Hören Sie auf Ihren Körper: Mit den neuen Amazfit PowerBuds Pro, den TWS-Ohrhörern mit erweiterten Funktionen zur Gesundheitsüberwachung

Modernste Gesundheits- und Fitnessüberwachung und aktive Geräuschunterdrückung bis zu 40 dB für unterschiedlichste Situationen machen die Amazfit PowerBuds Pro zu unverzichtbaren Begleitern

Heute hat Amazfit, eine Marke von Zepp Health (NYSE: ZEPP), die Amazfit PowerBuds Pro auf den Markt gebracht - ihre neuen True-Wireless-Stereo (TWS)-Ohrhörer mit fortschrittlichen Gesundheitsüberwachungsfunktionen und leistungsstarker aktiver Geräuschunterdrückung für unterschiedlichste Situationen. Als weltweit führende Marke auf dem Smart-Wearables-Markt entwickelt Amazfit innovative Produkte und Technologien in mehreren Kategorien.

Herzfrequenzüberwachung beim Training

Die Amazfit PowerBuds Pro verfügen über einen branchenführenden In-Ear-PPG-Herzfrequenzsensor, der die Herzfrequenz während des Trainings überwacht. Durch Tippen auf einen der Ohrhörer erfährt der Nutzer den aktuellen Herzfrequenzstatus, und die Ohrhörer spielen eine Warnung ab, wenn die Herzfrequenz beim Training zu hoch ist.

Erkennung des Sitzwinkels der Halswirbelsäule

Dank eingebautem Beschleunigungsmesser können die Amazfit PowerBuds Pro den Sitzwinkel Ihrer Halswirbelsäule erkennen. Wenn Sie zu lang in einer Position verharren, wird eine Melodie abgespielt, die Sie daran erinnert, Ihren Kopf und Hals zu bewegen, Ihnen hilft, Ihre Haltung zu verbessern, Nackenschmerzen und Kopfschmerzen zu lindern und damit langfristige Probleme an der Halswirbelsäule zu verhindern.

Intelligenter Gehörschutz

Die Amazfit PowerBuds Pro überwachen in Echtzeit den Dezibel-Pegel der Audioinhalte, die Sie hören, und geben gemäß den Gehörschutzstandards der Weltgesundheitsorganisation Vorschläge zur Lautstärkereduzierung und zur empfohlenen Hörzeit in der Zepp App, um Ihr Gehör zu schützen.

Intelligente Lauf-Erkennung

Für ein reibungsloses Training können die Amazfit PowerBuds Pro auch erkennen, wann das Lauftraining beginnt, und überwachen automatisch die entsprechenden Sportdaten.

Aktive Geräuschunterdrückung bis zu 40 dB für unterschiedlichste Situationen

Die Amazfit PowerBuds Pro bieten aktive Geräuschunterdrückung von bis zu 40 dB mit hybrider digitaler adaptiver Geräuschreduzierung und passiver Schalldämmung. Durch die aktive Geräuschunterdrückung für unterschiedlichste Situationen können die Benutzer je nach Situation zwischen verschiedenen Modi wechseln:

- Der Indoor-Modus unterdrückt Geräusche wie das Tippen auf der Tastatur und die Klimaanlage sowie Gespräche im Hintergrund, wenn Sie sich konzentrieren müssen. - Im Reisemodus werden Motorgeräusche in öffentlichen Verkehrsmitteln und Flugzeugen unterdrückt, Sie können jedoch weiterhin Durchsagen hören. - Mit dem Workout - Modus können Sie Verkehrsgeräusche hören, so dass Sie im Freien sicher trainieren können, aber Umgebungsgeräusche wie Wind unterdrücken. - Der Adaptive - Modus passt die Geräuschunterdrückung automatisch an Ihre Umgebung an.

Anrufe mit 3 Mikrofonen und Rauschunterdrückung

Dank der drei Mikrofone in jedem Ohrhörer wird die Anrufqualität durch einen KI-Algorithmus zur Rauschunterdrückung verbessert und die menschliche Stimme klingt kristallklar.

Überragender Klang für bis zu 30 Stunden

Wo immer Sie sind und was auch immer um Sie herum passiert, diese Ohrhörer liefern immersiven und dynamischen Klang für bis zu neun Stunden, mit dem Ladeetui sogar bis zu 30 Stunden.

Die Einführung der Amazfit PowerBuds Pro stellt einen Durchbruch in der Ohrhörerbranche dar. Sie sind eine wichtige Ergänzung des Amazfit-Produktangebots. Die Amazfit PowerBuds Pro können ab dem 15. Juli in den USA ab 149,99 USD über die offizielle Amazfit-Website vorbestellt werden - https://us.amazfit.com/products/amazfit-powerbuds-pro - und ab einem Preis von 129.90 EUR in Frankreich, Spanien, Italien und Deutschland.

Amazfit hat außerdem bekannt gegeben, dass die Amazfit GTR 2 LTE mit einer eSIM-Ruffunktion über Partnerschaften mit zwei europäischen Mobilfunkanbietern des Telekommunikationsriesen Telefonica verfügbar sein wird: Movistar in Spanien und O2 in Deutschland. Die unterstützenden Träger in anderen Märkten werden in naher Zukunft bekannt gegeben. Die Amazfit GTR 2 LTE wird auf der offiziellen Website von Amazfit (Deutschland und Spanien) und Amazon (Deutschland und Spanien) ab nur 249 EUR im dritten Quartal 2021 erhältlich sein.

Hochauflösende Fotos des Produkte können Sie sich hier herunterladen: (PowerBuds Pro/ GTR 2 LTE).

Informationen zu Amazfit

Amazfit wurde 2015 gegründet und bietet smarte Uhren und Bänder sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für den Outdoor-Sport sowie smarte Geräte für Sport und Gesundheit wie TWS-Ohrhörer, smarte Laufbänder und smarte Waagen und Sportgeräte. Dank seiner kompletten Produktlinie, die ein hervorragendes Benutzererlebnis bietet, maximiert Amazfit seine Fähigkeit, die Bedürfnisse verschiedener Verbrauchergruppen zu erfüllen.

Gegenwärtig sind Amazfit-Produkte in mehr als 90 Ländern und Regionen auf dem Markt, darunter in den USA, in Deutschland und in Japan. Amazfit hat maßgeblich zur Top-4-Platzierung von Zepp Health bei den weltweiten Auslieferungen von Smartwatches für Erwachsene im ersten Quartal 2021* beigetragen und verzeichnete im Jahresvergleich ein weltweites Wachstum von 68,8 % bei Smartwatches und Smartbands.

