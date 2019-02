TEMSA

TEMSA baut Vertriebs- und Kundendienstnetz in Norddeutschland weiter aus

Adana, Türkei (ots/PRNewswire)

- TEMSA wird "FlixBus", das größte Reisenetzwerk in Europa, beliefern. - TEMSA Deutschland baut sein Vertriebs- und Kundendienstnetz in Deutschland mit Lieferungen an Tholen Reisen weiter aus. Im Rahmen seiner neuen Partnerschaft mit TEMSA in Deutschland wird Tholen Reisen die Kundendienstleistungen von TEMSA ab März 2019 unterstützen. - Mit derzeit 13 TEMSA-Bussen in seiner Flotte ist Tholen Reisen der erste "FlixBus"-Kunde von TEMSA. Tholen Reisen konnte seine Flotte um vier neue "TEMSA HD"-Busse erweitern und wird Passagierbeförderunges-Dienstleistungen für "FlixBus", einem Fernbusreisenanbieter mit dem größten Netzwerk in Europa, bereitstellen.

Mit mehr als einem halben Jahrhundert Erfahrung erweitert der türkische Bushersteller TEMSA, der erstmalig 2007 in den deutschen Busmarkt eingestiegen ist, sein Vertriebs- und Kundendienstnetz mit einem neuen Standort in Norddeutschland. Nach Umstrukturierung des deutschen Standorts in 2014 konnte das Unternehmen bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu verbesserter Kundenzufriedenheit und Markenwahrnehmung erzielen, was 2017 zum Verkauf 60 neuer Fahrzeuge an Deutschland führte.

Herr Hakan Koralp, Chief Sales Officer bei TEMSA, bemerkte, dass sich das Unternehmen in Zukunft noch stärker auf Europa konzentrieren wird: "Bei TEMSA verfolgen wir das Ziel, unsere Expansion auf dem europäischen Markt fortzusetzen und unseren Umsatz in Deutschland mittelfristig zu verdoppeln. Dank unserer neuen Partnerschaft mit Tholen Reisen unternehmen wir einen weiteren großen Schritt in Deutschland, insbesondere im Norden. Wir sind davon überzeugt, dass Tholen Reisen unseren Kunden in Deutschland im Hinblick auf Reiseveranstaltung und Kundendienst besten Service bereitstellen wird. Unsere Investitionen werden mit dem Ziel fortgesetzt, unsere Wachstumsziele in Europa zu erreichen."

Herr Tholen: "TEMSA bietet im Vergleich zu seinen Wettbewerbern einen um 10% niedrigeren Kraftstoffverbrauch"

Herr Ewald Tholen, CEO bei Tholen Reisen, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: "Unser erster Kontakt zu TEMSA erfolgte über Herrn Franz Schmidt, der seit mehr als 25 Jahren unser Vertriebs- und Finanzpartner ist. Dann haben wir eine starke Vertrauensbeziehung aufgebaut, die für uns am Anfang sehr wichtig war. Unser erster TEMSA-Markenbus wurde 2018 geliefert und nach 170.000 Kilometern können wir sagen, dass Fehlfunktionen für diese Busmarke ein Fremdwort sind. Der TEMSA HD funktioniert perfekt. Der Bus hat mich und meinen Bruder mit seiner überlegenen Qualität, Zuverlässigkeit und 10% weniger Kraftstoffverbrauch im Vergleich zur Konkurrenz überzeugt, und wir sind mit seiner Leistung sehr zufrieden.

Herr Koralp: "Wir werden die Marke TEMSA bald auf die europäischen Straßen bringen"

In seiner Rede bei der Übergabezeremonie der neuen TEMSA-Busse in Deutschland sagte Herr Hakan Koralp: "Dank unserer kundenspezifischen Innovationen, die wir 2014 in Deutschland eingeführt haben, konnten wir bei TEMSA unseren Umsatz steigern. Auf diese Entwicklungen folgten fünf sehr erfolgreiche Jahre, und wir möchten diesen Wachstumstrend fortsetzen. 2019 konnten wir die Standards von FlixBus erfüllen, dem Fernbusreisenanbieter, der revolutioniert hat, wie Millionen von Menschen mit dem größten Busnetz in Europa reisen und der unsere Marke in seine Liste für empfohlene Fahrzeuge aufgenommen hat. Kurz danach konnten wir unseren ersten Auftrag für Tholen Reisen in Deutschland abwickeln. Wir bei TEMSA sind stolz darauf, die FlixBus-Flotten beliefern zu können und dabei ganz besonders auf unser "HD-Modell", das sich durch überlegene Qualität, Komfort und Langlebigkeit auszeichnet. Bald werden wir die Marke TEMSA auch auf die europäischen Straßen bringen, zusammen mit Wachstumsplänen und neuen Investitionen.

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/827270/TEMSA_FLIXBUS_Germany.jpg)

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/827269/Franz_Schmidt.jpg)

Pressekontakt:

OSMAN KURT

Ogilvy Istanbul

osman.kurt@ogilvy.com

+90-535-979-5591

Original-Content von: TEMSA, übermittelt durch news aktuell