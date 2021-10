Amazfit

Smartwatches der Amazfit-Reihen GTR 3 und GTS 3 verschmelzen Design und Technologie in drei brandneuen Modellen: GTR 3 Pro, GTR 3 und GTS 3

San Francisco (ots/PRNewswire)

Zepp OS für Smartwatches unterstützt smarte Gesundheit

Amazfit, der globale Marktführer für smarte Wearables stellte drei neue Smartwatches vor: GTR 3 Pro, GTR 3 und GTS 3.

Die neueste Reihe der Wearables von Amazfit machen intelligente Gesundheit einfach, verbessern die Gesundheit [1] und ermutigen modebewusst zu einem aktiven Lebensstil. Das schlanke, stilvolle Design ist mit innovativen Gesundheits- und Fitnessfunktionen vollgepackt, gestützt vom Betriebssystem Zepp OS.

Gesundheits- und Fitnessfunktionen

Alle drei der neuen Smartwatches von Amazfit verfügen über viele innovative Gesundheits-, Fitness- und Lifestyle-Funktionen, gestützt vom Zepp OS. Das OS ermutigt mit einer intuitiven, leistungsstarken Benutzeroberfläche zum Ausleben von Leidenschaften und Entdecken unendlicher Möglichkeiten.

Das neue Betriebssystem ist darauf zugeschnitten, die Leistung der smart Wearables von Amazfit zu optimieren - anstatt ein stromfressendes Smartphone-Betriebssystem auf die Handgelenke der Nutzer zu bringen. Dieses Betriebssystem, das auf dem Konzept der Leichtigkeit, Geschmeidigkeit und Praktikabilität beruht, ermöglicht eine einfachere Interaktion und hilft, lästige Vorgänge bei der Überprüfung der Gesundheitsdaten zu vermeiden, und senkt den Stromverbrauch im Vergleich zum vorherigen Smartwatch-Betriebssystem.

Die Plattform funktioniert auf Android- und iOS-Geräten und kann an beliebte Gesundheitsplattformen wie Apple Health oder Google Fit und Fitnessplattformen wie Strava, Relive, Runkeeper und TrainingPeaks zur Synchronisierung anbinden. Zu den Highlights gehören:

Anpassbares Design: bis zu 150+ agile Zifferblatt-Themen mit anpassbaren Always-On Displays[2] für alle Stimmungslagen und Gelegenheiten, mit dynamischen Effekten und Animationen. Mit dem App-Entwicklerkit (in Kürze erhältlich) können die Nutzer sogar eigene Ziffernblätter und Mini-Apps designen.

bis zu 150+ agile Zifferblatt-Themen mit anpassbaren Always-On Displays[2] für alle Stimmungslagen und Gelegenheiten, mit dynamischen Effekten und Animationen. Mit dem App-Entwicklerkit (in Kürze erhältlich) können die Nutzer sogar eigene Ziffernblätter und Mini-Apps designen. Kinderleichte 4-in-1-Gesundheitsüberwachung: Mit nur einem Tippen können vier Gesundheitsindikatoren [3] dank dem eingebauten 6PD (Fotodioden) BioTrackerTM PPG 3.0 abgefragt werden, der vier Gesundheitsmetriken (Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung im Blut[4], Stressbelastung und Atemfrequenz) in nur 45 Sekunden messen kann.

Mit nur einem Tippen können vier Gesundheitsindikatoren [3] dank dem eingebauten 6PD (Fotodioden) BioTrackerTM PPG 3.0 abgefragt werden, der vier Gesundheitsmetriken (Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung im Blut[4], Stressbelastung und Atemfrequenz) in nur 45 Sekunden messen kann. Einfaches Gesundheitsmanagement rund um die Uhr : ganztägige Messung der Herzfrequenz[5] - auch beim Schwimmen. Die Alarmoptionen bei abnorm hoher oder niedriger Herzfrequenz sowie die Funktionen für Herzfrequenz-Zonen zur Trainingsoptimierung machen die Uhr zum idealen Trainings- und Gesundheitspartner für alle.

