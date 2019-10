Amazfit

Amazfit Verge mit Alexa-Funktionalität wird international verfügbar

Huamis futuristischste Smartwatch mit sprachgesteuerter künstlicher Intelligenz jetzt auch in Europa erhältlich

Huami (NYSE: HMI), das größte Unternehmen für tragbare Technologien (Wearables) weltweit, gab heute bekannt, dass seine Amazfit Verge die Alexa-Fähigkeiten nun auch in Europa verfügbar macht. Nach der erfolgreichen Markteinführung von Verge mit Alexa in den USA können Nutzer der Smartwatch in Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien nun der Amazfit Verge sprachliche Anweisungen geben, um ein Flash-Briefing, Kalendererinnerungen und mehr direkt am Handgelenk zu hören.

Der vollständige Überblick über die Funktionsfähigkeiten von Verge mit Alexa ist unten aufgeführt:

- Flash Briefing - Favoriten einrichten und diese hinzufügen, um täglichen Nachrichten und Inhalte zu personalisieren - Sportaktualisierung - Lieblingssportarten einrichten und die Uhr nach den neuesten Ergebnissen fragen - Kalender - Nutzer können Alexa auf ihrer Verge Smartwatch fragen, was für den Tag ansteht - Alarm - Eine Erinnerung oder einen Wecker einrichten - Aufgabenliste - Zeitplan und Ihre Aufgabenliste verwalten - F&A - Den ganzen Tag über Antworten auf häufig gestellte Fragen erhalten - Übersetzung - Übersetzungshilfe in mehr als 50 Sprachen erhalten, darunter Chinesisch, Englisch, Spanisch, Japanisch und mehr

Amazfit Verge wurde auch mit dem Red Dot Award und dem iF Design Award 2019 ausgezeichnet, einem Gütesiegel, das nur für Produkte vergeben wird, die sich durch herausragendes Design und Innovation auszeichnen und von einer internationalen Expertenjury getestet wurden.

Preise & Verfügbarkeit

Die Amazfit Verge Smartwatch-App "Amazfit Watch" ist für iOS und Android kostenlos erhältlich. Amazfit Verge ist in den Farben Twilight Blue, Shadow Grey und Moonlight White bei www.cyberport.de.

Über Huami

Huami ist ein biometrisches und aktivitätsdatengesteuertes Unternehmen mit großer Erfahrung in der Smart Wearable-Technologie. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 hat Huami seine globale Marktführerschaft und Anerkennung durch den Versand von Millionen Stück intelligenter tragbarer Geräte schnell aufgebaut. Im Jahr 2018 steigerte Huami seinen globalen Marktanteil um das Vierfache gegenüber dem Vorjahr. Huami weist eine der größten biometrischen und Aktivitätsdatenbanken in der globalen Smart Wearables-Industrie auf. Die mobilen Apps von Huami arbeiten Hand in Hand mit den intelligenten tragbaren Geräten und bieten dem Benutzer eine umfassende Sicht und Analyse seiner biometrischen und Aktivitätsdaten. Neben der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Smart Bands und Smart Watches unter der eigenen Marke Amazfit ist Huami der alleinige Partner von Xiaomi, einem führenden mobilen Internetunternehmen und führende globalen Marke für Unterhaltungselektronik, um Smart Bands, Smart Watches (außer Kinderuhren und Quarzuhren), Waagen und zugehörige Accessoires der Marke Xiaomi zu entwickeln und herzustellen.

Huami ist auf der Suche nach Vertriebspartnern in Großbritannien und Frankreich.

Für den lokalen Vertrieb von AMAZFIT-Produkten sind wir auf der Suche nach Online- und Offline-Vertriebspartnern in Großbritannien und Frankreich.

Wenn Sie ein qualifizierter Vertriebspartner sind oder einen kennen, wenden Sie sich bitte an unser Team unter distributor@amazfit.com. emeinsam können wir weiter kommen und das Mögliche weiter ausbauen.

