpCon 19.0 knüpft an den Erfolg ihrer Vorgängerversionen an und bietet mehrere grundlegende Verbesserungen, um die Navigation in OpCon einfacher und effizienter zu machen.

"Mit OpCon 19.0 betreten wir Neuland", sagte Joel Faul, Chief Technology Officer bei SMA Technologies. "Wir haben die grafische Oberfläche überarbeitet, um das Benutzererlebnis aufzuwerten. Außerdem haben wir Neuheiten und Optionen eingebaut, die auf Kundenrückmeldungen und unseren Anspruch zurückgehen, die Welt der Automatisierungslösungen anzuführen."

OpCon 19.0 bietet unter anderem die folgenden neue Funktionsmerkmale:

- Verbesserungen bei Solution Manager: OpCon 19.0 bietet robustere operative Leistung für effizientere Automatisierungsadministration. OpCon-Umgebungen lassen sich einfacher verwalten; Aktionen auf Datumsebene sind in der Lage, die Jobs eines ganzen Tages in einem Schritt zu stornieren oder zu halten. Solution Manager liefert darüber hinaus kritische Metriken für alle geplanten Jobs. Und die Tageshistorie bietet eine Übersicht des jeweiligen Tagesablaufs für einfachere Fehlerbehebung und Trendermittlung. - Unterstützung für Microsoft SQL auf Linux: OpCon 19.0 bietet neu Unterstützung für Microsoft SQL auf Linux (RHEL 7.4). Diese Verbesserung ist Teil einer breiter angelegten Initiative zur Linux-Unterstützung, um die Reichweite von OpCon zu erhöhen. - OpCon API: Sämtliche Funktionen und Leistungsmerkmale von Solution Manager wurden in die OpCon API integriert. Die OpCon API ist auch in der Lage, tägliche Abhängigkeiten bei Ressourcen, Schwellenwerten und Ausdrücken zu verwalten. - Aktualisierungen beim Change Management-Modul: Version 19.0 bietet Verbesserungen des Change Management-Moduls (Deploy, eingeführt in Version 18.3). OpCon Deploy bietet versionsunabhängige Unterstützung und ermöglicht die Zeitplanbereitstellung quer durch alle unterstützten Versionen (d. h. OpCon 18.3 und 19.0). Neu in Version 19.0 sind Änderungen bei Paketen: Stapelbereitstellungen lassen sich über die Deploy-Oberfläche stornieren. Unveränderte Zeitpläne werden nicht aktualisiert, was die Overhead-Summe reduziert und die Versionshistorie einfach hält. Und zur besseren Versionskontrolle werden in Deploy geprüfte Zeitpläne von ihrer Quellumgebung entfernt. - Neue Farbpalette: Um die Marke SMA Technologies besser auszurichten, gibt es eine neue Farbpalette und neue Schriftstile.

Informationen zu SMA Technologies

Unsere Gründer trafen bei der NASA aufeinander, während sie damit beschäftigt waren, einige der kompliziertesten IT-Fragen der Welt zu lösen. Die Arbeit war schwierig und bestand aus zahlreichen monotonen Aufgaben, um die Mainframes und komplexen IT-Prozesse der NASA zu verwalten. Mit der Überzeugung, dass man dies verbessern kann, riefen sie SMA Technologies ins Leben. Seitdem arbeiten wir an einem einzigen Ziel: Das Potenzial unserer Kunden zu erschließen, indem wir ihre IT-Prozesse effizienter gestalten und Mitarbeitern dabei helfen, produktiver zu arbeiten - auf Basis unserer Automatisierungsplattform OpCon. Um mehr über OpCon zu erfahren, besuchen Sie uns unter www.SMAtechnologies.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/715572/SMA_Solutions_Logo.jpg

Pressekontakt:

Emily Canon

Marketing Manager

SMA Technologies (281) 446-5000 contact@SMAtechnologies.com

Original-Content von: SMA Technologies, übermittelt durch news aktuell