Amazfit präsentiert neue mutige Markenidentität anlässlich der weltweiten Markteinführung einer Smartwatch, die jeden zu UP YOUR GAME inspiriert

Kooperation mit Designer Christian Cowan gestartet

CUPERTINO, Kalifornien (ots)

Amazfit ist ein weltweit führender Anbieter von Wearable- und Smart-Technologien und hat gerade seine neue Markenidentität vorgestellt, die Selbstverwirklichung zelebriert und die Werte und damit den Lebensstil seiner Kunden noch klarer widerspiegelt.

Amazfit ist eine Marke im Besitz von Zepp Health (NYSE: ZEPP), die seit 2014 über 100 Millionen Geräte ausgeliefert hat. In einer sich ständig verändernden Welt, in der Kunden mit endlosen Möglichkeiten und sich stetig verändernden Stimmungen, Gefühlen und Zielen konfrontiert sind, die sich im Laufe der Zeit in verschiedenen Umgebungen ändern, bietet die Marke Amazfit endlose Möglichkeiten, die Leidenschaft, Spontaneität und Optimismus demonstrieren.

Die neue Identität spiegelt dies durch eine breite Palette von kräftigen Farben und eine spielerische Weiterentwicklung des Amazfit-Logos wider.

"Wir sind ein Teil des Lebensstils der Menschen geworden - wir helfen ihnen, ihre Persönlichkeit, Lebenskraft und Einstellungen zu zeigen. Darum entschieden wir uns, die Marke Amazfit aufzufrischen und zu upgraden, um unsere Vision besser zum Ausdruck zu bringen und die Menschen zu ermutigen, ein gesünderes Leben zu führen. Als ersten Schritt auf dieser Reise freue ich mich, Ihnen das neue Amazfit-Logo zu zeigen. Es repräsentiert eine farbenfrohe Welt und ist Ausdruck des Wertes der Inklusion", sagt Amazfit-CEO Huang Wang.

Die Vision von Amazfit ist es, mehr Menschen die Freiheit zu geben, ihre Leidenschaften zu leben und ihren aktiven Geist auszudrücken. Amazfit tut dies, indem es dynamische und stilvolle Technologieprodukte entwickelt, die die Selbstverwirklichung und ein positives Selbstbild fördern, das Leben feiern und es den Kunden ermöglichen, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Das umfangreiche Portfolio von Amazfit umfasst bereits eine Reihe von stilvollen und sportlichen Smartwatches und Armbändern, Fitnessgeräten und Ohrhörern.

Jetzt geht Amazfit noch einen Schritt weiter und inspiriert jeden dazu, sein eigenes Spiel zu verbessern: up your game!

Amazfit hat sich mit den führenden Modepionieren HELIOT EMIL(TM) und Christian Cowan zusammengetan, die beide den Wunsch verspüren, sich immer weiterzuentwickeln. So gehört "up your game" zu ihrer Lebenseinstellung. Sie haben Amazfit als Marke bereits in ihre Shows auf der Paris Fashion Week bzw. der New York Fashion Week integriert. Christian Cowan ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und wurde zum Amazfit GT3 Experience Consultant.

Die Zusammenarbeit mit den Modedesignern geschieht anlässlich der Markteinführung der neuen GTR 3 und GTS 3 Serie von Amazfit - einer Reihe von innovativen Gesundheits- und Fitnessfunktionen, verpackt in drei schlanken und eleganten Smartwatch-Modellen. Alle Modelle wurden entwickelt, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, ihre Leistung zu steigern, ohne dabei auf ihren persönlichen Stil verzichten zu müssen. Die GTR 3 Pro, GTR 3 und GTS 3 wurden entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, mühelos durch ihr digitales Leben zu navigieren und Balance und Erfolg zu finden.

Die Amazfit GTR 3 und GTS 3 Serien sind modische und einfach zu bedienende Smartwatches mit umfassender Gesundheits- und Fitnessüberwachung und ultralanger Akkulaufzeit, angetrieben durch das intuitive Betriebssystem Zepp OS.

Die Amazfit GTR 3 und GTS 3 Serien sind in Europa (inkl. Deutschland) ab dem 11. Oktober; GTR 3 und GTR 3 Pro sind in den USA ab dem 11. Oktober und GTS 3 ab dem 20. Oktober erhältlich.

Über Amazfit

Amazfit ist eine weltweit führende Marke für Smartwatches und Wearables. Das breite Produktportfolio umfasst intelligente Uhren und Armbänder, TWS-Kopfhörer sowie Gesundheits- und Fitnessgeräte wie intelligente Laufbänder und smarte Körperanalysewaagen. Unser Markenkern ist "Up Your Game", und wir ermutigen unsere Nutzer, ihre Leidenschaften zu leben und ihren aktiven Geist frei zum Ausdruck zu bringen.

Amazfit ist eine Marke im Besitz von Zepp Health (NYSE: ZEPP), die seit 2014 über 100 Millionen Geräte ausgeliefert hat und deren Produkte in über 90 Ländern und Regionen erhältlich sind. Für weitere Informationen besuchen Sie www.amazfit.com.

