Country Overshoot Day 2021: Der Konsum der Deutschen treibt den Planeten an seine Grenzen

Refurbed, der am schnellsten wachsende Online-Marktplatz für refurbished Elektronikprodukte in der gesamten DACH-Region, appelliert mit seiner diesjährigen "FixOurPlanet"-Kampagne an das Konsumverhalten der deutschen Gesellschaft. Dieses Jahr fällt der Country Overshoot Day in Deutschland auf den 5. Mai. Dieses Datum kennzeichnet den Tag, an dem die natürlichen Rohstoffe unseres Planeten für das Jahr 2021 komplett aufgebraucht wären, wenn die gesamte Menschheit wie die Deutschen leben würde. Im Jahr 2020 war der Country Overshoot Day in Deutschland schon am 3. Mai.

Mehr Bewusstsein für nachhaltigen Konsum

Es werden pro Minute fast 1 Million Getränkeflaschen aus Kunststoff verkauft. Eine Plastikflasche besteht durchschnittlich aus rund 20 Gramm Plastik, bei dessen Produktion 3,75 Liter Wasser verbraucht und 83 Gramm CO2 ausgestoßen werden. Auch in der Food-Branche sieht es nicht minder kritisch aus: Es werden jährlich 1,3 Milliarden Tonnen essbare Lebensmittel weggeworfen - das entspricht 140-160 Kilogramm pro Kopf in Deutschland. Um nachhaltigen Konsum stärker in das Bewusstsein der Deutschen zu rücken, sind zum ersten Mal neben Influencer:innen, wie Schauspieler Lucas Reiber, auch ausgewählte Unternehmen Teil der "FixOurPlanet"-Kampagne.

#FixOurPlanet - In gemeinsamer Sache

Gemeinsam mit Influencer:innen und den Partnerunternehmen rückt refurbed vier Bereiche in den Fokus: Plastik, Lebensmittelverschwendung, Mode und Elektronik. Dabei zeigen sie den Zusammenhang zwischen dem Konsum in Deutschland und den gravierenden Konsequenzen auf. Mit diesen Themenschwerpunkten werden Bereiche des alltäglichen Lebens aufgezeigt, welche die leichte Reduzierung des eigenen CO2-Fußabdrucks und der Verschwendung von Ressourcen behandelt und sichtbar möglich machen. Im Zuge dessen zeigt das Start-up auf der FixOurPlanet-Landingpage, wie viele Ressourcen beispielsweise bei der Herstellung eines Elektronikprodukts verbraucht werden, wie viel CO2 ausgestoßen und wie viel Wasser verbraucht wird.

"Nachhaltigkeit ist fest in unserer DNA verankert. Umso mehr freut es uns, dass wir dieses Jahr so fantastische Botschafter:innen für unsere Kampagne gefunden haben. Uns unterstützen Unternehmen und zahlreiche Influencer:innen bei unserem Weckruf an die Gesellschaft", sagt der gebürtige Hamburger Kilian Kaminski, Co-Gründer von refurbed. "Wir adressieren dabei gezielt das Konsumverhalten eines jeden Einzelnen. Denn es zeigt sich: Jede Kaufentscheidung hat eine globale Auswirkung. Nur, wenn das Bewusstsein für Nachhaltigkeit geschaffen ist, können wir alle gemeinsam den Country Overshoot Day nach hinten verschieben."