: ganztägige Messung der Herzfrequenz[5] - auch beim Schwimmen. Die Alarmoptionen bei abnorm hoher oder niedriger Herzfrequenz sowie die Funktionen für Herzfrequenz-Zonen zur Trainingsoptimierung machen die Uhr zum idealen Trainings- und Gesundheitspartner für alle. Einfache Bedienung : Ihre aktuelle Gesundheit und Ihr derzeitiges Befinden werden blitzschnell berechnet und in einen einzigen PAI[6]-Wert zusammengefasst, der sich aus den vergangenen sieben Tagen ergibt.

: Ihre aktuelle Gesundheit und Ihr derzeitiges Befinden werden blitzschnell berechnet und in einen einzigen PAI[6]-Wert zusammengefasst, der sich aus den vergangenen sieben Tagen ergibt. Innovative Überwachung der Schlafqualität über die Uhr: Sie können ihre Leichtschlaf-, Tiefschlaf- und REM-Phasen sowie Schlafunterbrechungen in der Nacht, Nickerchen über 20 Minuten während des Tags und sogar die Atmungsqualität im Schlaf überwachen[7]. Die Daten können bequem direkt auf der Uhr abgelesen werden.

Sie können ihre Leichtschlaf-, Tiefschlaf- und REM-Phasen sowie Schlafunterbrechungen in der Nacht, Nickerchen über 20 Minuten während des Tags und sogar die Atmungsqualität im Schlaf überwachen[7]. Die Daten können bequem direkt auf der Uhr abgelesen werden. Erweitertes Zyklus-Tracking für Frauen: Machen Sie sich mit Ihrem Zyklus vertraut und planen Sie vorausschauend. Nach der Aufzeichnung Ihrer Menstruation können Sie den Zeitpunkt und die Dauer der folgenden Menstruation und der Fruchtbarkeitsphase intelligent und genau vorhersagen und Überraschungen vermeiden.

Machen Sie sich mit Ihrem Zyklus vertraut und planen Sie vorausschauend. Nach der Aufzeichnung Ihrer Menstruation können Sie den Zeitpunkt und die Dauer der folgenden Menstruation und der Fruchtbarkeitsphase intelligent und genau vorhersagen und Überraschungen vermeiden. Bildschirme für den Schnellzugriff: Sparen Sie mit den Shortcuts Zeit und zeigen Sie nur das an, was Sie interessiert. Leichter Zugriff auf wichtige Informationen mit nur einem Wischen oder Tippen.

Sparen Sie mit den Shortcuts Zeit und zeigen Sie nur das an, was Sie interessiert. Leichter Zugriff auf wichtige Informationen mit nur einem Wischen oder Tippen. Sprachsteuerung: Mit Alexa[8] können Sie einen Weckruf einstellen, eine Frage stellen, wenn Sie online sind. Im Offline-Modus können Sie mit dem Offline-Sprachassistenten[9] einen Sportmodus oder eine Gesundheitsfunktion aufrufen oder gar auf Home Connect zugreifen, um zuhause Ihre Geräte fernzusteuern. Außerdem gibt es ein wachsendes Ökosystem aus mehr als 10 Mini-Apps.

Mit Alexa[8] können Sie einen Weckruf einstellen, eine Frage stellen, wenn Sie online sind. Im Offline-Modus können Sie mit dem Offline-Sprachassistenten[9] einen Sportmodus oder eine Gesundheitsfunktion aufrufen oder gar auf Home Connect zugreifen, um zuhause Ihre Geräte fernzusteuern. Außerdem gibt es ein wachsendes Ökosystem aus mehr als 10 Mini-Apps. Exakte Positionsbestimmung mit GPS: schneller Losstarten mit genauer[10]Positionsbestimmung auf Grundlage von fünf Satellitensystemen.

schneller Losstarten mit genauer[10]Positionsbestimmung auf Grundlage von fünf Satellitensystemen. Personalisierungsoptionen: Sie können Ihre bevorzugten Funktionen einstellen, ein Foto hochladen, um den Hintergrund anzupassen, oder aus 15 dynamischen Animationen wählen, die zu Ihrem Outfit passen, egal, ob Sie bei der Arbeit, zu Hause oder unterwegs sind.

