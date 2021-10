Amazfit

Amazfit launcht neue Smartwatch-Serie, die Mode und Technologie in drei herausragenden Wearables vereint

Drei neue Produktlinien mit eigenem Betriebssystem

Shenzhen

Amazfit, die weltweit führende Smart-Wearable-Marke, hat drei neue Smartwatches vorgestellt: die GTR 3 Pro, die GTR 3 und die GTS 3.

"Smart health made easy" ist das Motto der neuesten Wearables von Amazfit, mit denen Nutzer ihre Gesundheit und ihren Lifestyle verbessern können, ohne auf ihren persönlichen Stil verzichten zu müssen. Sie vereinen eine Reihe modernster Gesundheits- und Fitnessfunktionen in einem schlanken und eleganten Design, das auf dem Zepp OS Betriebssystem basiert.

Health- and Lifestyle-Funktionen basieren auf eigenem Betriebssystem

Alle drei neuen Smartwatches von Amazfit bieten eine Fülle innovativer Gesundheits-, Fitness- und Lifestyle-Funktionen, die im Zepp OS präsentiert werden. Durch eine intuitive, leistungsstarke Schnittstelle ermöglicht das Betriebssystem seinen Nutzern, ihr volles Potenzial zu entfalten, ihre Leidenschaften zu entdecken und das Leben positiv zu gestalten.

Das neue Betriebssystem ist darauf zugeschnitten, die Leistung der Amazfit Smart Wearables zu optimieren - anstatt ein stromfressendes Smartphone-Betriebssystem auf die Handgelenke der Nutzer zu übertragen. Dieses Betriebssystem, das auf dem Konzept der Leichtigkeit, Geschmeidigkeit und Praktikabilität basiert, ermöglicht eine einfachere Interaktion und hilft den Nutzern, lästige Bedienschritte zu vermeiden. Und verbraucht dabei weniger Strom als das bisherige Smartwatch-Betriebssystem.

Das Betriebssystem ist kompatibel sowohl mit Android- als auch auf iOS-Geräten. Es lässt sich mit gängigen Gesundheitsplattformen wie Apple Health oder Google Fit verbinden, um Gesundheitsdaten zu synchronisieren, ebenso wie mit Strava, Relive, Runkeeper und TrainingPeaks, um Sportdaten zu synchronisieren und zu teilen. Weitere Highlights sind:

Personalisierung: Bis zu 150+ lebendige Zifferblätter mit passenden Always-on-Anzeigen für jede Stimmung oder Gelegenheit sowie dynamische Effekte und sanfte Animationen. Mit dem App-Developer-Kit (in Kürze erhältlich) können die Träger sogar ihre eigenen Zifferblätter und Mini-Apps entwerfen.

Bis zu 150+ lebendige Zifferblätter mit passenden Always-on-Anzeigen für jede Stimmung oder Gelegenheit sowie dynamische Effekte und sanfte Animationen. Mit dem App-Developer-Kit (in Kürze erhältlich) können die Träger sogar ihre eigenen Zifferblätter und Mini-Apps entwerfen. Einfache 4-in-1-Gesundheitsmessung: Dank des eingebauten 6PD (Photodioden) BioTrackerTM PPG 3.0, der vier Gesundheitsmesswerte (Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stresslevel und Atemfrequenz) in nur 45 Sekunden misst, können vier individuelle Gesundheitsmesswerte mit einem einzigen Fingertipp getestet werden.

Dank des eingebauten 6PD (Photodioden) BioTrackerTM PPG 3.0, der vier Gesundheitsmesswerte (Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stresslevel und Atemfrequenz) in nur 45 Sekunden misst, können vier individuelle Gesundheitsmesswerte mit einem einzigen Fingertipp getestet werden. Einfaches 24-Stunden-Gesundheitsmanagement: Überwacht Ihre Herzfrequenz den ganzen Tag über - sogar beim Schwimmen. Mit Warnhinweisen für ungewöhnlich hohe oder niedrige Herzfrequenzen und der Aufzeichnung von Herzfrequenzbereichen zur Optimierung des Trainings ist die Uhr ein umfassender und einfach zu bedienender Gesundheitspartner für jedermann.

