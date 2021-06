TEMSA

TEMSA wird mit 143-prozentiger Kapitalerhöhung gestärkt

Adana, Türkei (ots/PRNewswire)

Nach der Übernahme durch die Sabanci Holding und die PPF-Gruppe setzt TEMSA seine Exporttätigkeit fort und hat daher beschlossen, sein Kapital zu erhöhen. Das Kapital des Unternehmens wird um 143 Prozent von 210 Millionen TL auf 510 Millionen TL erhöht. Cevdet Alemdar, President der Industrie-SBU der Sabanci Holding und Vorstandsvorsitzender von TEMSA, kommentierte: "Wir erhöhen unser Kapital, um TEMSA eine stärkere und wettbewerbsfähigere Finanzstruktur auf den in- und ausländischen Märkten zu geben."

TEMSA Transportation Vehicles setzt sein Wachstum sowohl auf dem nationalen als auch auf dem internationalen Markt fort. Durch die Partnerschaft mit der Sabanci Holding und der PPF Group, in der Skoda Transportation als Tochterunternehmen agiert, fließt neues Kapital in das Unternehmen.

Erstes Kapitel einer Erfolgsgeschichte

In seiner Einschätzung zur Entscheidung über die 143-prozentige Kapitalerhöhung bei TEMSA merkte Cevdet Alemdar an: "Heute hat TEMSA bedeutende Exporterfolge in Europa, insbesondere in Schweden, Belgien, Frankreich und Tschechien, vorzuweisen. Wir betrachten diese Erfolge bei unseren Exporten als das erste Kapitel einer neuen Erfolgsgeschichte für TEMSA. Mit unserer neuen Organisationsstruktur hatten wir uns die Möglichkeit gegeben, unseren Erfolg auf ausländischen Märkten zu vergrößern. Jetzt erhöhen wir das Kapital des Unternehmens von 210 Millionen TL auf 510 Millionen TL und führen 300 Millionen TL an Barmitteln zu, von denen 150 Millionen TL von der Sabanci Holding und 150 Millionen TL von der PPF Group kommen. Dementsprechend erhöhen wir unser Kapital, damit TEMSA eine stärkere und wettbewerbsfähigere Finanzstruktur sowohl auf dem Inlands- als auch auf dem Auslandsmarkt erreicht."

"Wir haben TEMSA zu einer Marke gemacht, die sich im Bereich Elektrobusse und autonome Fahrzeuge bewährt hat. In den letzten Monaten haben wir unseren ersten Elektrobus nach Schweden exportiert. Mit anderen Worten: Wir verkaufen heute unsere Elektrofahrzeuge, die wir in Adana produzieren, in ein Land, das im Bereich der Elektrofahrzeugtechnologie weltweit tonangebend ist; noch dazu mit eigener Software und eigenen Batterien. Skoda Transportation, das unter dem Dach unseres Partners PPF Group agiert, verfügt über umfangreiche internationale Erfahrungen mit elektrischen Transportlösungen. Dieses Know-how wird TEMSA erlauben, seine Produktpalette und Märkte zukünftig weiter auszubauen. So wollen wir die Führungsposition von TEMSA bei Elektrofahrzeugen der neuen Generation stärken und das Wachstum des Unternehmens festigen", fügte Cevdet Alemdar hinzu.

Synergie zwischen Skoda Transportation und TEMSA

Ladislav Chvatal, PPF Group Chief Officer für strategische Projekte, hob die Synergien zwischen TEMSA und Skoda Transportation in den zukünftigen Wachstumsplänen von TEMSA hervor:

"Die Investition der PPF Group in TEMSA soll die Synergien mit Skoda Transportation nutzen und beiden Unternehmen bei ihrer Expansion auf internationalen Märkten Auftrieb geben. PPF freut sich daher, dass TEMSA und Skoda Transportation weltweit Großkunden für ihre modernen und umweltfreundlichen Massentransportlösungen gewinnen. Skoda Transportation stellt dabei sein Know-How im Bereich Elektro- und Wasserstoff-Brennstoffzellenbusse zur Verfügung."