Sie können Ihre bevorzugten Funktionen einstellen, ein Foto hochladen, um den Hintergrund anzupassen, oder aus 15 dynamischen Animationen wählen, die zu Ihrem Outfit passen, egal, ob Sie bei der Arbeit, zu Hause oder unterwegs sind. Motivations-Tools: Der optionale Virtual Pacer[11] unterstützt Sie beim Laufen, danach optimiert der PeakBeats-Leistungsalgorithmus Ihre Erholung.

Der optionale Virtual Pacer[11] unterstützt Sie beim Laufen, danach optimiert der PeakBeats-Leistungsalgorithmus Ihre Erholung. Unterstützung im Alltag: Mit Benachrichtigungen über eingehende Nachrichten, Erinnerungen, sich zu bewegen, wenn Sie zu lange gesessen haben, oder Wasser zu trinken, Kalenderfunktionen und To-Do-Listen, Wettervorhersagen, Bluetooth-Kamera-Fernsteuerung und vielem mehr können Sie Ihren Alltag managen.

Das Zepp OS ist mit vielen Gesundheits- und Fitnessüberwachungsfunktionen ausgestattet, und die Zepp App auf Ihrem Smartphone dient als Zentrale für zusätzliche Funktionen, damit Sie Ihre Fitnessziele erreichen.

Die GTR 3 Pro, GTR 3 und GTS 3 bringen Sie zu Höchstleistungen und verbinden Ihr analoges und digitales Leben nahtlos - für Ausgleich und Erfolg im Leben.

Amazfit GTR 3 Pro: für Leistung gebaut

Die GTR 3 Pro Smartwatch ist das leistungsstärkste Modell der neuen Wearables-Reihe von Amazfit mit marktführenden Innovationen, die einen gesunden Lebensstil fördern und die Leistung ankurbeln.

Die GTR 3 Pro liefert mit ihrem 1,45-Zoll-AMOLED-Ultra-HD-Display mit 331 ppi spektakuläre Bilder auf der einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche. Trotz des großen runden Bildschirms mit hoher Bildfrequenz, eines der größten Displays auf dem Markt, hat die GTR 3 Pro aufgrund ihres beeindruckenden 70,6-prozentigen Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnisses eine handliche Größe.

Der klassische Navigationskranz ermöglicht den einfachen Aufruf einer breiten Palette an Funktionen und Sportmodi, einfach durch Drehen mit den Fingerspitzen, und gibt intuitives haptisches Feedback.

Egal, ob Sie Ihre Fitness mit einem der mehr als 150 integrierten Sportmodi oder Ihr Stressniveau überwachen, die GTR 3 Pro gibt Ihnen Rund um die Uhr Einblicke in Ihre Gesundheit. Und wenn Sie einmal vergessen, den Sportmodus zu aktivieren, keine Sorge - die smarte Erkennungsfunktion[12] aktiviert sich für bis zu acht beliebte Sportarten, damit Ihre Trainingsdaten nicht verloren gehen.

Die Akkulebensdauer der GTR 3 Pro ist dank der 450-mAh-Zelle beeindruckend und beträgt nach einer vollen Aufladung bis zu 12 Tage[13]. Sie müssen sich also keine Sorgen machen, dass Ihnen der Akku ausgeht.

Musikliebhaber werden sich über die 2,3 GB[14] an integriertem Speicher der GTR 3 Pro freuen, der Platz für bis zu 470 Songs bietet. Das bedeutet, dass Sie direkt über Ihre Uhr Musik hören können, ohne ein Smartphone mitzuschleppen. Außerdem können Sie mit der GTR 3 Pro dank der Freisprechfunktion Telefonanrufe tätigen und entgegennehmen, wenn die Uhr über Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbunden ist.