Überwacht Ihre Herzfrequenz den ganzen Tag über - sogar beim Schwimmen. Mit Warnhinweisen für ungewöhnlich hohe oder niedrige Herzfrequenzen und der Aufzeichnung von Herzfrequenzbereichen zur Optimierung des Trainings ist die Uhr ein umfassender und einfach zu bedienender Gesundheitspartner für jedermann. Einfach zu verstehen: Der aktuelle Gesundheitszustand und das Wohlbefinden werden blitzschnell berechnet und in einen einzigen PAI-Wert umgewandelt, der sich aus den Aktivitätsdaten der letzten sieben Tage zusammensetzt.

Der aktuelle Gesundheitszustand und das Wohlbefinden werden blitzschnell berechnet und in einen einzigen PAI-Wert umgewandelt, der sich aus den Aktivitätsdaten der letzten sieben Tage zusammensetzt. Umfassende Schlafaufzeichnung: Detailliertes Überwachen von Leicht-, Tief- und REM-Schlafphasen sowie Wachzeiten während der Nacht, Nickerchen über 20 Minuten am Tag und sogar die Qualität der Schlafatmung. Für zusätzlichen Komfort können können Schlafdaten direkt auf der Uhr überprüft werden.

Detailliertes Überwachen von Leicht-, Tief- und REM-Schlafphasen sowie Wachzeiten während der Nacht, Nickerchen über 20 Minuten am Tag und sogar die Qualität der Schlafatmung. Für zusätzlichen Komfort können können Schlafdaten direkt auf der Uhr überprüft werden. Erweiterte Menstruationszyklus-Überwachung: Den Zyklus ganz einfach verstehen und voraus planen. Nach der Aufzeichnung der Menstruation können Userinnen auf intelligente und vertrauliche Weise den Zeitpunkt und die Länge des nächsten Menstruations- und Fruchtbarkeitsfensters vorhersagen, sodass sie ohne Überraschungen auf dem Laufenden bleiben.

Den Zyklus ganz einfach verstehen und voraus planen. Nach der Aufzeichnung der Menstruation können Userinnen auf intelligente und vertrauliche Weise den Zeitpunkt und die Länge des nächsten Menstruations- und Fruchtbarkeitsfensters vorhersagen, sodass sie ohne Überraschungen auf dem Laufenden bleiben. Effiziente, schnell zugängliche Anzeigen: Individualisieren und Zeit sparen. Jeder Nutzer passt für sich an, was für ihn persönlich wichtig ist. Der schnelle Zugriff auf Shortcut-Karten bringt entspannt durch den Tag. Eine Wischbewegung oder ein Fingertipp gibt einfachen Zugriff auf wichtige Informationen.

Individualisieren und Zeit sparen. Jeder Nutzer passt für sich an, was für ihn persönlich wichtig ist. Der schnelle Zugriff auf Shortcut-Karten bringt entspannt durch den Tag. Eine Wischbewegung oder ein Fingertipp gibt einfachen Zugriff auf wichtige Informationen. Sprachsteuerung: Online mit Alexa den Wecker setzen, eine Frage stellen oder mehr. Offline ist der Offline-Sprachassistenten zu verwenden, um einen Sportmodus oder eine Gesundheitsfunktion zu öffnen oder sogar auf Home Connect zuzugreifen, um Smart Home-Geräte zu steuern. Zusätzlich steht Usern ein stetig wachsendes Ökosystem mit derzeit über 10 Mini-Apps zur Verfügung.

Online mit Alexa den Wecker setzen, eine Frage stellen oder mehr. Offline ist der Offline-Sprachassistenten zu verwenden, um einen Sportmodus oder eine Gesundheitsfunktion zu öffnen oder sogar auf Home Connect zuzugreifen, um Smart Home-Geräte zu steuern. Zusätzlich steht Usern ein stetig wachsendes Ökosystem mit derzeit über 10 Mini-Apps zur Verfügung. Schnelles und genaues GPS: Dank der präzisen Standortbestimmung über jetzt fünf Satellitensysteme können Sie schneller loslegen.

Dank der präzisen Standortbestimmung über jetzt fünf Satellitensysteme können Sie schneller loslegen. Optionen zur Personalisierung: Jedes Display wird maßgeschneidert. Einfach bevorzugte Funktionen festlegen, Foto hochladen, um den Hintergrund des persönlichen Zifferblattes zu gestalten, oder eines der 15 dynamischen, animierten Designs auswählen, die gerade zum Outfit passen - egal ob bei der Arbeit, in der Auszeit oder beim Sport.