GTR 3: für lange Lebensdauer gebaut

Das Gehäuse der GTR 3 ist aus einer robusten, aber leichten Aluminiumlegierung in Flugzeugqualität gefertigt. Im rahmenlosen Design der Uhr geht der Glasbildschirm nahtlos in den eleganten drehbaren Kranz über.

Das stilvolle Design bietet mit einem antibakteriellen Silikonband klassische Eleganz. Sie können die Zifferblätter der GTR 3 an Ihr Outfit anpassen - vom eleganten bis zum Trainingsanzug - und nur die Informationen anzeigen, die Sie auf einen Blick sehen wollen.

Das 1,39-Zoll-AMOLED-HD-Display der GTR 3 stellt das Zepp OS von Amazfit in lebendigen Farben dar, gestützt von einem 450-mAh-Akku für eine lange Akkulebensdauer von bis zu 21 Tagen. Das bedeutet, dass die Uhr bis zu drei Wochen lang und mit dem Energiesparmodus der GTR 3 sogar noch länger nicht aufgeladen werden muss.

GTS 3: für Bewegung gebaut

Der moderne quadratische 1,75-Zoll-Ultra-HD-AMOLED-Bildschirm mit 341 ppi macht die GTS 3 zu einer der dünnsten und leichtesten Smartwatches, die dennoch über ein enormes Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 72,4 % verfügt. Das stilvolle, schlanke Display der Uhr erinnert an ein Smartphone, aber die Funktionen stehen der GTR 3 fast um nichts nach.

"Diese drei Uhren machen intelligente Gesundheit einfach. Die GTR 3 Pro ist für Leistung gebaut. Die Amazfit GTR 3 ist für lange Lebensdauer gebaut. Und die GTS 3 ist für Bewegung gebaut. Wir hoffen, dass Sie von der neuen Generation so begeistert sind wie wir. Das Verschmelzen von Gesundheit und Technologie bildet die Kernphilosophie hinter dem Zepp OS. Deshalb haben wir das Zepp OS als Betriebssystem entwickelt, das sich auf die Gesundheit konzentriert, damit unsere Uhren einen gesunden Lebensstil leicht machen", meinte Wayne Huang, CEO und Gründer von Zepp Health.

Preise und Verfügbarkeit

Die Amazfit GTR 3- and GTS 3-Serien werden global am 11. Oktober 2021 (UTC+1) erstmals erhältlich sein.

In Europa werden die Amazfit GTR 3 und GTS 3 schon ab 149,99 EUR und die Amazfit GTR 3 Pro ab 199,99 EUR vertrieben. Alle drei Produkte werden ab dem 11. Oktober 2021 (UTC+1) in den Amazfit-Stores im Vereinigten Königreich, in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien erhältlich sein.

In den USA werden die Amazfit GTR 3 und GTS 3 schon ab 179,99 $ und die Amazfit GTR 3 Pro ab 229,99 $ vertrieben. Die GTR 3 Pro und GTR 3 werden im Amazfit-US-Store ab dem 11. Oktober 2021 (UTC+1) erhältlich sein. Die GTS 3 wird in Kürze erhältlich sein.

Informationen zu Amazfit

Amazfit wurde 2015 gegründet und ist ein globaler Marktführer bei Smart Wearables für Gesundheit und Fitness. Amazfit bietet ein breites Produktportfolio mit smarten Uhren und Bändern, TWS-Ohrhörer, smarten Geräten für Sport und Gesundheit wie smarten Laufbändern und smarten Waagen sowie Sportgeräten. Das Motto der Marke lautet "Up Your Game", und wir ermutigen unsere Nutzer, ihre Leidenschaften auszuleben und ihrem Geist freien Lauf zu lassen.

Mit ihrer herausragenden Verarbeitung haben die Smartwatches von Amazfit viele Designpreise gewonnen, wie z. B. den deutschen IF Industrial Design Award und den Red Dot Design Award.