Jedes Display wird maßgeschneidert. Einfach bevorzugte Funktionen festlegen, Foto hochladen, um den Hintergrund des persönlichen Zifferblattes zu gestalten, oder eines der 15 dynamischen, animierten Designs auswählen, die gerade zum Outfit passen - egal ob bei der Arbeit, in der Auszeit oder beim Sport. Motivationstools: Mit dem PeakBeats-Leistungsalgorithmus optimieren Sportler Ihren Fortschritt und Ihre Erholung. Läufer können Läufe mit dem optionalen Virtual Pacer verfolgen und gegen sich selbst antreten.

Mit dem PeakBeats-Leistungsalgorithmus optimieren Sportler Ihren Fortschritt und Ihre Erholung. Läufer können Läufe mit dem optionalen Virtual Pacer verfolgen und gegen sich selbst antreten. Alltagsverwaltungs-Tools: Neben Nachrichten-Benachrichtigungen helfen Erinnerungen an sitzende Tätigkeiten und Wasser trinken, der Kalender, Ereignisse und Aufgabenlisten, Wettervorhersagen, Bluetooth-Fernsteuerung der Kamera und Vieles mehr den Tag bestens zu organisieren.

Das Zepp OS Betriebssystem enthält außerdem eine Vielzahl umfassender Informationen zu Gesundheit und Fitness. Die Zepp-App auf dem Smartphone dient als zentrale Schnittstelle, über die User zusätzliche Ratschläge erhalten, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Die GTR 3 Pro, GTR 3 und GTS 3 wurden entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, inneren Schweinehund zu überwinden und Spitzenleistungen zu erbringen - damit sie mühelos durch ihr digitales Leben navigieren und ein ausgeglichenes und erfolgreiches Leben führen können.

Amazfit GTR 3 Pro: Built to Empower - gebaut um zu befähigen

Die GTR 3 Pro Smartwatch ist die Premium-Variante der neuen Serie von Fashion Wearables von Amazfit und bietet einige marktführende Innovationen, die dazu ermutigen, einen gesunden Lebensstil zu führen und den inneren Antrieb zu aktivieren.

Mit ihrem leuchtenden 1,45-Zoll-AMOLED-Ultra-HD-Display mit 331 ppi bietet die GTR 3 Pro eine umwerfende Optik und eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche. Das große, runde Display bietet eine hohe Bildwiederholfrequenz für eine nahtlose, geschmeidige Interaktion. Das Verhältnis von Bildschirm zu Uhrkörper beträgt beeindruckende 70,6 %, so dass die GTR 3 Pro trotz eines der größten runden Displays auf dem Markt eine komfortable Größe hat und keinen Platz verschwendet.

Die klassische Navigationskrone ermöglicht es, durch eine Vielzahl von Funktionen und Sportmodi zu blättern. Ihre Nutzer erhalten ein beruhigendes und intuitives haptisches Feedback, wenn sie mit Ihren Fingerspitzen drehen.

Ganz gleich, ob die Aktivitätsaufzeichnung über einen der über 150 integrierten Sportmodi aktiviert sind oder das Stressniveau überwacht wird, die GTR 3 Pro ermöglicht es, rund um die Uhr auf die eigene Gesundheit zu achten. Wurde der Sportmodus beim Training nicht aktiviert, ist das kein Problem: Die intelligente Erkennungsfunktion schaltet sich für bis zu acht beliebte Sportarten ein, damit keine Aktivitätsaufzeichnung verpasst wird.

Besonders hervorzuheben ist die Akkulaufzeit der GTR 3 Pro. Das Wearable ist mit einem 450-mAh-Akku ausgestattet, der mit einer einzigen Ladung bis zu zwölf Tage ununterbrochene Akkulaufzeit bietet. Vorbei die Sorgen, dass die Energie ausgeht.

Musikliebhaber werden außerdem den 2,3 GB großen Onboard-Speicher des GTR 3 Pro zu schätzen wissen, in dem bis zu 470 Songs gespeichert werden können. Das bedeutet unabhängige Musikwiedergabe direkt von der Uhr aus, ohne dass das Handy zur Hand sein muss. Für zusätzlichen Komfort kann die GTR 3 Pro Anrufe entgegennehmen und tätigen, wenn sie über Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbunden ist, so dass Sie ein Gespräch im Freisprechmodus führen können.

GTR 3: Built to Last - gebaut um zu halten

Die GTR 3 ist aus einer leichten und dennoch robusten Flugzeugaluminiumlegierung gefertigt und verfügt über eine elegante, drehbare Krone. Das lünettenlose Design der GTR 3 fügt sich nahtlos in das gewölbte Glasdisplay ein und sorgt für ein noch intensiveres Gefühl des Eintauchens in die Uhr.

Das elegante Design mit bequemen, antibakteriellen Silikonarmbändern bietet klassisches Styling, das zu verschiedenen Outfits passt - vom Anzug bis zum Trainingsoutfit. Außerdem können die Zifferblätter der GTR 3 individuell angepasst werden, um alle wichtigen Informationen auf einen Blick zu sehen.

Mit ihrem 1,39-Zoll-AMOLED-HD-Display erweckt die GTR 3 Amazfits das leistungsfähige Zepp OS zum Leben und wird von einem 450-mAh-Akku mit einer langen Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen betrieben. Das bedeutet bis zu drei Wochen mit einer einzigen Ladung und sogar noch länger mit dem Batteriesparmodus der GTR 3.

GTS 3: Built to Move - gebaut um sich zu bewegen

Mit ihrem modernen, quadratischen 1,75-Zoll-Ultra-HD-AMOLED-Display mit 341 ppi ist die GTS 3 eine der schlanksten und leichtesten Smartwatches, die es gibt. Gleichzeitig verfügt sie über ein enormes Bildschirm-Körper-Verhältnis von 72,4 %. Sie wurde für alle entwickelt, die sich eine elegante, schlanke Smartwatch wünschen. Ihre Form ähnelt der eines Smartphones, aber ihre Funktionen entsprechen fast durchweg denen der GTR 3.

"Diese drei Uhren erfüllen das Versprechen von Smart Health Made Easy. Die GTR 3 Pro ist so gebaut, dass sie die Menschen unterstützt. Die Amazfit GTR 3 ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Und die GTS 3 ist gebaut, um sich zu bewegen. Wir hoffen, Sie sind von dieser neuen Generation genauso begeistert wie wir. Die Verbindung von Gesundheit und Technologie ist die Kernphilosophie hinter dem Zepp OS. Deshalb haben wir das Zepp OS als gesundheitsorientiertes Betriebssystem entwickelt, das unsere Uhren dabei unterstützt, unsere Mission zu erfüllen, es jedem leicht zu machen, ein gesundes Leben zu führen", so Wayne Huang, CEO und Gründer von Zepp Health.

Preise und Verfügbarkeit

Die Amazfit GTR 3 und GTS 3 Serie werden weltweit am 11. Oktober 2021 (GMT+1) eingeführt und ab diesem Zeitpunkt im deutschen Amazfit-Store verfügbar sein. Die Preise für die Modelle Amazfit GTR 3 und GTS 3 beginnen in Europa bei 149,99 EUR und für die Amazfit GTR 3 Pro bei 199,99 EUR.

Hinweise für die Redaktionen:

Voller Produktname: Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTR 3 und Amazfit GTS 3

Produktmarke: Amazfit

Hersteller: Zepp Health

Produktlinie: Amazfit GTR 3 und GTS 3 Serie

Amazfit ist eine Eigenmarke von Zepp Health

Zepp Health, zuvor bekannt als Huami, ist an der NYSE gelistete Gesellschaft (NYSE: ZEPP)

Über Amazfit

Amazfit wurde 2015 gegründet und ist eine weltweit führende Smart-Wearable-Marke mit Fokus auf Gesundheit und Fitness. Amazfit bietet ein breites Produktportfolio an, darunter intelligente Uhren und Armbänder, TWS-Ohrhörer, Gesundheits- und Fitnessgeräte wie intelligente Laufbänder und intelligente Körperanalysewaagen sowie Sportausrüstung. Unser Markenkern ist "Up Your Game", und wir ermutigen unsere Nutzer, ihre Leidenschaften zu leben und ihren aktiven Geist frei auszudrücken.

Die Smartwatches von Amazfit haben aufgrund ihrer herausragenden Handwerkskunst viele Designpreise gewonnen, darunter den deutschen iF Industrial Design Award und den Red Dot Design Award.

Derzeit sind Amazfit-Produkte in mehr als 90 Ländern und Regionen weltweit erhältlich, unter anderem in Nord- und Südamerika, Asien und Europa. Amazfit ist eine Marke von Zepp Health (NYSE: ZEPP) und hat seit 2014 über 100 Millionen Geräte ausgeliefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.com.