Derzeit sind die Produkte von Amazfit in mehr als 90 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt erhältlich, in Nord- und Südamerika, Asien, Europa und darüber hinaus. Amazfit ist eine Marke von Zepp Health (NYSE: ZEPP) und hat seit 2014 mehr als 100 Millionen Produkte vertrieben. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com

[1] Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und kann nicht für medizinische Zwecke oder als Grundlage für die Diagnose einer Krankheit verwendet werden. Die Detektionsergebnisse werden nur als Referenz zur Verfügung gestellt. Bitte wenden Sie sich an professionelle medizinische Einrichtungen, wenn Sie sich unwohl fühlen. [2] Always-On Display: Wenn der Bildschirm beleuchtet ist, zeigt er Systeminhalte an. Wenn sich der Bildschirm im Standby-Modus befindet, zeigt er die Uhrzeit an. Diese Funktion erfordert, dass manuell das "Always-On Display" eingestellt wird. Diese Funktion über die Uhr oder die Alexa-App ein- oder ausgeschaltet werden. [3] Für die Messung mit einem Tippen sollte die Uhr eng in einem Abstand von einer Fingerbreite vom Handgelenk getragen werden. Der Arm sollte dabei nicht bewegt werden. Bewegung sowie Umgebung und körperliche Umstände können die Geschwindigkeit und die Genauigkeit der Überwachung und Messung beeinflussen. [4] Für die Messung des Sauerstoffgehalts im Blut sollte die Uhr eng in einem Abstand von einer Fingerbreite vom Handgelenk getragen werden. Der Arm sollte dabei nicht bewegt werden. Die ganztägige Überwachung von SpO2 muss auf der Uhr oder in der Zepp App aktiviert sein. SpO2-Warnungen werden gesendet, wenn der gemessene Wert unter dem voreingestellten Wert liegt. Dieser Wert muss in der Zepp App oder auf der Uhr auf mindestens 80 % voreingestellt werden. Bewegung sowie Umgebung und körperliche Umstände können die Geschwindigkeit und die Genauigkeit der Überwachung und Messung beeinflussen. [5] Die 24-Stunden-Herzfrequenz-Erkennungsfunktion erfordert, dass der Benutzer die Auto-Herzfrequenzmessungsfunktion in der Zepp App oder auf der Uhr aktiviert. Der Mindestwert kann auf 1 Minute festgelegt werden. Warnmeldungen bei abnormaler Herzfrequenz und der voreingestellte Wert müssen in der Zepp App und auf der Uhr festgelegt werden. [6] PAI ist ein persönlicher physiologischer Aktivitätsindikator. Herzfrequenzdaten, tägliche Aktivität und eine multidimensionale Auswertung von physiologischen Daten werden durch einen Algorithmus in einen intuitiven PAI-Wert zur Beurteilung Ihrer Gesundheit umgewandelt. Wenn Sie eine bestimmte Intensität Ihrer täglichen Fitnessaktivitäten beibehalten, erhalten Sie Ihren PAI-Wert. Laut Ergebnissen der HUNT Fitnessstudie* hilft ein PAI-Wert über 100 dabei, das Risiko für Herzkrankheiten zu senken und die Lebenserwartung zu erhöhen. *HUNT-Fitness-Studie: Diese Studie war ein Teilprojekt der HUNT-Studie und wurde von Professor Ulrik Wisloff der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens geleitet. Die HUNT-Studie lief über 35 Jahre und wurde mit über 230.000 Teilnehmern durchgeführt. [7] Wenn die Uhr beim Schlafen getragen wird, zeichnet sie automatisch Schlafinformationen auf. Die Uhr kann Nachtschlaf und Nickerchen aufzeichnen. Schlafzeiten zwischen 22:00 und 8:00 werden als Nachtschlaf aufgezeichnet, und Schlafaufzeichnungen, die mehr als 60 Minuten außerhalb Ihres Nachtschlafzeitraums beginnen oder enden, werden als Nickerchen aufgezeichnet. Schlafzeiten von weniger als 20 Minuten werden nicht aufgezeichnet. Die grundlegenden Informationen über den Nachtschlaf können auf der Uhr angezeigt werden, eine detaillierte Analyse und Aufzeichnung sind in der App zu finden. Die 24-Stunden-Stressüberwachung muss dazu auf der Uhr oder in der Zepp App aktiviert sein. Warnmeldungen zu starker Stressbelastung beruhen auf dem voreingestellten Wert, und Aufforderungen zu Atemübungen müssen auf der Uhr aktiviert sein. [8] Um die vollständige Liste mit 15 verfügbaren Ländern/Regionen, die unterstützten 14 Sprachen sowie die Aktivierung und Verwendung von Alexa auf Ihrer Amazfit GTR 3 oder GTS 3 anzuzeigen, besuchen Sie bitte support.amazfit.com. [9] Der Offline-Sprachassistent unterstützt nur englische, spanische, deutsche und chinesische Sprachbefehle. Die automatische Sperrfunktion muss in den Einstellungen manuell festgelegt werden. [10] Positionierungsdienste in Innenräumen werden nicht unterstützt. Die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Positionsbestimmung kann von der Umgebung beeinflusst werden. [11] Virtual Pacer ist nur mit den Sportmodi Laufen im Freien und Laufband kompatibel. [12] Die Genauigkeit und Empfindlichkeit der Sport-Erkennungsfunktion ist individuell und hängt von der Körperhaltung und der Leistung während des Trainings ab. Die automatische Erkennungsfunktion wird möglicherweise durch kurze Trainingseinheiten oder bei häufigen Änderungen der Körperhaltung nicht ausgelöst. Autofahrten oder Fahrten in einem öffentlichen Verkehrsmittel können versehentlich die automatische Erkennung auslösen, wenn diese Aktivitäten dem ausgewählten Sportmodus sehr ähnlich sind. Wenn bei Training im Freien der GPS-Empfang schlecht ist oder die AGPS-Informationen längere Zeit nicht mit einem Smartphone synchronisiert worden sind, können Trainingseinheiten im Freien als Aktivitäten in Innenräumen eingestuft werden. [13] Die Lebensdauer des Akkus kann je nach Einstellungen, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Das tatsächliche Ergebnis kann daher von den Labordaten abweichen. Ein typisches Anwendungsszenario: Herzfrequenzüberwachung immer eingeschaltet, mit 10-Minuten-Messintervallen, Schlafüberwachung aktiviert; 200 Push-Benachrichtigungen pro Tag; 100 Mal Heben des Handgelenks zur Anzeige der Uhrzeit; 5 Mal pro Tag Messung des Sauerstoffgehalts im Blut; heller Bildschirmbetrieb für 5 Minuten; Training 3 Mal pro Woche für 30 Minuten, GPS-Lauf für 30 Minuten; Sprachassistent deaktiviert. Energiesparmodus: Durch die Aktivierung des Energiesparmodus auf der Uhr werden die Bluetooth-Verbindung, die Herzfrequenzmessung und andere Funktionen deaktiviert und nur Schritte und grundlegende Schlafinformationen aufgezeichnet. Szenario mit starkem Gebrauch: Herzfrequenzüberwachung immer eingeschaltet, mit 1-Minuten-Messintervallen, Schlafüberwachung und Schlafatmungsüberwachung und Stressüberwachung aktiviert; 150 Push-Benachrichtigungen pro Tag, die den Bildschirm einschalten; 100 Mal Heben des Handgelenks zur Anzeige der Uhrzeit; 5 Mal pro Tag Messung des Sauerstoffgehalts im Blut; heller Bildschirmbetrieb für 15 Minuten; Training 3 Mal pro Woche für 30 Minuten; GPS-Lauf für 30 Minuten; Sprachassistent aktiviert. Kontinuierliche GPS-Betriebszeit von 38 Stunden: Herzfrequenzmessung und GPS eingeschaltet und GPS-Nutzung zum Kartieren Ihrer Trainingseinheiten. [14] Der maximale Speicherplatz für Musik beträgt 2,3 GB (aufgrund des belegten Systemspeicherplatzes kann der tatsächlich verfügbare Speicherplatz weniger als 2,3 GB betragen); basierend auf 5-10 MB pro Lied können etwa 270-470 MP3-Lieder gespeichert werden.

